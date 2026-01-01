ติดตั้ง Audiobookshelf ใน 1 คลิก
เซิร์ฟเวอร์หนังสือเสียงและพอดแคสต์แบบโฮสต์ตัวเองที่รองรับผู้ใช้หลายคน พร้อมด้วยแอปมือถือแบบออฟไลน์ และการดึงข้อมูลเมตาอัตโนมัติ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Audiobookshelf
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Audiobookshelf
Audiobookshelf เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียแบบโฮสต์ตัวเองที่ครอบคลุม ซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับหนังสือเสียง พอดแคสต์ และอีบุ๊ก มี Progressive Web App (PWA) ที่เข้าถึงได้จากทุกเบราว์เซอร์ รวมถึงแอปพลิเคชัน iOS และ Android แบบเนทีฟพร้อมรองรับการฟังแบบออฟไลน์ แพลตฟอร์มนี้สตรีมรูปแบบเสียงทั้งหมดได้ทันที ดึงข้อมูลเมตาและภาพปกโดยอัตโนมัติ และรักษาความคืบหน้าในการเล่นของแต่ละบุคคลให้ซิงค์กันในทุกอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้แต่ละคน
การโฮสต์ด้วยตัวเองช่วยให้คุณควบคุมคลังมีเดียของคุณได้อย่างเต็มที่ — ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ไม่มีข้อจำกัดขนาดไฟล์ และไม่มีการผูกขาดจากผู้ให้บริการ เครื่องมือดาวน์โหลดพอดแคสต์อัตโนมัติ การสร้างฟีด RSS การจัดการบท และการรวมไฟล์เสียง ทำให้ Audiobookshelf เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบแทนแพลตฟอร์มหนังสือเสียงเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งรักษาพฤติกรรมการฟังและเนื้อหาที่คุณซื้อไว้เป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
ฟีเจอร์หลักของ Audiobookshelf
ซิงค์ความคืบหน้าของผู้ใช้หลายคน
ผู้ใช้แต่ละคนจะรักษาความคืบหน้าในการเล่นที่เป็นอิสระซึ่งซิงค์กันระหว่างเบราว์เซอร์และอุปกรณ์มือถือ ทำให้เหมาะสำหรับการแบ่งปันในครอบครัวหรือครัวเรือน
แอปมือถือออฟไลน์
แอปพลิเคชัน iOS และ Android แบบเนทีฟ ช่วยให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อฟังได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว
การดึงเมตาดาต้าอัตโนมัติ
ปกหนังสือและข้อมูลเมตาถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก Audible Google Books iTunes และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทำให้คลังหนังสือของคุณดูเรียบร้อยสวยงามโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
การจัดการพอดแคสต์
สมัครรับพอดแคสต์ ดาวน์โหลดตอนใหม่โดยอัตโนมัติ และสร้างฟีด RSS ส่วนตัว เพื่อให้คุณสามารถฟังได้ในเครื่องเล่นพอดแคสต์ใดก็ได้ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว
บทเครื่องมือ
แก้ไขและค้นหาข้อมูลบทผ่าน Audnexus API จากนั้นฝังข้อมูลเมตาที่อัปเดตแล้วลงในไฟล์เสียงโดยตรงเพื่อการนำทางบทที่แม่นยำ
ทำไมจึงเรียกใช้ Audiobookshelf บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม