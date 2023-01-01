ตัวจัดการรหัสการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยที่โฮสต์ตัวเองสำหรับเว็บและมือถือปรับใช้
AI API รูทติ้งพร็อกซี พร้อมการเพิ่มประสิทธิภาพโทเค็น สำหรับผู้ให้บริการ LLM กว่า 40 รายปรับใช้
Ackee เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่โฮสต์ด้วยตนเองด้วย Node.js สำหรับการติดตามเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวปรับใช้
ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สที่ไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมการผสานรวมแอปพลิเคชั่นมากกว่า 200 รายการปรับใช้
แอปการเงินส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัว พร้อมระบบงบประมาณแบบซองจดหมายปรับใช้
อินเทอร์เฟซการจัดการฐานข้อมูลที่มีฟีเจอร์ครบครัน รองรับระบบฐานข้อมูลมากกว่า 11 ระบบปรับใช้
ระบบติดตามการเดินทางและวางแผนทริปที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมแผนที่แบบตอบสนองได้ปรับใช้
เวิร์กสเปซแบบครบวงจร ที่รวมเอกสาร ไวท์บอร์ด และฐานข้อมูล พร้อม AIปรับใช้
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryปรับใช้
แพลตฟอร์ม LLMOps แบบโอเพนซอร์ส สำหรับพรอมต์ การประเมิน และการตรวจสอบ LLMปรับใช้
หน่วยความจำถาวรสำหรับเอเจนต์เขียนโค้ด AI ด้วยการค้นหาแบบไฮบริด BM25 เวกเตอร์และกราฟปรับใช้
สตรีมคลังเพลงส่วนตัวผ่านเซิร์ฟเวอร์ API ที่รองรับ Subsonicปรับใช้
สมุดบันทึกการบินส่วนตัว พร้อมแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ สถิติ และรองรับผู้ใช้หลายคนปรับใช้
โอเพนซอร์ส AI เอเจนต์การตลาดเนื้อหาสำหรับเผยแพร่และสร้างรายได้บนหลายแพลตฟอร์มปรับใช้
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersปรับใช้
แพลตฟอร์มจัดการการแจ้งเตือนโอเพนซอร์สสำหรับรวบรวมการแจ้งเตือนจากระบบมอนิเตอร์ปรับใช้
ฐานความรู้ที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมด้วย Markdown ที่ขยาย และสิทธิ์ต่อเอกสารปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์รายการไฟล์และ WebDAV แบบโฮสต์ตัวเองที่รองรับแบ็กเอนด์พื้นที่เก็บข้อมูลกว่า 30 รายการปรับใช้
เว็บอินเทอร์เฟซสำหรับดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube และเว็บไซต์อื่น ๆปรับใช้
Ampache เป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเสียง/วิดีโอและตัวจัดการมีเดียบนเว็บปรับใช้
วิกิที่โฮสต์ด้วยตนเองน้ำหนักเบา พร้อมหน้าเว็บที่ใช้ Git และการแก้ไขด้วย Markdownปรับใช้
AnonUpload เป็นแอปพลิเคชั่นแชร์ไฟล์ที่ไม่ระบุตัวตนและปลอดภัย ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลปรับใช้
แอปพลิเคชัน AI แบบครบวงจรสำหรับ RAG เอเจนต์ และแชทบอท ที่รองรับผู้ให้บริการ LLM ทุกรายปรับใช้
แพลตฟอร์มถามตอบแบบโอเพนซอร์สสำหรับการแบ่งปันความรู้ของทีมและการสร้างชุมชนปรับใช้
แพลตฟอร์มวิเคราะห์เมตริก DORA และทีมวิศวกรรมแบบโอเพนซอร์สปรับใช้
เกตเวย์เดสก์ท็อประยะไกลบนเว็บแบบไม่ต้องใช้ไคลเอนต์สำหรับ RDP, VNC, SSH และ Telnetปรับใช้
แพลตฟอร์มค้นหาโอเพนซอร์สระดับองค์กรที่สร้างขึ้นบน Apache Luceneปรับใช้
Apache Superset เป็นแพลตฟอร์มการสำรวจและแสดงภาพข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับ BIปรับใช้
AppFlowy เป็นพื้นที่ทำงานโอเพนซอร์สที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเป็นทางเลือกของ Notionปรับใช้
REST API ขนาดเล็กสำหรับส่งการแจ้งเตือนแบบพุชไปยัง 120+ บริการปรับใช้
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบ low-code สำหรับสร้างเครื่องมือและแอปพลิเคชั่นภายในองค์กรปรับใช้
การวิเคราะห์ SDK ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก สำหรับแอปมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บปรับใช้
ฐานข้อมูลมัลติโมเดลแบบเนทีฟสำหรับกราฟ เอกสาร และข้อมูลแบบคีย์-ค่าปรับใช้
ฐานข้อมูลมัลติโมเดลสำหรับข้อมูลกราฟ เอกสาร คีย์-ค่า และอนุกรมเวลาปรับใช้
โซลูชันการเก็บถาวรอินเทอร์เน็ตที่โฮสต์เอง สำหรับเก็บรักษาหน้าเว็บและสื่อปรับใช้
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsปรับใช้
ระบบแสดงความคิดเห็นแบบโฮสต์เองน้ำหนักเบา พร้อมแบ็กเอนด์ Go และวิดเจ็ต JS ที่ฝังได้ปรับใช้
AstrBot เป็นเฟรมเวิร์กแชทบอทโอเพนซอร์ส AI หลายแพลตฟอร์มปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์หนังสือเสียงและพอดแคสต์แบบโฮสต์ตัวเองที่รองรับผู้ใช้หลายคนปรับใช้
ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนแบบโอเพนซอร์สที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นและความอเนกประสงค์ปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ยืนยันตัวตนแบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์ด้วยตนเอง พร้อมการเข้าสู่ระบบด้วยโซเชียล, MFA และ RBACปรับใช้
แพลตฟอร์ม Database-as-a-Service แบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์เองได้ สำหรับการทำงานอัตโนมัติของ PostgreSQLปรับใช้
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการดาวน์โหลดที่ทันสมัยสำหรับทอร์เรนต์และยูสเน็ต พร้อมการตรวจสอบ IRC แบบเรียลไทม์ปรับใช้
ทางเลือก Zapier แบบโอเพนซอร์ส สำหรับเชื่อมต่อแอปและจัดการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติปรับใช้
แอปติดตามลูกน้อยช่วยให้ผู้ปกครองติดตามกิจกรรมประจำวันและสุขภาพปรับใช้
เว็บ UI สำหรับการสำรองข้อมูล restic พร้อมการตั้งเวลา การเข้ารหัส และการกู้คืนระดับไฟล์ปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ CalDAV และ CardDAV ที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับปฏิทินและรายชื่อติดต่อปรับใช้
ตัวจัดการสูตรค็อกเทลและติดตามสต็อกบาร์ที่บ้านแบบโฮสต์ตัวเองปรับใช้
ฐานข้อมูลแบบ Open-source และ no-code ที่เป็นทางเลือกของ Airtable สำหรับทีมปรับใช้
โปรแกรมจัดการและดาวน์โหลดคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับ Sonarr และ Radarrปรับใช้
ตัวติดตามนิสัยแบบเซลฟ์โฮสต์ที่เรียบง่าย เน้นการเช็คอินรายวันและการทำต่อเนื่องปรับใช้
ชุดเครื่องมือ PDF บนเบราว์เซอร์ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก สำหรับการรวม การแยก การแปลง และการแก้ไขไฟล์ PDFปรับใช้
แพลตฟอร์มตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์น้ำหนักเบาพร้อมสถิติ Docker และการแจ้งเตือนปรับใช้
เอเจนต์ตรวจสอบน้ำหนักเบาสำหรับระบบตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ Beszelปรับใช้
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบโฮสต์เองที่มีน้ำหนักเบา พร้อมการซิงค์ไฟล์และรองรับ CalDAV/CardDAVปรับใช้
แพลตฟอร์มการบัญชีการเงินแบบโฮสต์ตัวเอง พร้อมการรายงานอัจฉริยะและรองรับหลายสกุลเงินปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์เพลงสตรีมมิ่งที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมเครื่องเล่นบนเว็บและแอปมือถือปรับใช้
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteปรับใช้
แพลตฟอร์มการจดบันทึกและการเขียนบล็อกขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมรองรับ Markdown และการจัดการงานปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเครือข่ายสังคมแบบกระจายศูนย์ Blueskyปรับใช้
ผู้ช่วยโค้ดดิ้ง AI ที่โฮสต์เอง สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบ Full-stack ในเบราว์เซอร์ปรับใช้
ตัวจัดการคอลเลกชั่นอีบุ๊กและหนังสือเสียง การกลับมาของ Readarr โดยชุมชนปรับใช้
วิกิแบบโฮสต์เองที่มีโครงสร้างสำหรับทีม พร้อมหนังสือ บท หน้า และการค้นหาปรับใช้
เปลี่ยนช่อง Telegram สาธารณะใดก็ได้ให้เป็นไมโครบล็อกที่เป็นมิตรกับ SEO พร้อม RSSปรับใช้
Headless Chrome browser ในรูปแบบบริการสำหรับการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์และการทำงานอัตโนมัติปรับใช้
แอปพลิเคชั่นติดตามค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลสำหรับการจัดทำงบประมาณและวางแผนทางการเงินปรับใช้
แพลตฟอร์ม Low-code สำหรับสร้างแอปธุรกิจและเวิร์กโฟลว์ได้ในไม่กี่นาทีปรับใช้
แพลตฟอร์มติดตามข้อผิดพลาดแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับการมอนิเตอร์แอปพลิเคชันปรับใช้
เฟรมเวิร์ก CI/CD ที่โฮสต์เองสำหรับการสร้างและปรับใช้แบบอัตโนมัติปรับใช้
แพลตฟอร์มการจัดการการเปลี่ยนแปลงสคีมาฐานข้อมูลและ DevOps แบบโอเพนซอร์สปรับใช้
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบ low-code สำหรับการผสานรวม API และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ปรับใช้
ตัวจัดการโค้ดสนิปเปตที่โฮสต์เอง พร้อมการเน้นไวยากรณ์และการค้นหาปรับใช้
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsปรับใช้
Calibre-Web เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับเรียกดู อ่าน และจัดการคลัง eBook ของคุณปรับใช้
ทางเลือก CAPTCHA แบบ Proof-of-Work ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยไม่มีการติดตามปรับใช้
แพลตฟอร์ม IAM แบบโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ SSO OAuth 2.0 OIDC และ SAMLปรับใช้
แพลตฟอร์มโฮสติ้งพอดแคสต์แบบโอเพนซอร์ส พร้อมการวิเคราะห์และฟีเจอร์โซเชียลปรับใช้
Centrifugo คือเซิร์ฟเวอร์รับส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ปรับขนาดได้ สำหรับการสร้างแอปพลิเคชั่นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ปรับใช้
เครื่องมือตรวจจับและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ พร้อมการเลือกแบบภาพและการแจ้งเตือนปรับใช้
โปรแกรมแก้ไขแผนภาพฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส พร้อมการส่งออก DDL ด้วย AI และการแสดงภาพสคีมาปรับใช้
เว็บอินเทอร์เฟซ ChatGPT ที่เน้นความเป็นส่วนตัว พร้อมการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องและการจัดการการสนทนาปรับใช้
การตรวจสอบ Uptime และโครงสร้างพื้นฐานแบบ Full-stack พร้อมหน้าสถานะสาธารณะปรับใช้
แอปพลิเคชั่นโอเพนซอร์สสำหรับการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และการติดตาม Uptimeปรับใช้
การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน พร้อมการค้นหาอัตโนมัติและการแจ้งเตือนปรับใช้
คลังเก็บไฟล์ที่โฮสต์เองสำหรับอัปโหลดและแชร์ไฟล์พร้อมลิงก์ที่แชร์ได้ปรับใช้
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการปฐมนิเทศพนักงาน พร้อมบอท Slack และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ปรับใช้
ฐานข้อมูลการฝังตัวแบบโอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชั่น AI และการค้นหาเชิงความหมายปรับใช้
WordPress fork โดยไม่มีตัวแก้ไขบล็อก Gutenberg มุ่งเน้นที่ความเสถียรปรับใช้
ฐานข้อมูล OLAP แบบคอลัมน์ สำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ด้วยความหน่วงในการสอบถามระดับมิลลิวินาทีปรับใช้
เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลบนเว็บสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลแบบครบวงจรปรับใช้
Cloudflare Tunnel daemon สำหรับการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเปิดพอร์ตปรับใช้
แพลตฟอร์มคลาวด์สตอเรจที่โฮสต์เอง พร้อมความสามารถในการจัดการและแชร์ไฟล์ปรับใช้
แพลตฟอร์ม headless CMS น้ำหนักเบา สำหรับการจัดการเนื้อหาและ APIsปรับใช้
VS Code ที่ทำงานในเบราว์เซอร์สำหรับการพัฒนาจากระยะไกลจากอุปกรณ์ใดก็ได้ปรับใช้
แพลตฟอร์มแบบโอเพนซอร์สสำหรับการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนาคลาวด์ที่โฮสต์ด้วยตนเองปรับใช้
โปรแกรมแก้ไข Markdown ที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการจัดทำเอกสารและการจดบันทึกปรับใช้
ชุดโปรแกรมสำนักงานที่โฮสต์เอง ทำงานบนเบราว์เซอร์ สำหรับการแก้ไขเอกสารร่วมกันปรับใช้
โปรแกรมอ่าน RSS ที่โฮสต์ด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Google Reader พร้อมปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดและแอปพลิเคชันมือถือปรับใช้
ตัวแปลงไฟล์ออนไลน์ที่โฮสต์เอง รองรับมากกว่า 1,000 รูปแบบปรับใช้
แพลตฟอร์มฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สที่โต้ตอบได้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทันสมัยปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ PHP OPDS และ HTML น้ำหนักเบาที่เปิดให้เข้าถึงไลบรารีอีบุ๊ก Calibre สำหรับผู้อ่านบนมือถือและเบราว์เซอร์ปรับใช้
แดชบอร์ดที่โฮสต์เองสำหรับจัดการเซิร์ฟเวอร์ Uptime และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายปรับใช้
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลักสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บ และเดสก์ท็อปปรับใช้
โปรแกรมตรวจข้อมูลเว็บโอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชั่น AI พร้อมเอาต์พุตที่พร้อมสำหรับ LLMปรับใช้
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceปรับใช้
แพลตฟอร์ม OSINT ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลทั่วโลกแบบเรียลไทม์ 27 แหล่งไว้ในแดชบอร์ดเดียวปรับใช้
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteปรับใช้
ชุดโปรแกรมสำนักงานที่ทำงานร่วมกันที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ Zero-Knowledgeปรับใช้
เครื่องมือบนเว็บสำหรับการเข้ารหัส การแปลงรหัส การบีบอัด และการวิเคราะห์ข้อมูลปรับใช้
ตัวจัดกำหนดการเวิร์กโฟลว์แบบ DAG-based พร้อม Web UI สำหรับจัดการ cron jobs และไปป์ไลน์งานปรับใช้
ระบบจัดการรูปภาพที่โฮสต์เอง พร้อมการจดจำใบหน้าและการตรวจจับวัตถุปรับใช้
แดชบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่เรียบง่าย พร้อมสถิติ CPU, RAM, พื้นที่เก็บข้อมูล และเครือข่ายแบบเรียลไทม์ปรับใช้
แดชบอร์ดส่วนตัวที่สามารถโฮสต์ตัวเอง พร้อมวิดเจ็ต ธีม และการตรวจสอบสถานะปรับใช้
ระบบส่งข้อความแบบกระจายศูนย์ที่ติดตั้งเอง พร้อมการเข้ารหัสแบบ end-to-end และการสนทนาตามหัวข้อปรับใช้
Databasus เป็นเครื่องมือสำรองข้อมูลฐานข้อมูลสำหรับ PostgreSQL MySQL และ MongoDBปรับใช้
อินเทอร์เฟซแชท SQL ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสำรวจและแสดงภาพฐานข้อมูลใดก็ได้ปรับใช้
ระบบติดตามประวัติตำแหน่งที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมฮีทแมปและสถิติการเดินทางปรับใช้
DB Browser for SQLite เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สำหรับสร้าง ออกแบบ และแก้ไขไฟล์ฐานข้อมูล SQLiteปรับใช้
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportปรับใช้
ฐานข้อมูล Key-Value ของ Denoland สำหรับ Deno Deployปรับใช้
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับสร้างแอปพลิเคชั่น LLM พร้อม RAG agents และ workflowsปรับใช้
Headless CMS ที่ครอบคลุมฐานข้อมูลด้วย API แบบไดนามิกและแอปแอดมินปรับใช้
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการส่งข้อความหลายช่องทางอัตโนมัติปรับใช้
ตัวแจ้งเตือนการอัปเดต Docker Image เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตอิมเมจปรับใช้
ระบบผู้เชี่ยวชาญโอเพนซอร์สสำหรับการสัมภาษณ์แบบมีคำแนะนำและการจัดทำเอกสารอัตโนมัติปรับใช้
Docker registry ส่วนตัวสำหรับจัดเก็บและเผยแพร่อิมเมจคอนเทนเนอร์ปรับใช้
Dockge เป็นตัวจัดการสแต็ก Docker Compose ที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งทันสมัย ใช้งานง่าย และตอบสนองได้ดีปรับใช้
แพลตฟอร์มวิกิและเอกสารสำหรับการทำงานร่วมกัน พร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์ปรับใช้
ตัวจัดระเบียบเอกสารที่โฮสต์ด้วยตนเอง พร้อม OCR การแยกข้อมูลด้วย NLP และการค้นหาข้อความเต็มปรับใช้
แพลตฟอร์มลงนามเอกสารโอเพนซอร์สสำหรับลายเซ็นดิจิทัลปรับใช้
แพลตฟอร์มลงนามเอกสารแบบโอเพนซอร์สพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ปรับใช้
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับสร้างระบบตอบรับอัตโนมัติด้วยเสียง (AI) ได้ในไม่กี่นาทีปรับใช้
แพลตฟอร์มวิกิขนาดเล็กที่ใช้ไฟล์เป็นหลัก สำหรับจัดทำเอกสารและฐานความรู้ปรับใช้
แพลตฟอร์ม ERP/CRM แบบโอเพนซอร์ส สำหรับจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจปรับใช้
แพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการจัดการและตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอชื่อโดเมนปรับใช้
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesปรับใช้
ดาวน์โหลดเพลง Spotify จาก YouTube พร้อมปกอัลบั้ม เนื้อเพลง และข้อมูลเมตาปรับใช้
UI บนเว็บน้ำหนักเบาสำหรับดูบันทึกคอนเทนเนอร์ Docker แบบเรียลไทม์ปรับใช้
ที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงที่เข้ากันได้กับ Redis สำหรับฮาร์ดแวร์สมัยใหม่ปรับใช้
เครื่องมือสร้างไดอะแกรมโอเพนซอร์สฟรีสำหรับผังงาน UML และไดอะแกรมเครือข่ายปรับใช้
โปรแกรมแก้ไขไดอะแกรมฐานข้อมูลบนเบราว์เซอร์ พร้อมการส่งออกและนำเข้า SQLปรับใช้
ฟรี Drizzle Studio แบบโฮสต์ตัวเอง ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับการจัดการฐานข้อมูลปรับใช้
Open-source CMS สำหรับสร้างและจัดการเว็บไซต์แบบไดนามิกปรับใช้
บริการ DNS แบบไดนามิกฟรีสำหรับจับคู่ที่อยู่ IP เข้ากับโดเมนปรับใช้
DumbDo เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่โฮสต์ด้วยตัวเอง ใช้งานง่ายแสนง่าย และทำงานได้ดีปรับใช้
โซลูชั่นสำรองข้อมูลแบบเข้ารหัสที่รองรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลปรับใช้
ระบบนัดหมายฟรีสำหรับธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญปรับใช้
MQTT broker น้ำหนักเบาสำหรับ IoT และแอปพลิเคชั่นส่งข้อความปรับใช้
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบกราฟยุคใหม่ที่สร้างบน PostgreSQLปรับใช้
เครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์แบบกระจาย ที่สร้างบน Apache Luceneปรับใช้
ไคลเอนต์ Matrix ที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ end-to-end และการส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์มปรับใช้
พร็อกซี API อีเมลที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งเชื่อมต่อ IMAP และ SMTP เข้ากับปลายทาง RESTปรับใช้
Personal media server with automatic streaming and device conversionปรับใช้
เครื่องมือสถิติและการวิเคราะห์สำหรับเซิร์ฟเวอร์มีเดีย Emby และ Jellyfinปรับใช้
เว็บแอปพลิเคชั่นที่เรียบง่ายสำหรับส่งโน้ตเข้ารหัสส่วนตัวและปลอดภัยปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ IPTV ที่โฮสต์เอง สร้างช่องรายการสดจากคลังสื่อของคุณปรับใช้
แพลตฟอร์มแชร์ไฟล์ที่โฮสต์เอง พร้อมการป้องกันด้วยรหัสผ่านและการควบคุมวันหมดอายุปรับใช้
ระบบสำหรับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266/ESP32 ด้วย YAMLปรับใช้
ฟรี โอเพนซอร์ส CRM สำหรับจัดการผู้ติดต่อ ดีล และความสัมพันธ์กับลูกค้าปรับใช้
โปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมการแก้ไขและประวัติเวอร์ชั่นได้แบบเรียลไทม์ปรับใช้
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโอเพนซอร์สที่ทันสมัยบน Node.js, React, GraphQL และ PostgreSQLปรับใช้
Open-source WhatsApp API สำหรับแชทบอท ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อการส่งข้อความปรับใช้
WhatsApp API gateway ประสิทธิภาพสูงที่เขียนด้วย Go สำหรับการส่งข้อความอัตโนมัติปรับใช้
ไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับวาดแผนภาพด้วยมือและการระดมสมองร่วมกันปรับใช้
แอปพลิเคชั่นติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัวปรับใช้
ตัวติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวแบบโฮสต์เอง น้ำหนักเบา พร้อมแดชบอร์ดและนำเข้าไฟล์ CSVปรับใช้
เปลี่ยนคำแนะนำจาก ListenBrainz ให้เป็นเพลย์ลิสต์ในคลังเพลงของคุณปรับใช้
ตัวติดตามการเงินส่วนบุคคลที่ใช้งานง่าย พร้อม PWA บนมือถือและการสแกนใบเสร็จปรับใช้
แพลตฟอร์มจัดการช่องโหว่โอเพนซอร์สสำหรับทีมความปลอดภัยปรับใช้
ระบบจัดการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวและครอบครัวที่โฮสต์ด้วยตนเองปรับใช้
แพลตฟอร์มความคิดเห็นแบบโอเพนซอร์สสำหรับรวบรวมและจัดการความคิดเห็นของผู้ใช้ปรับใช้
ตัวจัดการไฟล์บนเว็บสำหรับเรียกดู อัปโหลด และจัดการไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณปรับใช้
การแชร์ไฟล์แบบเพียร์ทูเพียร์แบบกระจายศูนย์โดยใช้เทคโนโลยี IPFSปรับใช้
ตัวประมวลผลไฟล์มีเดียอัตโนมัติที่ช่วยลดขนาดไฟล์ได้สูงสุดถึง 90%ปรับใช้
ตัวจัดการไฟล์แบบโฮสต์ตัวเองที่รองรับผู้ใช้หลายคน พร้อมสิทธิ์ตามบทบาท และไม่ต้องใช้ฐานข้อมูลปรับใช้
ตัวจัดการไฟล์ที่โฮสต์เองสำหรับ FTP, SFTP, S3, WebDAV และแบ็กเอนด์พื้นที่เก็บข้อมูลกว่า 20 รายการปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ WireGuard VPN ที่เรียบง่าย พร้อมเว็บอินเทอร์เฟซสำหรับการจัดการปรับใช้
เครื่องมือจัดการการเงินส่วนบุคคลและงบประมาณแบบติดตั้งเองระดับมืออาชีพปรับใช้
เบราว์เซอร์ Firefox ที่โฮสต์ตัวเอง เข้าถึงได้ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซปรับใช้
บริการฟีเจอร์แฟล็กและกำหนดค่าระยะไกลแบบโอเพนซอร์ส พร้อม A/B Testingปรับใช้
หน้าแรกและแดชบอร์ดแอปพลิเคชันที่โฮสต์เองสำหรับโฮมแล็บของคุณปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ Proxy เพื่อข้ามการป้องกันของ Cloudflare สำหรับการทำ Web Scrapingปรับใช้
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesปรับใช้
แอปจดบันทึก Markdown ที่ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล พร้อม wikilinks และค้นหาข้อความแบบเต็มปรับใช้
แพลตฟอร์มจัดการอุปกรณ์และรักษาความปลอดภัยปลายทางแบบโอเพนซอร์ส ขับเคลื่อนโดย osqueryปรับใช้
เครื่องมืออัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย YAML สำหรับดาวน์โหลดสื่อจาก RSS ทอร์เรนต์ และ Usenetปรับใช้
แพลตฟอร์มจัดการ Feature Flag ที่โฮสต์เอง พร้อมการผสานรวม Gitปรับใช้
เครื่องมือโอเพนซอร์สแบบ low-code สำหรับสร้างโฟลว์การประสานงาน LLM และเอเจนต์ AIปรับใช้
เครื่องมือบริหารจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส พร้อมด้วยกระดาน Kanban ตารางและมุมมองปฏิทินปรับใช้
บริการ Git น้ำหนักเบาที่โฮสต์เอง พร้อมด้วยเว็บอินเทอร์เฟซและคุณสมบัติการทำงานร่วมกันปรับใช้
แพลตฟอร์มสร้างฟอร์มและจัดการข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส พร้อม REST APIปรับใช้
แพลตฟอร์มแบบสำรวจโอเพนซอร์สสำหรับความคิดเห็นในแอป ลิงก์ เว็บไซต์ และอีเมลปรับใช้
เครื่องมือสร้างไดอะแกรมไอโซเมตริกบนเบราว์เซอร์สำหรับการแสดงภาพโครงสร้างพื้นฐานปรับใช้
โต๊ะเล่นเกมเสมือนจริงแบบโฮสต์เองสำหรับแคมเปญ RPG ออนไลน์พร้อมแผนที่และลูกเต๋าปรับใช้
โมเดลเลอร์ CAD 3 มิติแบบพาราเมตริกที่เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์สำหรับงานวิศวกรรมและการออกแบบปรับใช้
ระบบเฮลป์เดสก์และอินบ็อกซ์ที่ใช้ร่วมกันแบบโอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบาปรับใช้
โปรแกรมรวมฟีด RSS ที่โฮสต์ตัวเอง สำหรับจัดการและอ่านฟีดของคุณปรับใช้
หน้าสถานะที่เน้นนักพัฒนา พร้อมการตรวจสอบ Uptime แบบหลายโปรโตคอลและการแจ้งเตือนปรับใช้
ระบบตรวจสอบโค้ดบนเว็บระดับองค์กรที่สร้างขึ้นบน Gitปรับใช้
Ghost เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเผยแพร่แบบมืออาชีพปรับใช้
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการความมั่งคั่งแบบโอเพนซอร์ส สำหรับติดตามพอร์ตการลงทุนปรับใช้
เครื่องมือแก้ไขรูปภาพและออกแบบกราฟิกมืออาชีพที่เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์ปรับใช้
Gitea เป็นแพลตฟอร์มโฮสติ้ง Git แบบโอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบาปรับใช้
โปรแกรมแปลง Git เป็นข้อความที่ใช้งานง่ายสำหรับ LLM เพื่อการวิเคราะห์โค้ดด้วย AIปรับใช้
GitLab เป็นแพลตฟอร์ม DevOps ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการ Git repository และ CI/CDปรับใช้
แดชบอร์ดที่โฮสต์ตัวเองที่รวบรวมฟีดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวปรับใช้
Glances เป็นเครื่องมือตรวจสอบระบบแบบข้ามแพลตฟอร์มพร้อมเว็บอินเทอร์เฟซปรับใช้
แพลตฟอร์มติดตามข้อผิดพลาดและตรวจสอบประสิทธิภาพที่รองรับ Sentryปรับใช้
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการจัดการสินทรัพย์ไอทีและ Help Desk สำหรับการดำเนินงานด้านไอทีปรับใช้
การวิเคราะห์เว็บไซต์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยไม่ใช้คุกกี้หรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์สำหรับการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมการทำแผนที่สายธารคุณค่าและการสร้างแบบจำลองไปป์ไลน์ปรับใช้
