ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับการโฮสต์ด้วยตนเองของ n8n

ปลดล็อคเวิร์กโฟลว์แบบไม่จำกัด เปิดตัวการดำเนินการพร้อมกันแบบไม่จำกัด เข้าถึงโหนดชุมชน จ่ายน้อยกว่าโซลูชันคลาวด์ 4 เท่า
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
เลือกแผน VPS ที่ดีที่สุด – รวม n8n ที่โฮสต์ด้วยตนเอง

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

เวิร์กโฟลว์แบบไม่จำกัด
ดำเนินการพร้อมกันแบบไม่จำกัด
Nodes ชุมชน
n8n พร้อมโหมดจัดลำดับ
n8n พร้อมเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป 100 รายการ
ติดตั้ง n8n ในคลิกเดียว
โหนดชุมชน n8n ของ Hostinger API
ผู้ช่วย AI ขับเคลื่อนโดย MCP
สำรองข้อมูลรายสัปดาห์ฟรี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ ผสานรวมข้อมูล

n8n คือเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้ฟรี ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปและข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปรับแต่งได้และไม่ต้องเขียนโค้ด ออกแบบเวิร์กโฟลว์และประมวลผลข้อมูลจากแดชบอร์ดรวมที่เรียบง่าย
การผสานรวมแอปมากกว่า 500 รายการ
ทริกเกอร์เซิร์ฟเวอร์ MCP
เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
โหนด AI
ระบบอัตโนมัติแบบไร้โค้ด

ตั้งค่าและจัดการได้ง่าย
เลือกเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: n8n, n8n พร้อมโหมดคิว หรือเทมเพลต n8n ที่สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปมากกว่า 100 รายการ

เวิร์กโฟลว์แบบไม่จำกัด
ด้วย n8n ที่โฮสต์ด้วยตนเอง ความเป็นไปได้ในการทำงานอัตโนมัติไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับขนาดต่อไปได้

รับมากขึ้น จ่ายน้อยลง
ด้วยแผนโฮสติ้ง VPS คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ n8n และผลประโยชน์อื่นๆ ได้ในต้นทุนต่ำและมีมูลค่าสูง

โหนดชุมชนที่กำหนดเอง
เข้าถึงบริการและเครื่องมือเพิ่มเติมด้วยโหนดที่กำหนดเองที่พัฒนาโดยชุมชน n8n

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

กำลังตรวจสอบ...

การใช้งานในพื้นที่ การเข้าถึงทั่วโลก

เลือกตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้

โฮสติ้ง VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 มีนาคม 2568

ฉันประทับใจกับโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger มาก! อัพไทม์ของพวกเขายอดเยี่ยมสม่ำเสมอ ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น ทุกครั้งที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็รวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
วันที่ 14 เมษายน 2568

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger แชทบอท AI + แชทกับมนุษย์ ถ้า AI ไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ อ้อ แล้ว VPS พวกนี้มันแรงมาก ไม่มีสะดุดเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอให้พัฒนาต่อไปนะคะ 🚀

Noel
Noel
26 เมษายน 2568

ในที่สุดก็เจอบริษัทโฮสติ้ง VPS ที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว! ราคาสมเหตุสมผล พอร์ทัลยอดเยี่ยมที่ใส่ใจเวลาของผู้ใช้ สำรองข้อมูลได้อย่างราบรื่น การสนับสนุนดีเยี่ยม เชื่อถือได้ ให้ความรู้สึกมั่นคง

Omkar
Omkar
30 พฤษภาคม 2568

ฉันได้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ฉันสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่โฮสต์เอง และรู้สึกประทับใจมาก โคดีและโมฮัมหมัดจากทีมสนับสนุนมีความอดทนและละเอียดถี่ถ้วนมาก

Sylvain
Sylvain
26 มิถุนายน 2568

ขอบคุณคาร์ล่ามากๆ ที่ช่วยฉันอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ค่ะ คาร์ล่าเป็นมืออาชีพและมีความรู้มาก ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

Herriman
Herriman
5 พฤศจิกายน 2567

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดีเสมอ รวดเร็วและเสถียรเสมอ ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K
4 สิงหาคม 2567

บริษัทกำลังไปได้สวย ฉันพอใจกับบริการเฉพาะที่ฉันใช้ผ่านพวกเขามาก ไม่แพงเท่าบางที่ที่มีการตั้งค่า VPS และแพ็กเกจราคาดีๆ มากมาย

จัดการ VPS ของคุณด้วย AI

พบกับ Kodee ผู้ช่วย AI ที่ขับเคลื่อนด้วย MCP พร้อมช่วยคุณจัดการเซิร์ฟเวอร์ในกว่า 50 ภาษา จัดการประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และข้อมูลด้วยคำแนะนำง่ายๆ ผ่านแชทโดยตรง ใช้ภาษาธรรมชาติในการสอบถามและสร้างคำสั่ง โดยไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิคใดๆ
ตรวจสอบสุขภาพเซิร์ฟเวอร์ n8n

คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ VPS ของคุณ ดูรายละเอียดการใช้งาน CPU หน่วยความจำ และดิสก์ เพื่อให้คุณสามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

จัดการการตั้งค่าความปลอดภัย

ตั้งค่าและอัพเดตกฎไฟร์วอลล์ คีย์ SSH และ DNS ย้อนกลับเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณปลอดภัย เข้าถึงได้ และได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย

จัดการการสำรองข้อมูลและสแน็ปช็อต

สร้างการสำรองข้อมูลและสแน็ปช็อตเพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย และคืนค่า VPS ของคุณอย่างรวดเร็วโดยตรงจากการแชท

ต้องการเจาะลึกเรื่องการโฮสต์ n8n มากขึ้นหรือไม่?

การตั้งค่า n8n บน Hostinger VPS

n8n และ API อัตโนมัติของ Hostinger

ปรับขนาดการทำงานอัตโนมัติของ AI โดยใช้ MCP

ทดลองใช้ n8n แบบโฮสต์เองโดยไม่มีความเสี่ยง

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

