ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับการโฮสต์ด้วยตนเองของ n8n
n8n ที่โฮสต์ด้วยตนเอง: เวิร์กโฟลว์ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
เลือกแผน VPS ที่ดีที่สุด – รวม n8n ที่โฮสต์ด้วยตนเอง
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ ผสานรวมข้อมูล
ระบบอัตโนมัติแบบไร้โค้ด
ตั้งค่าและจัดการได้ง่าย
เลือกเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: n8n, n8n พร้อมโหมดคิว หรือเทมเพลต n8n ที่สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปมากกว่า 100 รายการ
เวิร์กโฟลว์แบบไม่จำกัด
ด้วย n8n ที่โฮสต์ด้วยตนเอง ความเป็นไปได้ในการทำงานอัตโนมัติไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับขนาดต่อไปได้
รับมากขึ้น จ่ายน้อยลง
ด้วยแผนโฮสติ้ง VPS คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ n8n และผลประโยชน์อื่นๆ ได้ในต้นทุนต่ำและมีมูลค่าสูง
โหนดชุมชนที่กำหนดเอง
เข้าถึงบริการและเครื่องมือเพิ่มเติมด้วยโหนดที่กำหนดเองที่พัฒนาโดยชุมชน n8n
โฮสติ้ง VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันประทับใจกับโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger มาก! อัพไทม์ของพวกเขายอดเยี่ยมสม่ำเสมอ ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น ทุกครั้งที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็รวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger แชทบอท AI + แชทกับมนุษย์ ถ้า AI ไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ อ้อ แล้ว VPS พวกนี้มันแรงมาก ไม่มีสะดุดเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอให้พัฒนาต่อไปนะคะ 🚀
ในที่สุดก็เจอบริษัทโฮสติ้ง VPS ที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว! ราคาสมเหตุสมผล พอร์ทัลยอดเยี่ยมที่ใส่ใจเวลาของผู้ใช้ สำรองข้อมูลได้อย่างราบรื่น การสนับสนุนดีเยี่ยม เชื่อถือได้ ให้ความรู้สึกมั่นคง
ฉันได้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ฉันสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่โฮสต์เอง และรู้สึกประทับใจมาก โคดีและโมฮัมหมัดจากทีมสนับสนุนมีความอดทนและละเอียดถี่ถ้วนมาก
ขอบคุณคาร์ล่ามากๆ ที่ช่วยฉันอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ค่ะ คาร์ล่าเป็นมืออาชีพและมีความรู้มาก ขอบคุณอีกครั้งนะคะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดีเสมอ รวดเร็วและเสถียรเสมอ ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทกำลังไปได้สวย ฉันพอใจกับบริการเฉพาะที่ฉันใช้ผ่านพวกเขามาก ไม่แพงเท่าบางที่ที่มีการตั้งค่า VPS และแพ็กเกจราคาดีๆ มากมาย
ตรวจสอบสุขภาพเซิร์ฟเวอร์ n8n
คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ VPS ของคุณ ดูรายละเอียดการใช้งาน CPU หน่วยความจำ และดิสก์ เพื่อให้คุณสามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
จัดการการตั้งค่าความปลอดภัย
ตั้งค่าและอัพเดตกฎไฟร์วอลล์ คีย์ SSH และ DNS ย้อนกลับเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณปลอดภัย เข้าถึงได้ และได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
จัดการการสำรองข้อมูลและสแน็ปช็อต
สร้างการสำรองข้อมูลและสแน็ปช็อตเพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย และคืนค่า VPS ของคุณอย่างรวดเร็วโดยตรงจากการแชท