Gogs คือบริการ Git ที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง เพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายดายยิ่งขึ้นปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์แชร์ไฟล์แบบโฮสต์ตัวเองที่มีลิงก์หมดอายุและรองรับ S3ปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์สตรีมเพลง Subsonic ที่โฮสต์ด้วยตนเองซึ่งมีน้ำหนักเบา เขียนด้วยภาษา Goปรับใช้
API แบบไร้สถานะที่ขับเคลื่อนด้วย Docker สำหรับการแปลงและสร้างไฟล์ PDF อย่างราบรื่นปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์เร่งการแจ้งเตือนแบบโฮสต์ตัวเอง พร้อม REST API แบบง่ายปรับใช้
WhatsApp REST API และเว็บอินเทอร์เฟซสำหรับระบบอัตโนมัติในการส่งข้อความหลายอุปกรณ์ปรับใช้
แพลตฟอร์มการสังเกตการณ์แบบโอเพนซอร์ส สำหรับการแสดงภาพและการตรวจสอบเมตริกปรับใช้
แพลตฟอร์มลำดับวงศ์ตระกูลแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับสร้างและแบ่งปันแผนผังครอบครัวปรับใช้
CMS แบบ Flat-file ที่ทันสมัย ที่ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล ใช้เพียงแค่ไฟล์และโฟลเดอร์ปรับใช้
ตัวจัดการคอลเลกชันหนังสือที่โฮสต์ด้วยตนเอง พร้อมโปรแกรมอ่านในตัวและการซิงค์อุปกรณ์ปรับใช้
โปรแกรมจัดการบุ๊กมาร์กที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง พร้อมการดึงข้อมูลเมตาโดยอัตโนมัติ และการค้นหาข้อความแบบเต็มปรับใช้
โอเพนซอร์ส สเปรดชีตและฐานข้อมูลแบบไฮบริดสำหรับสร้างแอปพลิเคชันข้อมูลปรับใช้
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryปรับใช้
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับ Feature Flagging และ A/B Testingปรับใช้
โปรแกรมจัดการงานแบบเกมที่เปลี่ยนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กลายเป็นการผจญภัยในเกม RPGปรับใช้
CMS แบบโอเพนซอร์สที่ทันสมัย พร้อมด้วยตลาดปลั๊กอินและตัวแก้ไขแบบบล็อกปรับใช้
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsปรับใช้
โอเพนซอร์ส GraphQL engine พร้อม API ทันใจบนฐานข้อมูลใดก็ได้ปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ควบคุมที่โฮสต์เองและรองรับ Tailscale สำหรับเครือข่าย Mesh ของ WireGuardปรับใช้
ระบบโอเพนซอร์สสำหรับตรวจสอบงาน Cron และงานเบื้องหลัง พร้อมการแจ้งเตือนทันทีปรับใช้
โปรแกรมแก้ไข Markdown ที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการจัดทำเอกสารของทีมปรับใช้
แดชบอร์ดแอปพลิเคชั่นสำหรับจัดระเบียบและเข้าถึงบริการเว็บของคุณปรับใช้
เอเจนต์ AI ที่พัฒนาตัวเองได้ พร้อมวงจรการเรียนรู้ในตัว และระบบส่งข้อความหลายแพลตฟอร์มปรับใช้
Hermes AI agent ที่โฮสต์เองและ UI แชทบนเว็บ รวมอยู่ใน Docker deployment เดียวปรับใช้
ศูนย์บัญชาการเว็บ UI โอเพนซอร์สสำหรับ Hermes AI เอเจนต์ปรับใช้
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มสนทนาแบบโอเพนซอร์ส พร้อมตรรกะแบบมีเงื่อนไขและการวิเคราะห์ปรับใช้
แพลตฟอร์มการจัดการกิจกรรมและการจำหน่ายบัตรแบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์เองปรับใช้
แดชบอร์ดที่โฮสต์ด้วยตนเองที่ทันสมัยสำหรับจัดระเบียบและตรวจสอบบริการทั้งหมดของคุณปรับใช้
แพลตฟอร์มระบบบ้านอัจฉริยะแบบโอเพนซอร์ส สำหรับควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะปรับใช้
ระบบจัดการสินค้าคงคลังและจัดระเบียบสำหรับผู้ใช้ตามบ้านปรับใช้
HomeKit บริดจ์สำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ไม่ใช่ของ Apple โดยใช้ปลั๊กอินปรับใช้
แดชบอร์ดแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ปรับแต่งได้ พร้อมการผสานรวม Dockerปรับใช้
แดชบอร์ดสแตติกที่โฮสต์ด้วยตัวเองอย่างง่าย สำหรับจัดระเบียบบริการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณปรับใช้
เกตเวย์การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานพร้อมการปิดบังข้อมูลอัตโนมัติและเส้นทางการตรวจสอบปรับใช้
Open-source API development and testing platform for developers and teamsปรับใช้
ระบบจัดการพืชแบบโฮสต์เองสำหรับติดตามกิจวัตรการดูแลและการจัดระเบียบสวนปรับใช้
แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับสร้างเอเจนต์มอนิเตอร์ปรับใช้
เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบคงที่ที่รวดเร็วสุดๆ สร้างด้วย Goปรับใช้
แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมองค์กรและอินทราเน็ตแบบโอเพนซอร์สสำหรับทีมปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลรูปภาพที่รวดเร็วและทำงานได้ทันที สำหรับปรับขนาด ครอป และแปลงรูปแบบปรับใช้
Immich เป็นโซลูชั่นการจัดการรูปภาพและวิดีโอที่โฮสต์ตัวเองประสิทธิภาพสูงปรับใช้
เครื่องมือจัดการความลับแบบโอเพนซอร์ส สำหรับซิงค์ตัวแปรสภาพแวดล้อมและคีย์ API ระหว่างทีมและโครงสร้างพื้นฐานปรับใช้
แพลตฟอร์ม Time Series แบบรวมที่มี Flux queries และ Web UI ในตัวปรับใช้
โปรแกรมแก้ไขกราฟิกแบบเวกเตอร์ที่เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์สำหรับภาพประกอบและการออกแบบ SVGปรับใช้
แพลตฟอร์มแบ็กเอนด์แบบโอเพนซอร์ส พร้อมการยืนยันตัวตน ฐานข้อมูล และพื้นที่จัดเก็บ สำหรับ AI agentsปรับใช้
การจัดการสินค้าคงคลังชิ้นส่วนและ BOM แบบโอเพนซอร์สสำหรับทีมวิศวกรรมปรับใช้
ส่วนหน้าทางเลือกสำหรับ YouTube ที่เคารพความเป็นส่วนตัว โดยไม่มีโฆษณาหรือการติดตามปรับใช้
ระบบออกใบแจ้งหนี้แบบโฮสต์เองที่เรียบง่ายสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กปรับใช้
แพลตฟอร์มการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินแบบโอเพนซอร์สสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กปรับใช้
แพลตฟอร์มออกใบแจ้งหนี้แบบโอเพนซอร์ส พร้อมใบเสนอราคา ค่าใช้จ่าย และพอร์ทัลการชำระเงินปรับใช้
ทางเลือก Disqus ที่มีน้ำหนักเบาและโฮสต์ด้วยตัวเอง สำหรับบล็อกและเว็บไซต์แบบคงที่ปรับใช้
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsปรับใช้
แพลตฟอร์ม PSA แบบโอเพนซอร์สสำหรับ MSPs พร้อมด้วยเอกสาร IT การจัดการตั๋ว และการเรียกเก็บเงินปรับใช้
