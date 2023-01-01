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Hermes Agent

Hermes Agent

เอเจนต์ AI ที่พัฒนาตัวเองได้ พร้อมวงจรการเรียนรู้ในตัว และระบบส่งข้อความหลายแพลตฟอร์ม

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n8n

n8n

แพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซแบบโหนดเชิงภาพ

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OpenClaw

OpenClaw

ผู้ช่วย AI ส่วนตัว มาพร้อมการรองรับการส่งข้อความหลายช่องทาง (เดิมชื่อ Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip เป็นแพลตฟอร์มการจัดการ AI/ML สำหรับทีมอิสระ

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2FAuth

2FAuth

ตัวจัดการรหัสการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยที่โฮสต์ตัวเองสำหรับเว็บและมือถือ

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9router

9router

AI API รูทติ้งพร็อกซี พร้อมการเพิ่มประสิทธิภาพโทเค็น สำหรับผู้ให้บริการ LLM กว่า 40 ราย

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Ackee

Ackee

Ackee เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่โฮสต์ด้วยตนเองด้วย Node.js สำหรับการติดตามเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัว

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Activepieces

Activepieces

ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สที่ไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมการผสานรวมแอปพลิเคชั่นมากกว่า 200 รายการ

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Actual Budget

Actual Budget

แอปการเงินส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัว พร้อมระบบงบประมาณแบบซองจดหมาย

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Adminer

Adminer

อินเทอร์เฟซการจัดการฐานข้อมูลที่มีฟีเจอร์ครบครัน รองรับระบบฐานข้อมูลมากกว่า 11 ระบบ

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AdventureLog

AdventureLog

ระบบติดตามการเดินทางและวางแผนทริปที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมแผนที่แบบตอบสนองได้

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AFFiNE

AFFiNE

เวิร์กสเปซแบบครบวงจร ที่รวมเอกสาร ไวท์บอร์ด และฐานข้อมูล พร้อม AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

แพลตฟอร์ม LLMOps แบบโอเพนซอร์ส สำหรับพรอมต์ การประเมิน และการตรวจสอบ LLM

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agentmemory

agentmemory

หน่วยความจำถาวรสำหรับเอเจนต์เขียนโค้ด AI ด้วยการค้นหาแบบไฮบริด BM25 เวกเตอร์และกราฟ

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

สตรีมคลังเพลงส่วนตัวผ่านเซิร์ฟเวอร์ API ที่รองรับ Subsonic

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AirTrail

AirTrail

สมุดบันทึกการบินส่วนตัว พร้อมแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ สถิติ และรองรับผู้ใช้หลายคน

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AiToEarn

AiToEarn

โอเพนซอร์ส AI เอเจนต์การตลาดเนื้อหาสำหรับเผยแพร่และสร้างรายได้บนหลายแพลตฟอร์ม

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

แพลตฟอร์มจัดการการแจ้งเตือนโอเพนซอร์สสำหรับรวบรวมการแจ้งเตือนจากระบบมอนิเตอร์

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Alexandrie

Alexandrie

ฐานความรู้ที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมด้วย Markdown ที่ขยาย และสิทธิ์ต่อเอกสาร

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AList

AList

เซิร์ฟเวอร์รายการไฟล์และ WebDAV แบบโฮสต์ตัวเองที่รองรับแบ็กเอนด์พื้นที่เก็บข้อมูลกว่า 30 รายการ

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AllTube

AllTube

เว็บอินเทอร์เฟซสำหรับดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube และเว็บไซต์อื่น ๆ

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Ampache

Ampache

Ampache เป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเสียง/วิดีโอและตัวจัดการมีเดียบนเว็บ

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

วิกิที่โฮสต์ด้วยตนเองน้ำหนักเบา พร้อมหน้าเว็บที่ใช้ Git และการแก้ไขด้วย Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload เป็นแอปพลิเคชั่นแชร์ไฟล์ที่ไม่ระบุตัวตนและปลอดภัย ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล

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AnythingLLM

AnythingLLM

แอปพลิเคชัน AI แบบครบวงจรสำหรับ RAG เอเจนต์ และแชทบอท ที่รองรับผู้ให้บริการ LLM ทุกราย

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Apache Answer

Apache Answer

แพลตฟอร์มถามตอบแบบโอเพนซอร์สสำหรับการแบ่งปันความรู้ของทีมและการสร้างชุมชน

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Apache DevLake

Apache DevLake

แพลตฟอร์มวิเคราะห์เมตริก DORA และทีมวิศวกรรมแบบโอเพนซอร์ส

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

เกตเวย์เดสก์ท็อประยะไกลบนเว็บแบบไม่ต้องใช้ไคลเอนต์สำหรับ RDP, VNC, SSH และ Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

แพลตฟอร์มค้นหาโอเพนซอร์สระดับองค์กรที่สร้างขึ้นบน Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset เป็นแพลตฟอร์มการสำรวจและแสดงภาพข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับ BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy เป็นพื้นที่ทำงานโอเพนซอร์สที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเป็นทางเลือกของ Notion

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Apprise API

Apprise API

REST API ขนาดเล็กสำหรับส่งการแจ้งเตือนแบบพุชไปยัง 120+ บริการ

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Appsmith

Appsmith

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบ low-code สำหรับสร้างเครื่องมือและแอปพลิเคชั่นภายในองค์กร

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Aptabase

Aptabase

การวิเคราะห์ SDK ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก สำหรับแอปมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ

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ArangoDB

ArangoDB

ฐานข้อมูลมัลติโมเดลแบบเนทีฟสำหรับกราฟ เอกสาร และข้อมูลแบบคีย์-ค่า

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ArcadeDB

ArcadeDB

ฐานข้อมูลมัลติโมเดลสำหรับข้อมูลกราฟ เอกสาร คีย์-ค่า และอนุกรมเวลา

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ArchiveBox

ArchiveBox

โซลูชันการเก็บถาวรอินเทอร์เน็ตที่โฮสต์เอง สำหรับเก็บรักษาหน้าเว็บและสื่อ

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

ระบบแสดงความคิดเห็นแบบโฮสต์เองน้ำหนักเบา พร้อมแบ็กเอนด์ Go และวิดเจ็ต JS ที่ฝังได้

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AstrBot

AstrBot

AstrBot เป็นเฟรมเวิร์กแชทบอทโอเพนซอร์ส AI หลายแพลตฟอร์ม

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

เซิร์ฟเวอร์หนังสือเสียงและพอดแคสต์แบบโฮสต์ตัวเองที่รองรับผู้ใช้หลายคน

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Authentik

Authentik

ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนแบบโอเพนซอร์สที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นและความอเนกประสงค์

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Authorizer

Authorizer

เซิร์ฟเวอร์ยืนยันตัวตนแบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์ด้วยตนเอง พร้อมการเข้าสู่ระบบด้วยโซเชียล, MFA และ RBAC

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Autobase

Autobase

แพลตฟอร์ม Database-as-a-Service แบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์เองได้ สำหรับการทำงานอัตโนมัติของ PostgreSQL

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autobrr

autobrr

เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการดาวน์โหลดที่ทันสมัยสำหรับทอร์เรนต์และยูสเน็ต พร้อมการตรวจสอบ IRC แบบเรียลไทม์

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Automatisch

Automatisch

ทางเลือก Zapier แบบโอเพนซอร์ส สำหรับเชื่อมต่อแอปและจัดการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

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Baby Buddy

Baby Buddy

แอปติดตามลูกน้อยช่วยให้ผู้ปกครองติดตามกิจกรรมประจำวันและสุขภาพ

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Backrest

Backrest

เว็บ UI สำหรับการสำรองข้อมูล restic พร้อมการตั้งเวลา การเข้ารหัส และการกู้คืนระดับไฟล์

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Baikal

Baikal

เซิร์ฟเวอร์ CalDAV และ CardDAV ที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับปฏิทินและรายชื่อติดต่อ

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Bar Assistant

Bar Assistant

ตัวจัดการสูตรค็อกเทลและติดตามสต็อกบาร์ที่บ้านแบบโฮสต์ตัวเอง

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Baserow

Baserow

ฐานข้อมูลแบบ Open-source และ no-code ที่เป็นทางเลือกของ Airtable สำหรับทีม

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Bazarr

Bazarr

โปรแกรมจัดการและดาวน์โหลดคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับ Sonarr และ Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

ตัวติดตามนิสัยแบบเซลฟ์โฮสต์ที่เรียบง่าย เน้นการเช็คอินรายวันและการทำต่อเนื่อง

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BentoPDF

BentoPDF

ชุดเครื่องมือ PDF บนเบราว์เซอร์ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก สำหรับการรวม การแยก การแปลง และการแก้ไขไฟล์ PDF

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Beszel

Beszel

แพลตฟอร์มตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์น้ำหนักเบาพร้อมสถิติ Docker และการแจ้งเตือน

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Beszel Agent

Beszel Agent

เอเจนต์ตรวจสอบน้ำหนักเบาสำหรับระบบตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ Beszel

ปรับใช้
bewCloud

bewCloud

พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบโฮสต์เองที่มีน้ำหนักเบา พร้อมการซิงค์ไฟล์และรองรับ CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

แพลตฟอร์มการบัญชีการเงินแบบโฮสต์ตัวเอง พร้อมการรายงานอัจฉริยะและรองรับหลายสกุลเงิน

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Black Candy

Black Candy

เซิร์ฟเวอร์เพลงสตรีมมิ่งที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมเครื่องเล่นบนเว็บและแอปมือถือ

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

แพลตฟอร์มการจดบันทึกและการเขียนบล็อกขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมรองรับ Markdown และการจัดการงาน

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเครือข่ายสังคมแบบกระจายศูนย์ Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

ผู้ช่วยโค้ดดิ้ง AI ที่โฮสต์เอง สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบ Full-stack ในเบราว์เซอร์

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Bookshelf

Bookshelf

ตัวจัดการคอลเลกชั่นอีบุ๊กและหนังสือเสียง การกลับมาของ Readarr โดยชุมชน

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BookStack

BookStack

วิกิแบบโฮสต์เองที่มีโครงสร้างสำหรับทีม พร้อมหนังสือ บท หน้า และการค้นหา

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

เปลี่ยนช่อง Telegram สาธารณะใดก็ได้ให้เป็นไมโครบล็อกที่เป็นมิตรกับ SEO พร้อม RSS

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Browserless

Browserless

Headless Chrome browser ในรูปแบบบริการสำหรับการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์และการทำงานอัตโนมัติ

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Budge

Budge

แอปพลิเคชั่นติดตามค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลสำหรับการจัดทำงบประมาณและวางแผนทางการเงิน

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Budibase

Budibase

แพลตฟอร์ม Low-code สำหรับสร้างแอปธุรกิจและเวิร์กโฟลว์ได้ในไม่กี่นาที

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BugSink

BugSink

แพลตฟอร์มติดตามข้อผิดพลาดแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับการมอนิเตอร์แอปพลิเคชัน

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Buildbot

Buildbot

เฟรมเวิร์ก CI/CD ที่โฮสต์เองสำหรับการสร้างและปรับใช้แบบอัตโนมัติ

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Bytebase

Bytebase

แพลตฟอร์มการจัดการการเปลี่ยนแปลงสคีมาฐานข้อมูลและ DevOps แบบโอเพนซอร์ส

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ByteChef

ByteChef

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบ low-code สำหรับการผสานรวม API และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

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ByteStash

ByteStash

ตัวจัดการโค้ดสนิปเปตที่โฮสต์เอง พร้อมการเน้นไวยากรณ์และการค้นหา

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับเรียกดู อ่าน และจัดการคลัง eBook ของคุณ

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Cap

Cap

ทางเลือก CAPTCHA แบบ Proof-of-Work ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยไม่มีการติดตาม

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Casdoor

Casdoor

แพลตฟอร์ม IAM แบบโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ SSO OAuth 2.0 OIDC และ SAML

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Castopod

Castopod

แพลตฟอร์มโฮสติ้งพอดแคสต์แบบโอเพนซอร์ส พร้อมการวิเคราะห์และฟีเจอร์โซเชียล

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo คือเซิร์ฟเวอร์รับส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ปรับขนาดได้ สำหรับการสร้างแอปพลิเคชั่นที่ทำงานแบบเรียลไทม์

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changedetection.io

changedetection.io

เครื่องมือตรวจจับและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ พร้อมการเลือกแบบภาพและการแจ้งเตือน

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ChartDB

ChartDB

โปรแกรมแก้ไขแผนภาพฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส พร้อมการส่งออก DDL ด้วย AI และการแสดงภาพสคีมา

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Chatpad AI

Chatpad AI

เว็บอินเทอร์เฟซ ChatGPT ที่เน้นความเป็นส่วนตัว พร้อมการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องและการจัดการการสนทนา

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Checkcle

Checkcle

การตรวจสอบ Uptime และโครงสร้างพื้นฐานแบบ Full-stack พร้อมหน้าสถานะสาธารณะ

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Checkmate

Checkmate

แอปพลิเคชั่นโอเพนซอร์สสำหรับการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และการติดตาม Uptime

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Checkmk

Checkmk

การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน พร้อมการค้นหาอัตโนมัติและการแจ้งเตือน

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Chibisafe

Chibisafe

คลังเก็บไฟล์ที่โฮสต์เองสำหรับอัปโหลดและแชร์ไฟล์พร้อมลิงก์ที่แชร์ได้

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการปฐมนิเทศพนักงาน พร้อมบอท Slack และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

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Chroma

Chroma

ฐานข้อมูลการฝังตัวแบบโอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชั่น AI และการค้นหาเชิงความหมาย

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ClassicPress

ClassicPress

WordPress fork โดยไม่มีตัวแก้ไขบล็อก Gutenberg มุ่งเน้นที่ความเสถียร

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ClickHouse

ClickHouse

ฐานข้อมูล OLAP แบบคอลัมน์ สำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ด้วยความหน่วงในการสอบถามระดับมิลลิวินาที

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CloudBeaver

CloudBeaver

เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลบนเว็บสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลแบบครบวงจร

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Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel daemon สำหรับการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเปิดพอร์ต

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Cloudreve

Cloudreve

แพลตฟอร์มคลาวด์สตอเรจที่โฮสต์เอง พร้อมความสามารถในการจัดการและแชร์ไฟล์

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

แพลตฟอร์ม headless CMS น้ำหนักเบา สำหรับการจัดการเนื้อหาและ APIs

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Code-Server

Code-Server

VS Code ที่ทำงานในเบราว์เซอร์สำหรับการพัฒนาจากระยะไกลจากอุปกรณ์ใดก็ได้

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Coder

Coder

แพลตฟอร์มแบบโอเพนซอร์สสำหรับการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนาคลาวด์ที่โฮสต์ด้วยตนเอง

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CodiMD

CodiMD

โปรแกรมแก้ไข Markdown ที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการจัดทำเอกสารและการจดบันทึก

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Collabora Online

Collabora Online

ชุดโปรแกรมสำนักงานที่โฮสต์เอง ทำงานบนเบราว์เซอร์ สำหรับการแก้ไขเอกสารร่วมกัน

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CommaFeed

CommaFeed

โปรแกรมอ่าน RSS ที่โฮสต์ด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Google Reader พร้อมปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดและแอปพลิเคชันมือถือ

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ConvertX

ConvertX

ตัวแปลงไฟล์ออนไลน์ที่โฮสต์เอง รองรับมากกว่า 1,000 รูปแบบ

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Convex

Convex

แพลตฟอร์มฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สที่โต้ตอบได้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทันสมัย

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COPS

COPS

เซิร์ฟเวอร์ PHP OPDS และ HTML น้ำหนักเบาที่เปิดให้เข้าถึงไลบรารีอีบุ๊ก Calibre สำหรับผู้อ่านบนมือถือและเบราว์เซอร์

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CoreControl

CoreControl

แดชบอร์ดที่โฮสต์เองสำหรับจัดการเซิร์ฟเวอร์ Uptime และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

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Countly

Countly

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลักสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บ และเดสก์ท็อป

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Crawl4AI

Crawl4AI

โปรแกรมตรวจข้อมูลเว็บโอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชั่น AI พร้อมเอาต์พุตที่พร้อมสำหรับ LLM

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

แพลตฟอร์ม OSINT ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลทั่วโลกแบบเรียลไทม์ 27 แหล่งไว้ในแดชบอร์ดเดียว

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

ชุดโปรแกรมสำนักงานที่ทำงานร่วมกันที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ Zero-Knowledge

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CyberChef

CyberChef

เครื่องมือบนเว็บสำหรับการเข้ารหัส การแปลงรหัส การบีบอัด และการวิเคราะห์ข้อมูล

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Dagu

Dagu

ตัวจัดกำหนดการเวิร์กโฟลว์แบบ DAG-based พร้อม Web UI สำหรับจัดการ cron jobs และไปป์ไลน์งาน

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Damselfly

Damselfly

ระบบจัดการรูปภาพที่โฮสต์เอง พร้อมการจดจำใบหน้าและการตรวจจับวัตถุ

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dashdot

dashdot

แดชบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่เรียบง่าย พร้อมสถิติ CPU, RAM, พื้นที่เก็บข้อมูล และเครือข่ายแบบเรียลไทม์

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Dashy

Dashy

แดชบอร์ดส่วนตัวที่สามารถโฮสต์ตัวเอง พร้อมวิดเจ็ต ธีม และการตรวจสอบสถานะ

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Databag

Databag

ระบบส่งข้อความแบบกระจายศูนย์ที่ติดตั้งเอง พร้อมการเข้ารหัสแบบ end-to-end และการสนทนาตามหัวข้อ

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Databasus

Databasus

Databasus เป็นเครื่องมือสำรองข้อมูลฐานข้อมูลสำหรับ PostgreSQL MySQL และ MongoDB

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Dataline

Dataline

อินเทอร์เฟซแชท SQL ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสำรวจและแสดงภาพฐานข้อมูลใดก็ได้

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Dawarich

Dawarich

ระบบติดตามประวัติตำแหน่งที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมฮีทแมปและสถิติการเดินทาง

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สำหรับสร้าง ออกแบบ และแก้ไขไฟล์ฐานข้อมูล SQLite

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

ฐานข้อมูล Key-Value ของ Denoland สำหรับ Deno Deploy

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Dify

Dify

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับสร้างแอปพลิเคชั่น LLM พร้อม RAG agents และ workflows

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Directus

Directus

Headless CMS ที่ครอบคลุมฐานข้อมูลด้วย API แบบไดนามิกและแอปแอดมิน

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Dittofeed

Dittofeed

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการส่งข้อความหลายช่องทางอัตโนมัติ

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Diun

Diun

ตัวแจ้งเตือนการอัปเดต Docker Image เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตอิมเมจ

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docassemble

docassemble

ระบบผู้เชี่ยวชาญโอเพนซอร์สสำหรับการสัมภาษณ์แบบมีคำแนะนำและการจัดทำเอกสารอัตโนมัติ

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Docker Registry

Docker Registry

Docker registry ส่วนตัวสำหรับจัดเก็บและเผยแพร่อิมเมจคอนเทนเนอร์

ปรับใช้
Dockge

Dockge

Dockge เป็นตัวจัดการสแต็ก Docker Compose ที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งทันสมัย ใช้งานง่าย และตอบสนองได้ดี

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Docmost

Docmost

แพลตฟอร์มวิกิและเอกสารสำหรับการทำงานร่วมกัน พร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์

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Docspell

Docspell

ตัวจัดระเบียบเอกสารที่โฮสต์ด้วยตนเอง พร้อม OCR การแยกข้อมูลด้วย NLP และการค้นหาข้อความเต็ม

ปรับใช้
Documenso

Documenso

แพลตฟอร์มลงนามเอกสารโอเพนซอร์สสำหรับลายเซ็นดิจิทัล

ปรับใช้
DocuSeal

DocuSeal

แพลตฟอร์มลงนามเอกสารแบบโอเพนซอร์สพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ปรับใช้
Dograh

Dograh

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับสร้างระบบตอบรับอัตโนมัติด้วยเสียง (AI) ได้ในไม่กี่นาที

ปรับใช้
DokuWiki

DokuWiki

แพลตฟอร์มวิกิขนาดเล็กที่ใช้ไฟล์เป็นหลัก สำหรับจัดทำเอกสารและฐานความรู้

ปรับใช้
Dolibarr

Dolibarr

แพลตฟอร์ม ERP/CRM แบบโอเพนซอร์ส สำหรับจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจ

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Domain Locker

Domain Locker

แพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการจัดการและตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอชื่อโดเมน

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

ปรับใช้
Downtify

Downtify

ดาวน์โหลดเพลง Spotify จาก YouTube พร้อมปกอัลบั้ม เนื้อเพลง และข้อมูลเมตา

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Dozzle

Dozzle

UI บนเว็บน้ำหนักเบาสำหรับดูบันทึกคอนเทนเนอร์ Docker แบบเรียลไทม์

ปรับใช้
Dragonfly

Dragonfly

ที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงที่เข้ากันได้กับ Redis สำหรับฮาร์ดแวร์สมัยใหม่

ปรับใช้
draw.io

draw.io

เครื่องมือสร้างไดอะแกรมโอเพนซอร์สฟรีสำหรับผังงาน UML และไดอะแกรมเครือข่าย

ปรับใช้
drawDB

drawDB

โปรแกรมแก้ไขไดอะแกรมฐานข้อมูลบนเบราว์เซอร์ พร้อมการส่งออกและนำเข้า SQL

ปรับใช้
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

ฟรี Drizzle Studio แบบโฮสต์ตัวเอง ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับการจัดการฐานข้อมูล

ปรับใช้
Drupal

Drupal

Open-source CMS สำหรับสร้างและจัดการเว็บไซต์แบบไดนามิก

ปรับใช้
DuckDNS

DuckDNS

บริการ DNS แบบไดนามิกฟรีสำหรับจับคู่ที่อยู่ IP เข้ากับโดเมน

ปรับใช้
DumbDo

DumbDo

DumbDo เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่โฮสต์ด้วยตัวเอง ใช้งานง่ายแสนง่าย และทำงานได้ดี

ปรับใช้
Duplicati

Duplicati

โซลูชั่นสำรองข้อมูลแบบเข้ารหัสที่รองรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ปรับใช้
Easy!Appointments

Easy!Appointments

ระบบนัดหมายฟรีสำหรับธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ

ปรับใช้
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

MQTT broker น้ำหนักเบาสำหรับ IoT และแอปพลิเคชั่นส่งข้อความ

ปรับใช้
EdgeDB

EdgeDB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบกราฟยุคใหม่ที่สร้างบน PostgreSQL

ปรับใช้
Elasticsearch

Elasticsearch

เครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์แบบกระจาย ที่สร้างบน Apache Lucene

ปรับใช้
Element

Element

ไคลเอนต์ Matrix ที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ end-to-end และการส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์ม

ปรับใช้
EmailEngine

EmailEngine

พร็อกซี API อีเมลที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งเชื่อมต่อ IMAP และ SMTP เข้ากับปลายทาง REST

ปรับใช้
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

ปรับใช้
EmbyStat

EmbyStat

เครื่องมือสถิติและการวิเคราะห์สำหรับเซิร์ฟเวอร์มีเดีย Emby และ Jellyfin

ปรับใช้
Enclosed

Enclosed

เว็บแอปพลิเคชั่นที่เรียบง่ายสำหรับส่งโน้ตเข้ารหัสส่วนตัวและปลอดภัย

ปรับใช้
ErsatzTV

ErsatzTV

เซิร์ฟเวอร์ IPTV ที่โฮสต์เอง สร้างช่องรายการสดจากคลังสื่อของคุณ

ปรับใช้
Erugo

Erugo

แพลตฟอร์มแชร์ไฟล์ที่โฮสต์เอง พร้อมการป้องกันด้วยรหัสผ่านและการควบคุมวันหมดอายุ

ปรับใช้
ESPHome

ESPHome

ระบบสำหรับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266/ESP32 ด้วย YAML

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EspoCRM

EspoCRM

ฟรี โอเพนซอร์ส CRM สำหรับจัดการผู้ติดต่อ ดีล และความสัมพันธ์กับลูกค้า

ปรับใช้
Etherpad

Etherpad

โปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมการแก้ไขและประวัติเวอร์ชั่นได้แบบเรียลไทม์

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EverShop

EverShop

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโอเพนซอร์สที่ทันสมัยบน Node.js, React, GraphQL และ PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

Open-source WhatsApp API สำหรับแชทบอท ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อการส่งข้อความ

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Evolution Go

Evolution Go

WhatsApp API gateway ประสิทธิภาพสูงที่เขียนด้วย Go สำหรับการส่งข้อความอัตโนมัติ

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Excalidraw

Excalidraw

ไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับวาดแผนภาพด้วยมือและการระดมสมองร่วมกัน

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Expensave

Expensave

แอปพลิเคชั่นติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

ตัวติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวแบบโฮสต์เอง น้ำหนักเบา พร้อมแดชบอร์ดและนำเข้าไฟล์ CSV

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Explo

Explo

เปลี่ยนคำแนะนำจาก ListenBrainz ให้เป็นเพลย์ลิสต์ในคลังเพลงของคุณ

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

ตัวติดตามการเงินส่วนบุคคลที่ใช้งานง่าย พร้อม PWA บนมือถือและการสแกนใบเสร็จ

ปรับใช้
Faraday

Faraday

แพลตฟอร์มจัดการช่องโหว่โอเพนซอร์สสำหรับทีมความปลอดภัย

ปรับใช้
Fasten Health

Fasten Health

ระบบจัดการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวและครอบครัวที่โฮสต์ด้วยตนเอง

ปรับใช้
Fider

Fider

แพลตฟอร์มความคิดเห็นแบบโอเพนซอร์สสำหรับรวบรวมและจัดการความคิดเห็นของผู้ใช้

ปรับใช้
File Browser

File Browser

ตัวจัดการไฟล์บนเว็บสำหรับเรียกดู อัปโหลด และจัดการไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ปรับใช้
File Drop

File Drop

การแชร์ไฟล์แบบเพียร์ทูเพียร์แบบกระจายศูนย์โดยใช้เทคโนโลยี IPFS

ปรับใช้
FileFlows

FileFlows

ตัวประมวลผลไฟล์มีเดียอัตโนมัติที่ช่วยลดขนาดไฟล์ได้สูงสุดถึง 90%

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FileGator

FileGator

ตัวจัดการไฟล์แบบโฮสต์ตัวเองที่รองรับผู้ใช้หลายคน พร้อมสิทธิ์ตามบทบาท และไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล

ปรับใช้
Filestash

Filestash

ตัวจัดการไฟล์ที่โฮสต์เองสำหรับ FTP, SFTP, S3, WebDAV และแบ็กเอนด์พื้นที่เก็บข้อมูลกว่า 20 รายการ

ปรับใช้
Firefly

Firefly

เซิร์ฟเวอร์ WireGuard VPN ที่เรียบง่าย พร้อมเว็บอินเทอร์เฟซสำหรับการจัดการ

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Firefly III

Firefly III

เครื่องมือจัดการการเงินส่วนบุคคลและงบประมาณแบบติดตั้งเองระดับมืออาชีพ

ปรับใช้
Firefox

Firefox

เบราว์เซอร์ Firefox ที่โฮสต์ตัวเอง เข้าถึงได้ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ

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Flagsmith

Flagsmith

บริการฟีเจอร์แฟล็กและกำหนดค่าระยะไกลแบบโอเพนซอร์ส พร้อม A/B Testing

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Flame

Flame

หน้าแรกและแดชบอร์ดแอปพลิเคชันที่โฮสต์เองสำหรับโฮมแล็บของคุณ

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FlareSolverr

FlareSolverr

เซิร์ฟเวอร์ Proxy เพื่อข้ามการป้องกันของ Cloudflare สำหรับการทำ Web Scraping

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

แอปจดบันทึก Markdown ที่ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล พร้อม wikilinks และค้นหาข้อความแบบเต็ม

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Fleet

Fleet

แพลตฟอร์มจัดการอุปกรณ์และรักษาความปลอดภัยปลายทางแบบโอเพนซอร์ส ขับเคลื่อนโดย osquery

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FlexGet

FlexGet

เครื่องมืออัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย YAML สำหรับดาวน์โหลดสื่อจาก RSS ทอร์เรนต์ และ Usenet

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Flipt

Flipt

แพลตฟอร์มจัดการ Feature Flag ที่โฮสต์เอง พร้อมการผสานรวม Git

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Flowise

Flowise

เครื่องมือโอเพนซอร์สแบบ low-code สำหรับสร้างโฟลว์การประสานงาน LLM และเอเจนต์ AI

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Focalboard

Focalboard

เครื่องมือบริหารจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส พร้อมด้วยกระดาน Kanban ตารางและมุมมองปฏิทิน

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Forgejo

Forgejo

บริการ Git น้ำหนักเบาที่โฮสต์เอง พร้อมด้วยเว็บอินเทอร์เฟซและคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน

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Form.io

Form.io

แพลตฟอร์มสร้างฟอร์มและจัดการข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส พร้อม REST API

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Formbricks

Formbricks

แพลตฟอร์มแบบสำรวจโอเพนซอร์สสำหรับความคิดเห็นในแอป ลิงก์ เว็บไซต์ และอีเมล

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FossFLOW

FossFLOW

เครื่องมือสร้างไดอะแกรมไอโซเมตริกบนเบราว์เซอร์สำหรับการแสดงภาพโครงสร้างพื้นฐาน

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Foundry VTT

Foundry VTT

โต๊ะเล่นเกมเสมือนจริงแบบโฮสต์เองสำหรับแคมเปญ RPG ออนไลน์พร้อมแผนที่และลูกเต๋า

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FreeCAD

FreeCAD

โมเดลเลอร์ CAD 3 มิติแบบพาราเมตริกที่เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์สำหรับงานวิศวกรรมและการออกแบบ

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FreeScout

FreeScout

ระบบเฮลป์เดสก์และอินบ็อกซ์ที่ใช้ร่วมกันแบบโอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบา

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FreshRSS

FreshRSS

โปรแกรมรวมฟีด RSS ที่โฮสต์ตัวเอง สำหรับจัดการและอ่านฟีดของคุณ

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Gatus

Gatus

หน้าสถานะที่เน้นนักพัฒนา พร้อมการตรวจสอบ Uptime แบบหลายโปรโตคอลและการแจ้งเตือน

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Gerrit

Gerrit

ระบบตรวจสอบโค้ดบนเว็บระดับองค์กรที่สร้างขึ้นบน Git

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Ghost

Ghost

Ghost เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเผยแพร่แบบมืออาชีพ

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Ghostfolio

Ghostfolio

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการความมั่งคั่งแบบโอเพนซอร์ส สำหรับติดตามพอร์ตการลงทุน

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GIMP

GIMP

เครื่องมือแก้ไขรูปภาพและออกแบบกราฟิกมืออาชีพที่เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์

ปรับใช้
Gitea

Gitea

Gitea เป็นแพลตฟอร์มโฮสติ้ง Git แบบโอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบา

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GitIngest

GitIngest

โปรแกรมแปลง Git เป็นข้อความที่ใช้งานง่ายสำหรับ LLM เพื่อการวิเคราะห์โค้ดด้วย AI

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GitLab

GitLab

GitLab เป็นแพลตฟอร์ม DevOps ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการ Git repository และ CI/CD

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Glance

Glance

แดชบอร์ดที่โฮสต์ตัวเองที่รวบรวมฟีดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

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Glances

Glances

Glances เป็นเครื่องมือตรวจสอบระบบแบบข้ามแพลตฟอร์มพร้อมเว็บอินเทอร์เฟซ

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GlitchTip

GlitchTip

แพลตฟอร์มติดตามข้อผิดพลาดและตรวจสอบประสิทธิภาพที่รองรับ Sentry

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GLPI

GLPI

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการจัดการสินทรัพย์ไอทีและ Help Desk สำหรับการดำเนินงานด้านไอที

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GoatCounter

GoatCounter

การวิเคราะห์เว็บไซต์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยไม่ใช้คุกกี้หรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคล

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GoCD

GoCD

เซิร์ฟเวอร์สำหรับการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมการทำแผนที่สายธารคุณค่าและการสร้างแบบจำลองไปป์ไลน์

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Gogs

Gogs

Gogs คือบริการ Git ที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง เพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายดายยิ่งขึ้น

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Gokapi

Gokapi

เซิร์ฟเวอร์แชร์ไฟล์แบบโฮสต์ตัวเองที่มีลิงก์หมดอายุและรองรับ S3

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Gonic

Gonic

เซิร์ฟเวอร์สตรีมเพลง Subsonic ที่โฮสต์ด้วยตนเองซึ่งมีน้ำหนักเบา เขียนด้วยภาษา Go

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Gotenberg

Gotenberg

API แบบไร้สถานะที่ขับเคลื่อนด้วย Docker สำหรับการแปลงและสร้างไฟล์ PDF อย่างราบรื่น

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Gotify

Gotify

เซิร์ฟเวอร์เร่งการแจ้งเตือนแบบโฮสต์ตัวเอง พร้อม REST API แบบง่าย

ปรับใช้
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API และเว็บอินเทอร์เฟซสำหรับระบบอัตโนมัติในการส่งข้อความหลายอุปกรณ์

ปรับใช้
Grafana

Grafana

แพลตฟอร์มการสังเกตการณ์แบบโอเพนซอร์ส สำหรับการแสดงภาพและการตรวจสอบเมตริก

ปรับใช้
Gramps Web

Gramps Web

แพลตฟอร์มลำดับวงศ์ตระกูลแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับสร้างและแบ่งปันแผนผังครอบครัว

