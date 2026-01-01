Agentic Mail

อีเมลที่สร้างขึ้นสำหรับตัวแทน AI ไม่ต้องจัดการกล่องจดหมายอีกต่อไป — ให้ตัวแทนจัดการ

ส่ง รับ และตอบกลับอัตโนมัติ
ตัวแทน AI ทำงานได้ทันที อีเมลแบบเดิมไม่เป็นเช่นนั้น

Agentic เมล
อีเมลแบบดั้งเดิม

ตัวกระตุ้น

การเรียกกลับ Webhook ทันที
การ Polling หรือ IDLE ที่เปราะบาง

การควบคุมการโต้ตอบ

รายการอนุญาต/บล็อกในตัว
สร้างตัวกรองของคุณเอง

ระบบอัตโนมัติ

REST API เรียบง่าย
SMTP และ IMAP ระดับต่ำ

กล่องจดหมายปลอดภัย

กล่องจดหมายแยกต่างหากสำหรับตัวแทนแต่ละคน
กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ความเสี่ยงที่แท้จริง

การผสานรวม

เครื่องมืออัจฉริยะเพียงคลิกเดียว
การตั้งค่าด้วยตนเองต่อเครื่องมือ

การเชื่อมต่อสแต็ก

เซิร์ฟเวอร์ MCP
ไม่รองรับ MCP

การควบคุมการเข้าถึง

กฎระดับโดเมนและอีเมล
ไม่มีกฎระดับเอเจนต์ในตัว

เปลี่ยนอีเมลให้ทำงานอัตโนมัติ

การเข้าถึงอัตโนมัติ

ส่งข้อความส่วนบุคคล คัดกรองคำตอบ และส่งลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มไปยัง CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ

การจัดการความช่วยเหลือ

วิเคราะห์อีเมลสนับสนุนที่เข้ามาและส่งไปยังบุคคลที่เหมาะสมทันที

การจองและการจัดตารางเวลา

จัดการคำขอประชุม ยืนยันการจอง และส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติผ่านอีเมล

กล่องจดหมายอัตโนมัติ

จัดเรียง ตอบกลับ มอบหมาย และจัดเก็บอีเมลโดยอัตโนมัติ

การยืนยันบัญชี

รับรหัสยืนยันและอีเมลยืนยันเพื่อให้ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินไปอย่างราบรื่น

48 เดือน
Premium Business Email
รับ 48 เดือนในราคา ฿1,392 (ราคาปกติ ฿5,232) ต่ออายุในราคา ฿69/เดือน
พื้นที่เก็บข้อมูล 50 GB ต่อกล่องจดหมาย
ข้อกำหนดการส่งต่อ 50
30 อีเมลนามแฝง
3 000 อีเมล/วันต่อกล่องจดหมาย
รับพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมได้ตลอด
โดเมนฟรี 1 ปี
ผู้ช่วยกล่องจดหมาย AI - Kodee
การค้นหาอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง
การตอบกลับอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI อัจฉริยะ
สรุปอีเมลทันทีด้วย AI
AI เขียนทุกครั้งที่มีแรงบันดาลใจ
Jules Huldin

เวลาใช้บริการอีเมล ผมต้องการประสบการณ์ที่ราบรื่น ไร้ปัญหาการหยุดทำงาน ง่ายต่อการต่ออายุ ฯลฯ และผมได้รับประสบการณ์แบบนี้จาก Hostinger

Claudine Mayer

บริษัทโฮสติ้ง โดเมน และอีเมลที่ดีที่สุด ราคาประหยัด และมีความเสถียรสูงสุด

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอีเมลสำหรับเอเจนต์ AI ของ Hostinger

เอเจนติกอีเมลคืออะไร และแตกต่างจากอีเมลทั่วไปอย่างไร?

Agentic email คือโครงสร้างพื้นฐานอีเมลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ AI agent และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ บริการอีเมลแบบดั้งเดิมสร้างขึ้นสำหรับมนุษย์ ซึ่งเป็นกล่องจดหมายแบบพาสซีฟที่ข้อความรอการอ่าน Agentic Mail ถือว่าอีเมลเป็นเลเยอร์ที่ทำงานอยู่และตั้งโปรแกรมได้ – webhook-first API-driven และสร้างขึ้นเพื่อจัดการการส่งและรับแบบโปรแกรม โดยไม่มีข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม การจำกัดอัตรา หรือความเสี่ยงที่จะถูกตั้งค่าสถานะสำหรับการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Hostinger Agentic Mail เหมาะกับใคร?

อีเมล Agentic ของ Hostinger สร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาและผู้สร้างระบบอัตโนมัติที่ต้องการเลเยอร์อีเมลที่เชื่อถือได้สำหรับ AI agent และเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา หากคุณกำลังสร้างด้วย OpenClaw n8n Make LangChain Zapier หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน และคุณประสบปัญหาจากผู้ให้บริการอีเมลแบบดั้งเดิมที่บล็อกระบบอัตโนมัติของคุณ – นี่คือสิ่งสำหรับคุณ

นอกจากนี้ยังสำหรับ AI agent เองด้วย ไม่ว่า AI agent ของคุณจะต้องการที่อยู่เฉพาะสำหรับการติดต่อแบบ Cold Outreach การสนับสนุนลูกค้า การจัดการการจอง หรือการประมวลผลเอกสาร อีเมล Agentic จะมอบกล่องจดหมายจริงที่ตั้งโปรแกรมได้ให้ AI agent ใช้ทำงาน

เว็บฮุกทำงานร่วมกับอีเมลตัวแทนอย่างไร?

ทุกครั้งที่อีเมลเข้ามา Agentic Mail จะส่ง webhook ทันที ไม่ต้องคอยตรวจสอบ ไม่มีความล่าช้า เอเจนต์หรือเครื่องมืออัตโนมัติของคุณได้รับการแจ้งเตือนและสามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการแยกวิเคราะห์ข้อความ การเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ใน n8n หรือส่งต่อไปยังเอเจนต์ของ LangChain

Agentic Mail รองรับเครื่องมืออัตโนมัติและเฟรมเวิร์กเอเจนต์ใดบ้าง

อีเมลเอเจนต์ของ Hostinger ทำงานร่วมกับ OpenClaw n8n Make LangChain Zapier และแพลตฟอร์มอัตโนมัติอื่นๆ มีทักษะที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับสแต็กที่ใช้กันทั่วไปส่วนใหญ่ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้ในไม่กี่นาที การเข้าถึง API แบบเต็มรูปแบบและเซิร์ฟเวอร์ MCP จะพร้อมใช้งานในเร็วๆ นี้เช่นกัน สำหรับการผสานรวมที่ลึกซึ้งและปรับแต่งได้

ฉันสามารถควบคุมได้หรือไม่ว่าเอเจนต์ของฉันจะโต้ตอบกับผู้ส่งรายใด

ใช่ครับ รายการที่อนุญาตและบล็อกช่วยให้คุณกำหนดได้อย่างแม่นยำว่าโดเมนหรือที่อยู่อีเมลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของเอเจนต์ของคุณได้ ทั้งในระดับโดเมนและระดับอีเมลแต่ละรายการ สิ่งนี้ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของคุณมุ่งเน้นและได้รับการปกป้องจากสิ่งรบกวนที่ไม่ต้องการหรือการละเมิด

Agentic Mail เป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหากที่ฉันต้องซื้อหรือไม่?

ไม่ใช่ครับ Agentic Mail ถูกรวมอยู่ใน Hostinger Business Email คุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ Agentic ทั้งหมดได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Premium Business Email ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแยกต่างหาก

มี API แบบเต็มรูปแบบพร้อมใช้งานสำหรับการควบคุมอีเมลด้วยโปรแกรมหรือไม่

การเข้าถึง API แบบเต็มเป็นฟีเจอร์ที่จะเปิดตัวในอนาคต เมื่อเปิดใช้งานแล้ว จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการส่ง การรับ และการจัดการกล่องข้อความของเอเจนต์ของคุณด้วยโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ – โดยไม่ต้องใช้ UI ในระหว่างนี้ webhooks และทักษะที่สร้างไว้ล่วงหน้าครอบคลุมกรณีการใช้งานระบบอัตโนมัติที่พบบ่อยที่สุดในตอนนี้