แพลตฟอร์ม ITSM และ CMDB แบบโอเพนซอร์ส สำหรับบริการไอทีและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานปรับใช้
พร็อกซี Torrent tracker สำหรับแปลคำค้นหาให้ Sonarr, Radarr และเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆปรับใช้
Jaeger เป็นระบบติดตามแบบกระจายแบบโอเพนซอร์สสำหรับการตรวจสอบไมโครเซอร์วิสปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์มีเดียโอเพนซอร์สฟรีสำหรับการจัดระเบียบและสตรีมคลังมีเดียของคุณปรับใช้
เครื่องมือจัดการคำขอมีเดียสำหรับ Jellyfin Emby และ Plex พร้อมขั้นตอนการอนุมัติปรับใช้
Jenkins เป็นเซิร์ฟเวอร์ระบบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สสำหรับ CI/CD pipelinesปรับใช้
แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่โฮสต์เอง พร้อมการแชร์หน้าจอและการบันทึกปรับใช้
แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าแบบโอเพนซอร์ส และไปป์ไลน์การสตรีมเหตุการณ์สำหรับวิศวกรปรับใช้
ระบบหางานที่ติดตั้งเอง ซึ่งค้นหาจากบอร์ดประกาศงานและปรับแต่งเรซูเม่ปรับใช้
Open-source CMS สำหรับสร้างเว็บไซต์แบบไดนามิกและเว็บแอปพลิเคชันปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ซิงโครไนซ์ที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับแอปพลิเคชันจดบันทึก Joplinปรับใช้
แอปจดบันทึกและเช็คลิสต์น้ำหนักเบา พร้อม Markdown และ Kanban boardsปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์รายงานที่โฮสต์เองสำหรับ PDF Excel และ DOCX จากเทมเพลต HTMLปรับใช้
เกตเวย์การเข้าถึงแบบพิเศษแบบรวมศูนย์สำหรับเซสชัน SSH, RDP และฐานข้อมูลปรับใช้
สภาพแวดล้อมเว็บแบบโต้ตอบสำหรับโค้ดแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงภาพข้อมูลปรับใช้
JupyterLab เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบโต้ตอบบนเว็บสำหรับสมุดบันทึกและโค้ดปรับใช้
เราเตอร์แจ้งเตือนแบบโฮสต์เองที่เชื่อมต่อเว็บฮุกกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความปรับใช้
เครื่องมือบริหารจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สและกระดาน Kanban ซึ่งเป็นทางเลือกของ Trelloปรับใช้
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareปรับใช้
บริหารจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส พร้อมด้วยกระดาน Kanban และการเชื่อมต่อ GitHubปรับใช้
ตัวจัดการหนังสือการ์ตูนที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับการดาวน์โหลดและจัดระเบียบอัตโนมัติปรับใช้
Karakeep เป็นโปรแกรมจัดการบุ๊กมาร์กแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง พร้อมระบบติดแท็กและค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AIปรับใช้
ห้องสมุดดิจิทัลแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับหนังสือการ์ตูน มังงะ และอีบุ๊กปรับใช้
แพลตฟอร์มจดหมายข่าวที่โฮสต์ด้วยตนเอง พร้อมตัวแก้ไขแบบลากและวาง และการจัดส่งผ่าน SMTPปรับใช้
หน้าสถานะโอเพนซอร์สและแพลตฟอร์มตรวจสอบ Uptime พร้อมการจัดการเหตุการณ์ปรับใช้
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สการจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับไปป์ไลน์ข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติปรับใช้
โซลูชั่นการจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงแบบโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ SSO, OAuth2 และ SAMLปรับใช้
ผู้ช่วย AI โอเพนซอร์สสำหรับแชทกับเอกสารของคุณและเว็บปรับใช้
UI แสดงภาพแบบโอเพนซอร์สสำหรับ Elasticsearch พร้อมแดชบอร์ดและการค้นหาปรับใช้
แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกแบบโอเพนซอร์สสำหรับ SaaS และ Marketplaceปรับใช้
ระบบติดตามเวลาแบบโฮสต์เองสำหรับฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ และทีมปรับใช้
รายการของชำที่แชร์ได้แบบโฮสต์เอง ตัวจัดการสูตรอาหาร และตัววางแผนมื้ออาหารปรับใช้
ตัวจัดการคอลเลกชันที่โฮสต์เอง สำหรับจัดทำรายการหนังสือ เกม แผ่นเสียง และอื่นๆ อีกมากมายปรับใช้
แดชบอร์ดตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์แบบโฮสต์เองน้ำหนักเบา พร้อมเมตริกแบบเรียลไทม์ปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์สื่อแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับหนังสือการ์ตูน มังงะ นิตยสาร และอีบุ๊ก พร้อมรองรับ OPDS และซิงค์ปรับใช้
เกตเวย์ API ที่ทำงานบนคลาวด์ สร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ปรับใช้
แชทบอทถาม-ตอบเอกสารโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ multi-LLM & OCRปรับใช้
API แบบ Diagram-as-code ที่รวมศูนย์ ซึ่งแสดงผลแผนภาพได้มากกว่า 30 ประเภทผ่าน HTTPปรับใช้
ตัวย่อ URL ที่โฮสต์ตัวเองที่ทันสมัย พร้อมโดเมนที่กำหนดเอง การวิเคราะห์ และ REST APIปรับใช้
แพลตฟอร์มการติดป้ายกำกับและคำอธิบายประกอบข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส สำหรับโครงการแมชชีนเลิร์นนิงปรับใช้
แพลตฟอร์มการวัดปริมาณการใช้งานและการเรียกเก็บเงินตามการใช้งานแบบโอเพนซอร์สปรับใช้
Langflow เป็นเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบภาพสำหรับสร้างแอปพลิเคชั่น LLMปรับใช้
แพลตฟอร์มวิศวกรรม LLM แบบโอเพนซอร์ส สำหรับการสังเกตการณ์และการประเมินปรับใช้
โอเพนซอร์ส ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ รูปแบบ และการสะกด สำหรับมากกว่า 25 ภาษาปรับใช้
ระบบอัตโนมัติแบบโฮสต์เองสำหรับการดาวน์โหลดอีบุ๊กและหนังสือเสียงพร้อมการติดตามผู้เขียนปรับใช้
ระบบบริหารจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้จัดการโครงการปรับใช้
แพลตฟอร์มรวบรวมลิงก์และสนทนาแบบสหพันธ์สำหรับฟอรัมที่โฮสต์ด้วยตนเองปรับใช้
LibreChat เป็นอินเทอร์เฟซแชท AI ที่รองรับ RAG สำหรับการใช้งาน LLM แบบหลายผู้ให้บริการปรับใช้
เฮลป์เดสก์โอเพนซอร์สพร้อมการจัดการตั๋วแบบ Omnichannel แชทสด และการจัดการ SLAปรับใช้
การจัดการรูปภาพแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง พร้อมการจดจำใบหน้าและการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AIปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต HTML5 ที่โฮสต์เอง พร้อมฐานข้อมูลผลลัพธ์ในตัวปรับใช้
API การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบฟรีและโอเพนซอร์สที่โฮสต์ด้วยตนเองทั้งหมดปรับใช้
โปรแกรมจัดการและจัดระเบียบคอลเลกชั่นเพลงอัตโนมัติสำหรับ Usenet และ torrentsปรับใช้
แพลตฟอร์ม BI แบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นโดยใช้ dbt เป็นหลักสำหรับการสำรวจข้อมูลและแดชบอร์ดปรับใช้
แพลตฟอร์มสำรวจออนไลน์ระดับมืออาชีพสำหรับสร้างและจัดการแบบสอบถามปรับใช้
Linkding เป็นโปรแกรมจัดการบุ๊กมาร์กแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เองที่เรียบง่ายและรวดเร็วปรับใช้
ทางเลือก Linktree แบบโฮสต์เอง สำหรับหน้าลิงก์บน Bio ที่ปรับแต่งแบรนด์ได้ปรับใช้
Linkwarden เป็นโปรแกรมจัดการบุ๊กมาร์กแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง พร้อมการเก็บถาวรทั้งหน้าปรับใช้
ตัวจัดการจดหมายข่าวและรายชื่อผู้รับจดหมายแบบโฮสต์เองประสิทธิภาพสูงปรับใช้
LiteLLM เป็นเกตเวย์ AI สำหรับโทรติดต่อ LLM มากกว่า 100 แห่ง โดยใช้รูปแบบ OpenAIปรับใช้
โอเพนซอร์ส Elixir โน้ตบุ๊กสำหรับวิทยาการข้อมูล ML และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ยืนยันตัวตนแบบน้ำหนักเบาที่มีแบ็กเอนด์ LDAP แบบง่ายสำหรับแอปพลิเคชันที่โฮสต์เองปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์สตรีมเพลงที่โฮสต์ตัวเองน้ำหนักเบา พร้อม Subsonic APIปรับใช้
เฟรมเวิร์กแชท AI โอเพนซอร์สที่ทันสมัย รองรับผู้ให้บริการ LLM หลายรายปรับใช้
ผู้ช่วย AI สำหรับการวิจัยเชิงลึกที่โฮสต์ด้วยตนเอง ขับเคลื่อนโดยผู้ให้บริการ LLM บนคลาวด์ปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ API ที่เข้ากันได้กับ OpenAI ซึ่งโฮสต์ด้วยตนเอง สำหรับการอนุมานโมเดล AI ในเครื่องปรับใช้
เครื่องมือทดสอบโหลดแบบกระจายที่พัฒนาด้วย Python พร้อม UI บนเว็บแบบเรียลไทม์ปรับใช้
ฐานความรู้ที่โฮสต์ด้วยตนเอง เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก และเครื่องมือจัดระเบียบความคิดแบบบล็อกปรับใช้
Logto เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลประจำตัวและการยืนยันตัวตนที่ครอบคลุม พร้อมรองรับ OAuth และ OIDCปรับใช้
ระบบการบำรุงรักษายานพาหนะและการจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรปรับใช้
แพลตฟอร์มจัดการรูปภาพที่โฮสต์เอง พร้อมการจัดระเบียบอัลบั้ม การเรียกดูข้อมูล EXIF และการควบคุมการแชร์ที่ละเอียดปรับใช้
Mage AI เครื่องมือ Data Pipeline สำหรับสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์ ETLปรับใช้
การเก็บถาวรอีเมลที่โฮสต์เอง พร้อมการซิงค์ IMAP การค้นหาข้อความแบบเต็ม และการส่งออกปรับใช้
เครื่องมือทดสอบอีเมล SMTP แบบโอเพนซอร์ส พร้อมกล่องจดหมายบนเบราว์เซอร์สำหรับนักพัฒนาปรับใช้
ฐานข้อมูล scrobble เพลงที่โฮสต์เอง พร้อมชาร์ตการฟังส่วนตัวปรับใช้
เครื่องมือค้นหาโอเพนซอร์ส พร้อมการค้นหาข้อความเต็มและการค้นหาแบบเวกเตอร์ผ่านโปรโตคอล MySQLปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์ส และตัวที่ใช้แทน MySQL ได้โดยตรงปรับใช้
สมุดบันทึก Python เชิงตอบสนองแบบ Open-source ที่รองรับ SQL และการดำเนินการที่ทำซ้ำได้ปรับใช้
พร็อกซีบทความที่โฮสต์เองสำหรับการอ่านที่สะอาดตา ปราศจากโฆษณา พร้อมการแคชอัจฉริยะปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์ไมโครบล็อกแบบเชื่อมโยงกันที่โฮสต์เอง ซึ่งทำงานบนมาตรฐาน ActivityPubปรับใช้
เว็บอินเทอร์เฟซสไตล์สเปรดชีตสำหรับสำรวจและแก้ไขฐานข้อมูล PostgreSQLปรับใช้
แพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บโอเพนซอร์สชั้นนำ พร้อมการเป็นเจ้าของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ปรับใช้
Open-source Matrix homeserver สำหรับการสื่อสารแบบกระจายศูนย์และเข้ารหัสปรับใช้
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สสำหรับทีม พร้อมการส่งข้อความ การแชร์ไฟล์ และการผสานรวมปรับใช้
ระบบการตลาดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์ส สำหรับแคมเปญอีเมล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการเดินทางของลูกค้าปรับใช้
MaxKB เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับสร้างเอเจนต์ฐานความรู้ AI ระดับองค์กรปรับใช้
โซลูชั่นการจัดการเอกสารแบบโอเพนซอร์ส พร้อมรองรับ OCR, การค้นหาข้อความแบบเต็ม และเวิร์กโฟลว์ปรับใช้
แอปพลิเคชั่นโอเพนซอร์สสำหรับการเงินส่วนบุคคลและการบริหารความมั่งคั่งปรับใช้
โปรแกรมปรับแต่งรูปภาพที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ พร้อมการแปลงรูปแบบและการลบข้อมูล EXIFปรับใช้
Mealie เป็นโปรแกรมจัดการสูตรอาหารแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง พร้อมการวางแผนมื้ออาหารและรายการซื้อของปรับใช้
ระบบจัดการคลังวิดีโออัตโนมัติสำหรับรายการทีวี พร้อมรองรับ Plex และ Jellyfinปรับใช้
เครื่องมือค้นหาที่รวดเร็วปานสายฟ้าสำหรับแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ปรับใช้
ฐานข้อมูลกราฟในหน่วยความจำสำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์บนข้อมูลที่เชื่อมโยงกันปรับใช้
Memos เป็นแอปพลิเคชั่นจดบันทึกน้ำหนักเบาที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลักปรับใช้
แพลตฟอร์มการตรวจสอบและจัดการระยะไกลที่โฮสต์เองสำหรับเดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ IoTปรับใช้
แพลตฟอร์ม Business Intelligence แบบโอเพนซอร์ส สำหรับการแสดงภาพข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลปรับใช้
เทอร์มินัลการซื้อขาย MetaTrader 5 ที่เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์ สำหรับการซื้อขาย Forex และ CFD ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงปรับใช้
MeTube เป็นโปรแกรมดาวน์โหลดวิดีโอบนเว็บสำหรับ YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆปรับใช้
Pastebin แชร์ไฟล์ และย่อ URL ที่โฮสต์ด้วยตัวเอง น้ำหนักเบา พัฒนาด้วย Rustปรับใช้
ฐานข้อมูลเวกเตอร์โอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชั่น AI และการค้นหาความคล้ายคลึงปรับใช้