ปรับใช้
Grav

Grav

CMS แบบ Flat-file ที่ทันสมัย ที่ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล ใช้เพียงแค่ไฟล์และโฟลเดอร์

ปรับใช้
Grimmory

Grimmory

ตัวจัดการคอลเลกชันหนังสือที่โฮสต์ด้วยตนเอง พร้อมโปรแกรมอ่านในตัวและการซิงค์อุปกรณ์

ปรับใช้
Grimoire

Grimoire

โปรแกรมจัดการบุ๊กมาร์กที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง พร้อมการดึงข้อมูลเมตาโดยอัตโนมัติ และการค้นหาข้อความแบบเต็ม

ปรับใช้
Grist

Grist

โอเพนซอร์ส สเปรดชีตและฐานข้อมูลแบบไฮบริดสำหรับสร้างแอปพลิเคชันข้อมูล

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับ Feature Flagging และ A/B Testing

ปรับใช้
Habitica

Habitica

โปรแกรมจัดการงานแบบเกมที่เปลี่ยนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กลายเป็นการผจญภัยในเกม RPG

ปรับใช้
Halo

Halo

CMS แบบโอเพนซอร์สที่ทันสมัย พร้อมด้วยตลาดปลั๊กอินและตัวแก้ไขแบบบล็อก

ปรับใช้
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

โอเพนซอร์ส GraphQL engine พร้อม API ทันใจบนฐานข้อมูลใดก็ได้

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Headscale

Headscale

เซิร์ฟเวอร์ควบคุมที่โฮสต์เองและรองรับ Tailscale สำหรับเครือข่าย Mesh ของ WireGuard

ปรับใช้
Healthchecks

Healthchecks

ระบบโอเพนซอร์สสำหรับตรวจสอบงาน Cron และงานเบื้องหลัง พร้อมการแจ้งเตือนทันที

ปรับใช้
HedgeDoc

HedgeDoc

โปรแกรมแก้ไข Markdown ที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการจัดทำเอกสารของทีม

ปรับใช้
Heimdall

Heimdall

แดชบอร์ดแอปพลิเคชั่นสำหรับจัดระเบียบและเข้าถึงบริการเว็บของคุณ

ปรับใช้
Hermes Agent

Hermes Agent

เอเจนต์ AI ที่พัฒนาตัวเองได้ พร้อมวงจรการเรียนรู้ในตัว และระบบส่งข้อความหลายแพลตฟอร์ม

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Hermes AI agent ที่โฮสต์เองและ UI แชทบนเว็บ รวมอยู่ใน Docker deployment เดียว

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

ศูนย์บัญชาการเว็บ UI โอเพนซอร์สสำหรับ Hermes AI เอเจนต์

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HeyForm

HeyForm

เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มสนทนาแบบโอเพนซอร์ส พร้อมตรรกะแบบมีเงื่อนไขและการวิเคราะห์

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Hi.Events

Hi.Events

แพลตฟอร์มการจัดการกิจกรรมและการจำหน่ายบัตรแบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์เอง

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Homarr

Homarr

แดชบอร์ดที่โฮสต์ด้วยตนเองที่ทันสมัยสำหรับจัดระเบียบและตรวจสอบบริการทั้งหมดของคุณ

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Home Assistant

Home Assistant

แพลตฟอร์มระบบบ้านอัจฉริยะแบบโอเพนซอร์ส สำหรับควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ

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Homebox

Homebox

ระบบจัดการสินค้าคงคลังและจัดระเบียบสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน

ปรับใช้
Homebridge

Homebridge

HomeKit บริดจ์สำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ไม่ใช่ของ Apple โดยใช้ปลั๊กอิน

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Homepage

Homepage

แดชบอร์ดแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ปรับแต่งได้ พร้อมการผสานรวม Docker

ปรับใช้
Homer

Homer

แดชบอร์ดสแตติกที่โฮสต์ด้วยตัวเองอย่างง่าย สำหรับจัดระเบียบบริการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณ

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Hoop

Hoop

เกตเวย์การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานพร้อมการปิดบังข้อมูลอัตโนมัติและเส้นทางการตรวจสอบ

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

ระบบจัดการพืชแบบโฮสต์เองสำหรับติดตามกิจวัตรการดูแลและการจัดระเบียบสวน

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Huginn

Huginn

แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับสร้างเอเจนต์มอนิเตอร์

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Hugo

Hugo

เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบคงที่ที่รวดเร็วสุดๆ สร้างด้วย Go

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HumHub

HumHub

แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมองค์กรและอินทราเน็ตแบบโอเพนซอร์สสำหรับทีม

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imgproxy

imgproxy

เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลรูปภาพที่รวดเร็วและทำงานได้ทันที สำหรับปรับขนาด ครอป และแปลงรูปแบบ

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Immich

Immich

Immich เป็นโซลูชั่นการจัดการรูปภาพและวิดีโอที่โฮสต์ตัวเองประสิทธิภาพสูง

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Infisical

Infisical

เครื่องมือจัดการความลับแบบโอเพนซอร์ส สำหรับซิงค์ตัวแปรสภาพแวดล้อมและคีย์ API ระหว่างทีมและโครงสร้างพื้นฐาน

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

แพลตฟอร์ม Time Series แบบรวมที่มี Flux queries และ Web UI ในตัว

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Inkscape

Inkscape

โปรแกรมแก้ไขกราฟิกแบบเวกเตอร์ที่เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์สำหรับภาพประกอบและการออกแบบ SVG

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InsForge

InsForge

แพลตฟอร์มแบ็กเอนด์แบบโอเพนซอร์ส พร้อมการยืนยันตัวตน ฐานข้อมูล และพื้นที่จัดเก็บ สำหรับ AI agents

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InvenTree

InvenTree

การจัดการสินค้าคงคลังชิ้นส่วนและ BOM แบบโอเพนซอร์สสำหรับทีมวิศวกรรม

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Invidious

Invidious

ส่วนหน้าทางเลือกสำหรับ YouTube ที่เคารพความเป็นส่วนตัว โดยไม่มีโฆษณาหรือการติดตาม

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Invio

Invio

ระบบออกใบแจ้งหนี้แบบโฮสต์เองที่เรียบง่ายสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

แพลตฟอร์มการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินแบบโอเพนซอร์สสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

แพลตฟอร์มออกใบแจ้งหนี้แบบโอเพนซอร์ส พร้อมใบเสนอราคา ค่าใช้จ่าย และพอร์ทัลการชำระเงิน

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Isso

Isso

ทางเลือก Disqus ที่มีน้ำหนักเบาและโฮสต์ด้วยตัวเอง สำหรับบล็อกและเว็บไซต์แบบคงที่

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

แพลตฟอร์ม PSA แบบโอเพนซอร์สสำหรับ MSPs พร้อมด้วยเอกสาร IT การจัดการตั๋ว และการเรียกเก็บเงิน

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iTop

iTop

แพลตฟอร์ม ITSM และ CMDB แบบโอเพนซอร์ส สำหรับบริการไอทีและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

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Jackett

Jackett

พร็อกซี Torrent tracker สำหรับแปลคำค้นหาให้ Sonarr, Radarr และเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ

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Jaeger

Jaeger

Jaeger เป็นระบบติดตามแบบกระจายแบบโอเพนซอร์สสำหรับการตรวจสอบไมโครเซอร์วิส

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Jellyfin

Jellyfin

เซิร์ฟเวอร์มีเดียโอเพนซอร์สฟรีสำหรับการจัดระเบียบและสตรีมคลังมีเดียของคุณ

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Jellyseerr

Jellyseerr

เครื่องมือจัดการคำขอมีเดียสำหรับ Jellyfin Emby และ Plex พร้อมขั้นตอนการอนุมัติ

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Jenkins

Jenkins

Jenkins เป็นเซิร์ฟเวอร์ระบบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สสำหรับ CI/CD pipelines

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่โฮสต์เอง พร้อมการแชร์หน้าจอและการบันทึก

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Jitsu

Jitsu

แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าแบบโอเพนซอร์ส และไปป์ไลน์การสตรีมเหตุการณ์สำหรับวิศวกร

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JobOps

JobOps

ระบบหางานที่ติดตั้งเอง ซึ่งค้นหาจากบอร์ดประกาศงานและปรับแต่งเรซูเม่

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Joomla

Joomla

Open-source CMS สำหรับสร้างเว็บไซต์แบบไดนามิกและเว็บแอปพลิเคชัน

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Joplin Server

Joplin Server

เซิร์ฟเวอร์ซิงโครไนซ์ที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับแอปพลิเคชันจดบันทึก Joplin

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Jotty

Jotty

แอปจดบันทึกและเช็คลิสต์น้ำหนักเบา พร้อม Markdown และ Kanban boards

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jsreport

jsreport

เซิร์ฟเวอร์รายงานที่โฮสต์เองสำหรับ PDF Excel และ DOCX จากเทมเพลต HTML

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JumpServer

JumpServer

เกตเวย์การเข้าถึงแบบพิเศษแบบรวมศูนย์สำหรับเซสชัน SSH, RDP และฐานข้อมูล

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

สภาพแวดล้อมเว็บแบบโต้ตอบสำหรับโค้ดแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงภาพข้อมูล

ปรับใช้
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบโต้ตอบบนเว็บสำหรับสมุดบันทึกและโค้ด

ปรับใช้
Juxtapose

Juxtapose

เราเตอร์แจ้งเตือนแบบโฮสต์เองที่เชื่อมต่อเว็บฮุกกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความ

ปรับใช้
Kan

Kan

เครื่องมือบริหารจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สและกระดาน Kanban ซึ่งเป็นทางเลือกของ Trello

ปรับใช้
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

ปรับใช้
Kaneo

Kaneo

บริหารจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส พร้อมด้วยกระดาน Kanban และการเชื่อมต่อ GitHub

ปรับใช้
Kapowarr

Kapowarr

ตัวจัดการหนังสือการ์ตูนที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับการดาวน์โหลดและจัดระเบียบอัตโนมัติ

ปรับใช้
Karakeep

Karakeep

Karakeep เป็นโปรแกรมจัดการบุ๊กมาร์กแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง พร้อมระบบติดแท็กและค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ปรับใช้
Kavita

Kavita

ห้องสมุดดิจิทัลแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับหนังสือการ์ตูน มังงะ และอีบุ๊ก

ปรับใช้
Keila

Keila

แพลตฟอร์มจดหมายข่าวที่โฮสต์ด้วยตนเอง พร้อมตัวแก้ไขแบบลากและวาง และการจัดส่งผ่าน SMTP

ปรับใช้
Kener

Kener

หน้าสถานะโอเพนซอร์สและแพลตฟอร์มตรวจสอบ Uptime พร้อมการจัดการเหตุการณ์

ปรับใช้
Kestra

Kestra

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สการจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับไปป์ไลน์ข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติ

ปรับใช้
Keycloak

Keycloak

โซลูชั่นการจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงแบบโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ SSO, OAuth2 และ SAML

ปรับใช้
Khoj

Khoj

ผู้ช่วย AI โอเพนซอร์สสำหรับแชทกับเอกสารของคุณและเว็บ

ปรับใช้
Kibana

Kibana

UI แสดงภาพแบบโอเพนซอร์สสำหรับ Elasticsearch พร้อมแดชบอร์ดและการค้นหา

ปรับใช้
Kill Bill

Kill Bill

แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกแบบโอเพนซอร์สสำหรับ SaaS และ Marketplace

ปรับใช้
Kimai

Kimai

ระบบติดตามเวลาแบบโฮสต์เองสำหรับฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ และทีม

ปรับใช้
KitchenOwl

KitchenOwl

รายการของชำที่แชร์ได้แบบโฮสต์เอง ตัวจัดการสูตรอาหาร และตัววางแผนมื้ออาหาร

ปรับใช้
Koillection

Koillection

ตัวจัดการคอลเลกชันที่โฮสต์เอง สำหรับจัดทำรายการหนังสือ เกม แผ่นเสียง และอื่นๆ อีกมากมาย

ปรับใช้
Komari

Komari

แดชบอร์ดตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์แบบโฮสต์เองน้ำหนักเบา พร้อมเมตริกแบบเรียลไทม์

ปรับใช้
Komga

Komga

เซิร์ฟเวอร์สื่อแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับหนังสือการ์ตูน มังงะ นิตยสาร และอีบุ๊ก พร้อมรองรับ OPDS และซิงค์

ปรับใช้
Kong

Kong

เกตเวย์ API ที่ทำงานบนคลาวด์ สร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์

ปรับใช้
Kotaemon

Kotaemon

แชทบอทถาม-ตอบเอกสารโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ multi-LLM & OCR

ปรับใช้
Kroki

Kroki

API แบบ Diagram-as-code ที่รวมศูนย์ ซึ่งแสดงผลแผนภาพได้มากกว่า 30 ประเภทผ่าน HTTP

ปรับใช้
Kutt

Kutt

ตัวย่อ URL ที่โฮสต์ตัวเองที่ทันสมัย พร้อมโดเมนที่กำหนดเอง การวิเคราะห์ และ REST API

ปรับใช้
Label Studio

Label Studio

แพลตฟอร์มการติดป้ายกำกับและคำอธิบายประกอบข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส สำหรับโครงการแมชชีนเลิร์นนิง

ปรับใช้
Lago

Lago

แพลตฟอร์มการวัดปริมาณการใช้งานและการเรียกเก็บเงินตามการใช้งานแบบโอเพนซอร์ส

ปรับใช้
Langflow

Langflow

Langflow เป็นเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบภาพสำหรับสร้างแอปพลิเคชั่น LLM

ปรับใช้
Langfuse

Langfuse

แพลตฟอร์มวิศวกรรม LLM แบบโอเพนซอร์ส สำหรับการสังเกตการณ์และการประเมิน

ปรับใช้
LanguageTool

LanguageTool

โอเพนซอร์ส ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ รูปแบบ และการสะกด สำหรับมากกว่า 25 ภาษา

ปรับใช้
LazyLibrarian

LazyLibrarian

ระบบอัตโนมัติแบบโฮสต์เองสำหรับการดาวน์โหลดอีบุ๊กและหนังสือเสียงพร้อมการติดตามผู้เขียน

ปรับใช้
Leantime

Leantime

ระบบบริหารจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้จัดการโครงการ

ปรับใช้
Lemmy

Lemmy

แพลตฟอร์มรวบรวมลิงก์และสนทนาแบบสหพันธ์สำหรับฟอรัมที่โฮสต์ด้วยตนเอง

ปรับใช้
LibreChat

LibreChat

LibreChat เป็นอินเทอร์เฟซแชท AI ที่รองรับ RAG สำหรับการใช้งาน LLM แบบหลายผู้ให้บริการ

ปรับใช้
LibreDesk

LibreDesk

เฮลป์เดสก์โอเพนซอร์สพร้อมการจัดการตั๋วแบบ Omnichannel แชทสด และการจัดการ SLA

ปรับใช้
LibrePhotos

LibrePhotos

การจัดการรูปภาพแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง พร้อมการจดจำใบหน้าและการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ปรับใช้
LibreSpeed

LibreSpeed

เซิร์ฟเวอร์ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต HTML5 ที่โฮสต์เอง พร้อมฐานข้อมูลผลลัพธ์ในตัว

ปรับใช้
LibreTranslate

LibreTranslate

API การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบฟรีและโอเพนซอร์สที่โฮสต์ด้วยตนเองทั้งหมด

ปรับใช้
Lidarr

Lidarr

โปรแกรมจัดการและจัดระเบียบคอลเลกชั่นเพลงอัตโนมัติสำหรับ Usenet และ torrents

ปรับใช้
Lightdash

Lightdash

แพลตฟอร์ม BI แบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นโดยใช้ dbt เป็นหลักสำหรับการสำรวจข้อมูลและแดชบอร์ด

ปรับใช้
LimeSurvey

LimeSurvey

แพลตฟอร์มสำรวจออนไลน์ระดับมืออาชีพสำหรับสร้างและจัดการแบบสอบถาม

ปรับใช้
Linkding

Linkding

Linkding เป็นโปรแกรมจัดการบุ๊กมาร์กแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เองที่เรียบง่ายและรวดเร็ว

ปรับใช้
LinkStack

LinkStack

ทางเลือก Linktree แบบโฮสต์เอง สำหรับหน้าลิงก์บน Bio ที่ปรับแต่งแบรนด์ได้

ปรับใช้
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden เป็นโปรแกรมจัดการบุ๊กมาร์กแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง พร้อมการเก็บถาวรทั้งหน้า

ปรับใช้
Listmonk

Listmonk

ตัวจัดการจดหมายข่าวและรายชื่อผู้รับจดหมายแบบโฮสต์เองประสิทธิภาพสูง

ปรับใช้
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM เป็นเกตเวย์ AI สำหรับโทรติดต่อ LLM มากกว่า 100 แห่ง โดยใช้รูปแบบ OpenAI

ปรับใช้
Livebook

Livebook

โอเพนซอร์ส Elixir โน้ตบุ๊กสำหรับวิทยาการข้อมูล ML และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ปรับใช้
LLDAP

LLDAP

เซิร์ฟเวอร์ยืนยันตัวตนแบบน้ำหนักเบาที่มีแบ็กเอนด์ LDAP แบบง่ายสำหรับแอปพลิเคชันที่โฮสต์เอง

ปรับใช้
LMS

LMS

เซิร์ฟเวอร์สตรีมเพลงที่โฮสต์ตัวเองน้ำหนักเบา พร้อม Subsonic API

ปรับใช้
LobeChat

LobeChat

เฟรมเวิร์กแชท AI โอเพนซอร์สที่ทันสมัย รองรับผู้ให้บริการ LLM หลายราย

ปรับใช้
Local Deep Research

Local Deep Research

ผู้ช่วย AI สำหรับการวิจัยเชิงลึกที่โฮสต์ด้วยตนเอง ขับเคลื่อนโดยผู้ให้บริการ LLM บนคลาวด์

ปรับใช้
LocalAI

LocalAI

เซิร์ฟเวอร์ API ที่เข้ากันได้กับ OpenAI ซึ่งโฮสต์ด้วยตนเอง สำหรับการอนุมานโมเดล AI ในเครื่อง

ปรับใช้
Locust

Locust

เครื่องมือทดสอบโหลดแบบกระจายที่พัฒนาด้วย Python พร้อม UI บนเว็บแบบเรียลไทม์

ปรับใช้
Logseq

Logseq

ฐานความรู้ที่โฮสต์ด้วยตนเอง เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก และเครื่องมือจัดระเบียบความคิดแบบบล็อก

ปรับใช้
Logto

Logto

Logto เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลประจำตัวและการยืนยันตัวตนที่ครอบคลุม พร้อมรองรับ OAuth และ OIDC

ปรับใช้
LubeLogger

LubeLogger

ระบบการบำรุงรักษายานพาหนะและการจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร

ปรับใช้
Lychee

Lychee

แพลตฟอร์มจัดการรูปภาพที่โฮสต์เอง พร้อมการจัดระเบียบอัลบั้ม การเรียกดูข้อมูล EXIF และการควบคุมการแชร์ที่ละเอียด

ปรับใช้
Mage AI

Mage AI

Mage AI เครื่องมือ Data Pipeline สำหรับสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์ ETL

ปรับใช้
Mail-Archiver

Mail-Archiver

การเก็บถาวรอีเมลที่โฮสต์เอง พร้อมการซิงค์ IMAP การค้นหาข้อความแบบเต็ม และการส่งออก

ปรับใช้
Mailpit

Mailpit

เครื่องมือทดสอบอีเมล SMTP แบบโอเพนซอร์ส พร้อมกล่องจดหมายบนเบราว์เซอร์สำหรับนักพัฒนา

ปรับใช้
Maloja

Maloja

ฐานข้อมูล scrobble เพลงที่โฮสต์เอง พร้อมชาร์ตการฟังส่วนตัว

ปรับใช้
Manticore Search

Manticore Search

เครื่องมือค้นหาโอเพนซอร์ส พร้อมการค้นหาข้อความเต็มและการค้นหาแบบเวกเตอร์ผ่านโปรโตคอล MySQL

ปรับใช้
MariaDB

MariaDB

เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์ส และตัวที่ใช้แทน MySQL ได้โดยตรง

ปรับใช้
Marimo

Marimo

สมุดบันทึก Python เชิงตอบสนองแบบ Open-source ที่รองรับ SQL และการดำเนินการที่ทำซ้ำได้

ปรับใช้
Marreta

Marreta

พร็อกซีบทความที่โฮสต์เองสำหรับการอ่านที่สะอาดตา ปราศจากโฆษณา พร้อมการแคชอัจฉริยะ

ปรับใช้
Mastodon

Mastodon

เซิร์ฟเวอร์ไมโครบล็อกแบบเชื่อมโยงกันที่โฮสต์เอง ซึ่งทำงานบนมาตรฐาน ActivityPub

ปรับใช้
Mathesar

Mathesar

เว็บอินเทอร์เฟซสไตล์สเปรดชีตสำหรับสำรวจและแก้ไขฐานข้อมูล PostgreSQL

ปรับใช้
Matomo

Matomo

แพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บโอเพนซอร์สชั้นนำ พร้อมการเป็นเจ้าของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์

ปรับใช้
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Open-source Matrix homeserver สำหรับการสื่อสารแบบกระจายศูนย์และเข้ารหัส

ปรับใช้
Mattermost

Mattermost

แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สสำหรับทีม พร้อมการส่งข้อความ การแชร์ไฟล์ และการผสานรวม

ปรับใช้
Mautic

Mautic

ระบบการตลาดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์ส สำหรับแคมเปญอีเมล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการเดินทางของลูกค้า

ปรับใช้
MaxKB

MaxKB

MaxKB เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับสร้างเอเจนต์ฐานความรู้ AI ระดับองค์กร

ปรับใช้
Mayan EDMS

Mayan EDMS

โซลูชั่นการจัดการเอกสารแบบโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ OCR, การค้นหาข้อความแบบเต็ม และเวิร์กโฟลว์

ปรับใช้
Maybe

Maybe

แอปพลิเคชั่นโอเพนซอร์สสำหรับการเงินส่วนบุคคลและการบริหารความมั่งคั่ง

ปรับใช้
Mazanoke

Mazanoke

โปรแกรมปรับแต่งรูปภาพที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ พร้อมการแปลงรูปแบบและการลบข้อมูล EXIF

ปรับใช้
Mealie

Mealie

Mealie เป็นโปรแกรมจัดการสูตรอาหารแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง พร้อมการวางแผนมื้ออาหารและรายการซื้อของ

ปรับใช้
Medusa

Medusa

ระบบจัดการคลังวิดีโออัตโนมัติสำหรับรายการทีวี พร้อมรองรับ Plex และ Jellyfin

ปรับใช้
Meilisearch

Meilisearch

เครื่องมือค้นหาที่รวดเร็วปานสายฟ้าสำหรับแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่

ปรับใช้
Memgraph

Memgraph

ฐานข้อมูลกราฟในหน่วยความจำสำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์บนข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

ปรับใช้
Memos

Memos

Memos เป็นแอปพลิเคชั่นจดบันทึกน้ำหนักเบาที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก

ปรับใช้
MeshCentral

MeshCentral

แพลตฟอร์มการตรวจสอบและจัดการระยะไกลที่โฮสต์เองสำหรับเดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ IoT

ปรับใช้
Metabase

Metabase

แพลตฟอร์ม Business Intelligence แบบโอเพนซอร์ส สำหรับการแสดงภาพข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ปรับใช้
MetaTrader 5

MetaTrader 5

เทอร์มินัลการซื้อขาย MetaTrader 5 ที่เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์ สำหรับการซื้อขาย Forex และ CFD ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ปรับใช้
MeTube

MeTube

MeTube เป็นโปรแกรมดาวน์โหลดวิดีโอบนเว็บสำหรับ YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆ

ปรับใช้
MicroBin

MicroBin

Pastebin แชร์ไฟล์ และย่อ URL ที่โฮสต์ด้วยตัวเอง น้ำหนักเบา พัฒนาด้วย Rust

ปรับใช้
Milvus

Milvus

ฐานข้อมูลเวกเตอร์โอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชั่น AI และการค้นหาความคล้ายคลึง

ปรับใช้
MindsDB

MindsDB

MindsDB เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องมือจากข้อมูลระดับองค์กร

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Mini QR

Mini QR

เครื่องสร้าง QR โค้ดแบบโฮสต์เอง พร้อมรูปแบบที่กำหนดเองและการส่งออกเป็นชุด

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Miniflux

Miniflux

โปรแกรมอ่านฟีด RSS ที่เรียบง่ายและมีแนวคิดเฉพาะตัว พร้อมอินเทอร์เฟซเว็บที่สะอาดตา

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MiroFish

MiroFish

กลไกการคาดการณ์ AI ขับเคลื่อนด้วยการจำลองปัญญากลุ่มแบบหลายเอเจนต์

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MiroTalk

MiroTalk

การประชุมทางวิดีโอ P2P แบบโฮสต์เอง พร้อมห้องไม่จำกัดและการแชร์หน้าจอ

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Mongo Express

Mongo Express

UI ผู้ดูแลระบบ MongoDB บนเว็บสำหรับเรียกดู แก้ไขและจัดการฐานข้อมูล

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MongoDB 4

MongoDB 4

ฐานข้อมูล NoSQL แบบเอกสาร พร้อมการจัดเก็บเอกสารที่คล้าย JSON

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Monica

Monica

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับบันทึกเรื่องราวชีวิตของคุณ

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Moodist

Moodist

เครื่องผสมเสียงบรรยากาศพร้อมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อการจดจ่ออย่างลึกซึ้งและการผ่อนคลาย

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Moodle

Moodle

ระบบจัดการการเรียนรู้แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้กว่า 489 ล้านคนทั่วโลก

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Morphic

Morphic

เครื่องมือค้นหา AI แบบโอเพนซอร์ส พร้อมคำตอบแบบสร้างสรรค์และแหล่งอ้างอิง

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mStream

mStream

เซิร์ฟเวอร์เพลงสตรีมมิ่งที่โฮสต์ตัวเองแบบกะทัดรัด พร้อมแอปพลิเคชันแบบเนทีฟสำหรับ iOS และ Android

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Mylar3

Mylar3

โปรแกรมดาวน์โหลดและจัดการคลังหนังสือการ์ตูนแบบอัตโนมัติที่ติดตั้งบนโฮสต์เอง

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MySQL

MySQL

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โอเพนซอร์สที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ สำหรับปริมาณงานของเว็บและแอป

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n8n

n8n

แพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซแบบโหนดเชิงภาพ

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Nango

Nango

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส OAuth และการผสานรวม API สำหรับบริการกว่า 300 รายการ

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NATS

NATS

ระบบส่งข้อความคลาวด์เนทีฟ พร้อมด้วย pub/sub, request-reply และ JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome เป็นเซิร์ฟเวอร์เพลงที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมสตรีมมิ่งบนเว็บและมือถือ

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Neko

Neko

เบราว์เซอร์เสมือนที่โฮสต์ตัวเองสำหรับการท่องเว็บและการสตรีมแบบทำงานร่วมกัน

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Neo4j

Neo4j

ฐานข้อมูลกราฟโอเพนซอร์สชั้นนำของโลกสำหรับข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

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NetBird Client

NetBird Client

ไคลเอนต์ VPN แบบ Mesh ที่ปลอดภัยซึ่งใช้ WireGuard พร้อม SSO และการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด

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NetBox

NetBox

การสร้างแบบจำลองโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบโอเพนซอร์ส สำหรับ IPAM, DCIM และเอกสารประกอบ

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Netdata

Netdata

เอเจนต์มอนิเตอร์โครงสร้างพื้นฐานแบบเรียลไทม์ พร้อมอินทิเกรชันกว่า 800 รายการ

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New API

New API

API ใหม่เป็นเกตเวย์ LLM และระบบจัดการสินทรัพย์ AI สำหรับผู้ให้บริการหลายราย

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังและโฮสต์ได้ด้วยตัวเอง

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Nexterm

Nexterm

การจัดการเซิร์ฟเวอร์ผ่านเบราว์เซอร์สำหรับการเชื่อมต่อ SSH VNC และ RDP

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

ตัวจัดการที่เก็บอาร์ติแฟกต์แบบสากลสำหรับ Maven, npm, Docker และ PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase เป็นแพลตฟอร์ม no-code/low-code ที่ขยายได้สำหรับสร้างแอปพลิเคชั่น

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NocoDB

NocoDB

โอเพนซอร์ส ทางเลือกของ Airtable ที่เปลี่ยนฐานข้อมูลให้เป็นสเปรดชีตอัจฉริยะ

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Node-RED

Node-RED

เครื่องมือภาพแบบโค้ดน้อยสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT API และบริการออนไลน์

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NodeBB

NodeBB

NodeBB เป็นแพลตฟอร์มการสนทนาแบบเรียลไทม์ที่ทันสมัยสำหรับสร้างฟอรั่มชุมชน

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Norish

Norish

ตัวจัดการสูตรอาหารที่โฮสต์เอง พร้อมนำเข้าจากโซเชียลมีเดียและซิงค์ข้อมูลในครัวเรือน

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

ฐานความรู้ Markdown ที่โฮสต์เอง พร้อมมุมมองกราฟและการผสานรวม AI

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Notifuse

Notifuse

แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลและอีเมลธุรกรรมที่โฮสต์เอง

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Novu

Novu

โครงสร้างพื้นฐานการแจ้งเตือนแบบโอเพนซอร์สสำหรับการส่งอีเมล SMS และการแจ้งเตือนแบบพุช

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ntfy

ntfy

เซิร์ฟเวอร์แจ้งเตือนแบบพุชที่โฮสต์ด้วยตนเอง สำหรับส่งการแจ้งเตือนผ่านคำขอ HTTP แบบง่ายๆ

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NZBGet

NZBGet

ตัวดาวน์โหลดไบนารี Usenet C++ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมการซ่อมแซม PAR2 และเว็บ UI

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NZBHydra2

NZBHydra2

ตัวรวบรวมเมตาเสิร์ชของ Usenet ที่รวมอินเด็กเซอร์ไว้ภายใต้ Newznab API เดียว

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October CMS

October CMS

PHP CMS ที่ใช้ Laravel เป็นพื้นฐานสำหรับสร้างเว็บไซต์ที่ยืดหยุ่นและเว็บแอปพลิเคชัน

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Odoo

Odoo

แพลตฟอร์ม ERP และ CRM แบบโอเพนซอร์ส สำหรับการจัดการธุรกิจและอีคอมเมิร์ซ

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Odysseus

Odysseus

พื้นที่ทำงาน AI ที่โฮสต์เอง พร้อมแชท เอเจนต์ การวิจัยเชิงลึก และหน่วยความจำถาวร

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OliveTin

OliveTin

เว็บ UI ที่โฮสต์เองสำหรับรันคำสั่งเชลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างปลอดภัย

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Ollama

Ollama

เรียกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่บนเครื่องของคุณด้วย API ที่เรียบง่ายสำหรับแอปพลิเคชั่น AI

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Ombi

Ombi

ระบบคำขอที่โฮสต์เองสำหรับ Plex Emby และ Jellyfin พร้อมการดำเนินการอัตโนมัติ

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OmniTools

OmniTools

OmniTools เป็นชุดเครื่องมือเว็บแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือมากกว่า 80 รายการสำหรับงานประจำวัน

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OneDev

OneDev

OneDev คือเซิร์ฟเวอร์ Git ที่โฮสต์ตัวเอง พร้อม CI/CD ในตัว และการจัดการโครงการ

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

แชร์ความลับที่ทำลายตัวเองได้ผ่านลิงก์สำหรับดูครั้งเดียว

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

ชุดโปรแกรมสำนักงานออนไลน์ที่โฮสต์ด้วยตนเอง พร้อมฟังก์ชันแก้ไขร่วมกันที่เข้ากันได้กับ MS Office

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Onyx

Onyx

แพลตฟอร์มแชท AI และค้นหาสำหรับองค์กรแบบโอเพนซอร์สที่รองรับ LLM ทุกประเภท

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

แพลตฟอร์มการจัดการวารสารวิชาการแบบโอเพนซอร์สและการเผยแพร่แบบโอเพนแอคเซส

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Open Notebook

Open Notebook

แอปโน้ตบุ๊ก AI-native สำหรับการเขียน การค้นคว้า และการจัดระเบียบความรู้ในพื้นที่ทำงานเดียว

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Open WebUI

Open WebUI

อินเทอร์เฟซแชท AI ที่โฮสต์เอง รองรับผู้ให้บริการ LLM หลายราย พร้อมความสามารถ RAG

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OpenBao

OpenBao

เครื่องมือจัดการความลับแบบโอเพนซอร์ส สำหรับจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลรับรองที่ละเอียดอ่อน

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OpenClaw

OpenClaw

ผู้ช่วย AI ส่วนตัว มาพร้อมการรองรับการส่งข้อความหลายช่องทาง (เดิมชื่อ Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

ระบบการซิงค์ไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์ส พร้อมการจัดการข้อมูลประจำตัวในตัว

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OpenEMR

OpenEMR

ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และบริหารจัดการคลินิกแบบโอเพนซอร์สสำหรับคลินิก

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Opengist

Opengist