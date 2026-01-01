ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Audiobookshelf

ติดตั้ง Audiobookshelf ใน 1 คลิก

เซิร์ฟเวอร์หนังสือเสียงและพอดแคสต์แบบโฮสต์ตัวเองที่รองรับผู้ใช้หลายคน พร้อมด้วยแอปมือถือแบบออฟไลน์ และการดึงข้อมูลเมตาอัตโนมัติ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Audiobookshelf ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Audiobookshelf

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Audiobookshelf

Audiobookshelf เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียแบบโฮสต์ตัวเองที่ครอบคลุม ซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับหนังสือเสียง พอดแคสต์ และอีบุ๊ก มี Progressive Web App (PWA) ที่เข้าถึงได้จากทุกเบราว์เซอร์ รวมถึงแอปพลิเคชัน iOS และ Android แบบเนทีฟพร้อมรองรับการฟังแบบออฟไลน์ แพลตฟอร์มนี้สตรีมรูปแบบเสียงทั้งหมดได้ทันที ดึงข้อมูลเมตาและภาพปกโดยอัตโนมัติ และรักษาความคืบหน้าในการเล่นของแต่ละบุคคลให้ซิงค์กันในทุกอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้แต่ละคน

การโฮสต์ด้วยตัวเองช่วยให้คุณควบคุมคลังมีเดียของคุณได้อย่างเต็มที่ — ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ไม่มีข้อจำกัดขนาดไฟล์ และไม่มีการผูกขาดจากผู้ให้บริการ เครื่องมือดาวน์โหลดพอดแคสต์อัตโนมัติ การสร้างฟีด RSS การจัดการบท และการรวมไฟล์เสียง ทำให้ Audiobookshelf เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบแทนแพลตฟอร์มหนังสือเสียงเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งรักษาพฤติกรรมการฟังและเนื้อหาที่คุณซื้อไว้เป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Audiobookshelf

ซิงค์ความคืบหน้าของผู้ใช้หลายคน

ผู้ใช้แต่ละคนจะรักษาความคืบหน้าในการเล่นที่เป็นอิสระซึ่งซิงค์กันระหว่างเบราว์เซอร์และอุปกรณ์มือถือ ทำให้เหมาะสำหรับการแบ่งปันในครอบครัวหรือครัวเรือน

แอปมือถือออฟไลน์

แอปพลิเคชัน iOS และ Android แบบเนทีฟ ช่วยให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อฟังได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว

การดึงเมตาดาต้าอัตโนมัติ

ปกหนังสือและข้อมูลเมตาถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก Audible Google Books iTunes และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทำให้คลังหนังสือของคุณดูเรียบร้อยสวยงามโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง

การจัดการพอดแคสต์

สมัครรับพอดแคสต์ ดาวน์โหลดตอนใหม่โดยอัตโนมัติ และสร้างฟีด RSS ส่วนตัว เพื่อให้คุณสามารถฟังได้ในเครื่องเล่นพอดแคสต์ใดก็ได้ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว

บทเครื่องมือ

แก้ไขและค้นหาข้อมูลบทผ่าน Audnexus API จากนั้นฝังข้อมูลเมตาที่อัปเดตแล้วลงในไฟล์เสียงโดยตรงเพื่อการนำทางบทที่แม่นยำ

ทำไมจึงเรียกใช้ Audiobookshelf บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
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ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

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Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

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