MindsDB เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องมือจากข้อมูลระดับองค์กรปรับใช้
เครื่องสร้าง QR โค้ดแบบโฮสต์เอง พร้อมรูปแบบที่กำหนดเองและการส่งออกเป็นชุดปรับใช้
โปรแกรมอ่านฟีด RSS ที่เรียบง่ายและมีแนวคิดเฉพาะตัว พร้อมอินเทอร์เฟซเว็บที่สะอาดตาปรับใช้
กลไกการคาดการณ์ AI ขับเคลื่อนด้วยการจำลองปัญญากลุ่มแบบหลายเอเจนต์ปรับใช้
การประชุมทางวิดีโอ P2P แบบโฮสต์เอง พร้อมห้องไม่จำกัดและการแชร์หน้าจอปรับใช้
UI ผู้ดูแลระบบ MongoDB บนเว็บสำหรับเรียกดู แก้ไขและจัดการฐานข้อมูลปรับใช้
ฐานข้อมูล NoSQL แบบเอกสาร พร้อมการจัดเก็บเอกสารที่คล้าย JSONปรับใช้
ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับบันทึกเรื่องราวชีวิตของคุณปรับใช้
เครื่องผสมเสียงบรรยากาศพร้อมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อการจดจ่ออย่างลึกซึ้งและการผ่อนคลายปรับใช้
ระบบจัดการการเรียนรู้แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้กว่า 489 ล้านคนทั่วโลกปรับใช้
เครื่องมือค้นหา AI แบบโอเพนซอร์ส พร้อมคำตอบแบบสร้างสรรค์และแหล่งอ้างอิงปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์เพลงสตรีมมิ่งที่โฮสต์ตัวเองแบบกะทัดรัด พร้อมแอปพลิเคชันแบบเนทีฟสำหรับ iOS และ Androidปรับใช้
โปรแกรมดาวน์โหลดและจัดการคลังหนังสือการ์ตูนแบบอัตโนมัติที่ติดตั้งบนโฮสต์เองปรับใช้
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โอเพนซอร์สที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ สำหรับปริมาณงานของเว็บและแอปปรับใช้
แพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซแบบโหนดเชิงภาพปรับใช้
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส OAuth และการผสานรวม API สำหรับบริการกว่า 300 รายการปรับใช้
ระบบส่งข้อความคลาวด์เนทีฟ พร้อมด้วย pub/sub, request-reply และ JetStreamปรับใช้
Navidrome เป็นเซิร์ฟเวอร์เพลงที่โฮสต์ตัวเอง พร้อมสตรีมมิ่งบนเว็บและมือถือปรับใช้
เบราว์เซอร์เสมือนที่โฮสต์ตัวเองสำหรับการท่องเว็บและการสตรีมแบบทำงานร่วมกันปรับใช้
ฐานข้อมูลกราฟโอเพนซอร์สชั้นนำของโลกสำหรับข้อมูลที่เชื่อมโยงกันปรับใช้
ไคลเอนต์ VPN แบบ Mesh ที่ปลอดภัยซึ่งใช้ WireGuard พร้อม SSO และการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดปรับใช้
การสร้างแบบจำลองโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบโอเพนซอร์ส สำหรับ IPAM, DCIM และเอกสารประกอบปรับใช้
เอเจนต์มอนิเตอร์โครงสร้างพื้นฐานแบบเรียลไทม์ พร้อมอินทิเกรชันกว่า 800 รายการปรับใช้
API ใหม่เป็นเกตเวย์ LLM และระบบจัดการสินทรัพย์ AI สำหรับผู้ให้บริการหลายรายปรับใช้
Nextcloud เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังและโฮสต์ได้ด้วยตัวเองปรับใช้
การจัดการเซิร์ฟเวอร์ผ่านเบราว์เซอร์สำหรับการเชื่อมต่อ SSH VNC และ RDPปรับใช้
ตัวจัดการที่เก็บอาร์ติแฟกต์แบบสากลสำหรับ Maven, npm, Docker และ PyPIปรับใช้
NocoBase เป็นแพลตฟอร์ม no-code/low-code ที่ขยายได้สำหรับสร้างแอปพลิเคชั่นปรับใช้
โอเพนซอร์ส ทางเลือกของ Airtable ที่เปลี่ยนฐานข้อมูลให้เป็นสเปรดชีตอัจฉริยะปรับใช้
เครื่องมือภาพแบบโค้ดน้อยสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT API และบริการออนไลน์ปรับใช้
NodeBB เป็นแพลตฟอร์มการสนทนาแบบเรียลไทม์ที่ทันสมัยสำหรับสร้างฟอรั่มชุมชนปรับใช้
ตัวจัดการสูตรอาหารที่โฮสต์เอง พร้อมนำเข้าจากโซเชียลมีเดียและซิงค์ข้อมูลในครัวเรือนปรับใช้
ฐานความรู้ Markdown ที่โฮสต์เอง พร้อมมุมมองกราฟและการผสานรวม AIปรับใช้
แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลและอีเมลธุรกรรมที่โฮสต์เองปรับใช้
โครงสร้างพื้นฐานการแจ้งเตือนแบบโอเพนซอร์สสำหรับการส่งอีเมล SMS และการแจ้งเตือนแบบพุชปรับใช้
เซิร์ฟเวอร์แจ้งเตือนแบบพุชที่โฮสต์ด้วยตนเอง สำหรับส่งการแจ้งเตือนผ่านคำขอ HTTP แบบง่ายๆปรับใช้
ตัวดาวน์โหลดไบนารี Usenet C++ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมการซ่อมแซม PAR2 และเว็บ UIปรับใช้
ตัวรวบรวมเมตาเสิร์ชของ Usenet ที่รวมอินเด็กเซอร์ไว้ภายใต้ Newznab API เดียวปรับใช้
PHP CMS ที่ใช้ Laravel เป็นพื้นฐานสำหรับสร้างเว็บไซต์ที่ยืดหยุ่นและเว็บแอปพลิเคชันปรับใช้
แพลตฟอร์ม ERP และ CRM แบบโอเพนซอร์ส สำหรับการจัดการธุรกิจและอีคอมเมิร์ซปรับใช้
พื้นที่ทำงาน AI ที่โฮสต์เอง พร้อมแชท เอเจนต์ การวิจัยเชิงลึก และหน่วยความจำถาวรปรับใช้
เว็บ UI ที่โฮสต์เองสำหรับรันคำสั่งเชลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างปลอดภัยปรับใช้
เรียกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่บนเครื่องของคุณด้วย API ที่เรียบง่ายสำหรับแอปพลิเคชั่น AIปรับใช้
ระบบคำขอที่โฮสต์เองสำหรับ Plex Emby และ Jellyfin พร้อมการดำเนินการอัตโนมัติปรับใช้
OmniTools เป็นชุดเครื่องมือเว็บแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือมากกว่า 80 รายการสำหรับงานประจำวันปรับใช้
OneDev คือเซิร์ฟเวอร์ Git ที่โฮสต์ตัวเอง พร้อม CI/CD ในตัว และการจัดการโครงการปรับใช้
แชร์ความลับที่ทำลายตัวเองได้ผ่านลิงก์สำหรับดูครั้งเดียวปรับใช้
ชุดโปรแกรมสำนักงานออนไลน์ที่โฮสต์ด้วยตนเอง พร้อมฟังก์ชันแก้ไขร่วมกันที่เข้ากันได้กับ MS Officeปรับใช้
แพลตฟอร์มแชท AI และค้นหาสำหรับองค์กรแบบโอเพนซอร์สที่รองรับ LLM ทุกประเภทปรับใช้
แพลตฟอร์มการจัดการวารสารวิชาการแบบโอเพนซอร์สและการเผยแพร่แบบโอเพนแอคเซสปรับใช้
แอปโน้ตบุ๊ก AI-native สำหรับการเขียน การค้นคว้า และการจัดระเบียบความรู้ในพื้นที่ทำงานเดียวปรับใช้
อินเทอร์เฟซแชท AI ที่โฮสต์เอง รองรับผู้ให้บริการ LLM หลายราย พร้อมความสามารถ RAGปรับใช้
เครื่องมือจัดการความลับแบบโอเพนซอร์ส สำหรับจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลรับรองที่ละเอียดอ่อนปรับใช้
ผู้ช่วย AI ส่วนตัว มาพร้อมการรองรับการส่งข้อความหลายช่องทาง (เดิมชื่อ Moltbot/Clawdbot)ปรับใช้
ระบบการซิงค์ไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์ส พร้อมการจัดการข้อมูลประจำตัวในตัวปรับใช้
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และบริหารจัดการคลินิกแบบโอเพนซอร์สสำหรับคลินิกปรับใช้