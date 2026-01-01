ติดตั้ง Ampache ใน 1 คลิก
เซิร์ฟเวอร์สตรีมมิ่งเพลงและวิดีโอแบบโอเพนซอร์สที่เปลี่ยนคอลเลกชันสื่อส่วนตัวของคุณให้กลายเป็นบริการสตรีมมิ่งส่วนตัว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Ampache
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Ampache
Ampache เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมีเดียแบบโฮสต์เอง ที่เปลี่ยนคอลเลกชั่นเพลงและวิดีโอส่วนตัวให้เป็นบริการส่วนตัวที่เข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เปิดตัวครั้งแรกในปี 2001 และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องภายใต้ใบอนุญาต AGPL โดยมีคุณสมบัติรองรับผู้ใช้หลายคน เพลย์ลิสต์อัจฉริยะ การแปลงรหัสแบบเรียลไทม์ และความเข้ากันได้กับ Subsonic API เพื่อรองรับไคลเอนต์ที่หลากหลาย ทั้งแอปมือถือ เครื่องเล่นเดสก์ท็อป และระบบอัตโนมัติภายในบ้าน
แตกต่างจากบริการสตรีมมิ่งเชิงพาณิชย์ Ampache ไม่จัดเก็บข้อมูลการฟังกับบุคคลที่สาม ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก และไม่จำกัดขนาดคลังข้อมูล การโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้คุณเป็นเจ้าของเพลงของคุณได้อย่างสมบูรณ์ และรับประกันว่าคอลเลกชั่นของคุณจะยังคงเข้าถึงได้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตแพลตฟอร์ม หรือการปิดบริการก็ตาม
ฟีเจอร์หลักของ Ampache
การทรานส์โค้ดดิ้งแบบทันที
แปลงไฟล์ FLAC แบบไม่สูญเสียคุณภาพเป็นบิตเรตที่เหมาะกับมือถือได้โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถสตรีมเสียงคุณภาพสูงบนเครือข่ายมือถือได้ โดยไม่ต้องจัดเก็บสำเนาที่บีบอัดซ้ำกัน
สมาร์ทเพลย์ลิสต์
สร้างเพลย์ลิสต์ที่เติมเต็มโดยอัตโนมัติโดยอิงจากประเภทเพลง การจัดอันดับ จำนวนการเล่น หรือเกณฑ์ที่กำหนดเอง เพื่อสร้างประสบการณ์การค้นพบใหม่เหมือนบริการสตรีมมิ่งด้วยคลังเพลงของคุณเอง
การสนับสนุนหลายผู้ใช้
สร้างบัญชีส่วนตัวสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมงาน แต่ละบัญชีมีประวัติการฟัง เพลย์ลิสต์ และระดับสิทธิ์ที่แยกจากกัน โดยไม่ต้องทำซ้ำไฟล์มีเดีย
ความเข้ากันได้ของ Subsonic API
เชื่อมต่อแอปพลิเคชันมือถือหรือไคลเอนต์เดสก์ท็อปที่รองรับ Subsonic เข้ากับอินสแตนซ์ Ampache ของคุณ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์แทบทุกชนิด โดยไม่ต้องผูกติดกับอินเทอร์เฟซเดียว
พอดแคสต์และวิทยุ
สตรีมสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตและสมัครรับพอดแคสต์ควบคู่ไปกับคลังเพลงของคุณ ทำให้ Ampache เป็นปลายทางเดียวสำหรับเนื้อหาเสียงทั้งหมด
ทำไมจึงเรียกใช้ Ampache บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม