ติดตั้ง Airsonic Advanced ในคลิกเดียว
เซิร์ฟเวอร์สตรีมมิ่งสื่อที่โฮสต์เองสำหรับคอลเลกชันเพลงส่วนตัวของคุณ เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Airsonic Advanced
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Airsonic Advanced
Airsonic Advanced เป็นโปรเจกต์แยก (fork) ที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนโดยชุมชนของ Airsonic — ซึ่งเป็นโปรเจกต์แยกฟรีของ Subsonic — ที่เน้นการสตรีมมิ่งคลังเพลงส่วนตัวขนาดใหญ่ได้อย่างเสถียร สามารถแปลงรหัสได้ทันทีเพื่อให้เหมาะกับอุปกรณ์หรือแบนด์วิดท์ใดก็ได้ จัดทำดัชนีไลบรารีที่ใช้ ID3 และโฟลเดอร์ และมาพร้อมกับเว็บเพลเยอร์ที่สะอาดตา รวมถึง REST API ที่เข้ากันได้กับ Subsonic ซึ่งรองรับโดยไคลเอนต์บนมือถือและเดสก์ท็อปจำนวนมาก
การโฮสต์ Airsonic Advanced ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้คอลเลกชันเพลง ประวัติการฟัง และเพลย์ลิสต์ของคุณอยู่บนฮาร์ดแวร์ที่คุณควบคุม — โดยไม่มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก และไม่มีการติดตามจากบริการสตรีมมิ่ง
ฟีเจอร์หลักของ Airsonic Advanced
การแปลงรหัสแบบทันที
สตรีมไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วยบิตเรตที่เหมาะสม ดังนั้นไลบรารีเดียวจึงรองรับเดสก์ท็อป โทรศัพท์ และการเชื่อมต่อมือถือที่ช้า โดยไม่ต้องเข้ารหัสไฟล์ใหม่
API ที่เข้ากันได้กับ Subsonic
ทำงานร่วมกับระบบนิเวศทั้งหมดของ Subsonic ไคลเอนต์ — DSub play:Sub Symfonium Ultrasonic และอื่นๆ — บน iOS Android และเดสก์ท็อป
ไลบรารีสำหรับผู้ใช้หลายคน
บัญชีผู้ใช้แต่ละรายพร้อมเพลย์ลิสต์ส่วนตัว การให้คะแนน และ last.fm scrobbling ช่วยให้ครัวเรือนสามารถแชร์เซิร์ฟเวอร์เดียวโดยไม่ปะปนประวัติกัน
การสมัครสมาชิกพอดแคสต์
สมัครรับฟีดพอดแคสต์โดยตรงใน Airsonic พร้อมการดาวน์โหลดตอนต่างๆ โดยอัตโนมัติควบคู่ไปกับคลังเพลงของคุณ
วิทยุอินเทอร์เน็ตและตู้เพลง
สตรีมสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตและใช้ตู้เพลงแบบผู้เล่นหลายคนเพื่อส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพงหลายตัวพร้อมกัน
ทำไมจึงเรียกใช้ Airsonic Advanced บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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