โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใคร
ผู้สร้างหลักสูตรและชุมชน
สถาบันต่างๆ
ผู้สอนทักษะดิจิทัล
เหตุผลที่นักการศึกษาเลือก Hostinger
เข้าร่วมโปรแกรมได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน
1. ยื่นใบสมัครของคุณ
2. ได้รับการอนุมัติ
3. การตั้งค่าบัญชีพันธมิตร
4. โปรโมตและสร้างรายได้
ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับ Hostinger ในวันนี้ Hostinger ไม่เพียงแต่เป็นกลไกหลักของบริษัทของผมเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งที่มาของความสะดวกสบายและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนของผมด้วย
นักเรียนส่วนใหญ่ของฉันไม่เคยสร้างเว็บไซต์มาก่อนในชีวิต แต่ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ของ Hostinger พวกเขาจึงสามารถเปิดตัวเว็บไซต์แรกของตนเองได้สำเร็จและรู้สึกตื่นเต้นมาก
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางการศึกษา
โครงการ Hostinger Educational Partnership Program คืออะไร?
โปรแกรม Hostinger Educational Partnership เป็นโปรแกรมความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการศึกษา ผู้สร้างหลักสูตร และสถาบันการศึกษา โปรแกรมนี้สร้างขึ้นจากแนวคิดง่ายๆ คือ นักเรียนของคุณต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการสร้างโปรเจกต์จริงทางออนไลน์ และคุณจะได้รับรางวัลสำหรับการเชื่อมต่อพวกเขากับหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม โปรแกรมนี้สร้างขึ้นเพื่อเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ใครบ้างที่สามารถเป็นหุ้นส่วนได้?
โปรแกรมนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายของคุณคือผู้เรียนที่สนใจในหัวข้อต่อไปนี้: การพัฒนาเว็บไซต์หรือการเขียนโปรแกรม, เครื่องมือ AI และระบบอัตโนมัติ, การตลาดดิจิทัล, การเขียนโค้ดแบบ Vibe, การทำงานอิสระและการเป็นผู้ประกอบการ หรือการสร้างรายได้ออนไลน์
คุณไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามจำนวนมาก การมีส่วนร่วมสำคัญกว่าการเข้าถึง - ชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 1,000 คน สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าผู้ชมแบบ passively 1 ล้านคน หากคำแนะนำของคุณมีน้ำหนัก เราอยากร่วมงานกับคุณ
โปรแกรมนี้ประกอบด้วยความร่วมมือประเภทใดบ้าง?
โปรแกรมความร่วมมือด้านการศึกษาครอบคลุมความร่วมมือหลักสองประเภท ได้แก่ หลักสูตรที่นำโดยอินฟลูเอนเซอร์และนักการศึกษา (B2C) — สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล ผู้สอน และอินฟลูเอนเซอร์ที่สอนผ่านหลักสูตรออนไลน์ ชุมชน หรือช่องทางเนื้อหา และโปรแกรมที่นำโดยสถาบัน (B2B) — สำหรับมหาวิทยาลัย บริษัทเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนสอนเขียนโปรแกรม และแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิงที่ต้องการผสาน Hostinger เข้ากับหลักสูตรอย่างเป็นทางการหรือแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียน
ไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์รายบุคคลที่มีผู้ติดตาม 1,000 คน หรือสถาบันที่ให้บริการนักเรียนหลายพันคน ก็มีที่สำหรับคุณในโปรแกรมนี้
นักเรียนของฉันจะได้รับประโยชน์อะไรจากโปรแกรมนี้บ้าง?
นักเรียนของคุณจะได้รับเครื่องมือล้ำสมัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างเว็บไซต์ เปิดธุรกิจ และทำให้โครงการต่างๆ เป็นจริงได้ แม้จะไม่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคมาก่อนก็ตาม แพลตฟอร์มของ Hostinger ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถเปลี่ยนจากไอเดียไปสู่เว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงในเวลาเพียงไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายเดือน
ด้วยการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มืออาชีพใช้จริง นักเรียนของคุณจะได้รับความได้เปรียบที่แท้จริงและใช้งานได้จริง พวกเขาไม่ได้แค่ทำแบบฝึกหัด แต่พวกเขากำลังสร้างสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง นั่นเป็นการยกระดับที่มีความหมายสำหรับหลักสูตรการตลาดดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์ การเป็นผู้ประกอบการ หรือหลักสูตรที่เน้น AI
นักเรียนของฉันจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Hostinger อะไรบ้าง?
Hostinger นำเสนอระบบนิเวศของเครื่องมือที่ครบวงจร เหมาะสำหรับผู้เรียนในทุกระดับ ตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์แรกไปจนถึงการใช้งานเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของคุณ นักเรียนอาจได้ทำงานกับเว็บโฮสติ้งและโฮสติ้ง WordPress เพื่อสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกทุกประเภท; เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเขียนโค้ด; Hostinger Horizons เครื่องมือสร้างแอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้นักเรียนสร้างและใช้งานเว็บแอปได้โดยเพียงแค่บอกสิ่งที่ต้องการ; โฮสติ้ง VPS สำหรับโครงการขั้นสูงและสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเอง; โฮสติ้ง Node.js สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ JavaScript; n8n ที่โฮสต์เองสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ เหมาะสำหรับหลักสูตรที่เน้นการทำงานอัตโนมัติและ AI; OpenClaw แบบคลิกเดียวสำหรับการใช้งานแอปยอดนิยมอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง; และการจดทะเบียนโดเมนและอีเมล Hostinger เพื่อสร้างตัวตนออนไลน์อย่างมืออาชีพตั้งแต่วันแรก
ไม่ว่าหลักสูตรของคุณจะครอบคลุมอะไร ก็มีผลิตภัณฑ์ของ Hostinger ที่เข้ากับเส้นทางการเรียนรู้ได้อย่างลงตัว
ฉันจะได้รับสื่อประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนอะไรบ้าง?
As an educational partner, you get a full toolkit to help you promote Hostinger effectively from day one. This includes ready-made banners and creatives you can drop straight into your course or content; product briefs with clear overviews of Hostinger products so you can speak about them confidently; funnel know-how and best-performing strategies based on what's working across our top partners; guidance on product integrations so Hostinger fits naturally into your lessons and modules; a performance tracking dashboard with real-time visibility into your referrals, conversions, and commissions; and a dedicated partner manager — a real person in your corner to support your growth and help you get the most out of the partnership.
ฉันมีบัญชีพันธมิตรของ Hostinger อยู่แล้ว บัญชีนี้ต่างจากของเดิมหรือไม่?
ใช่แล้ว — โปรแกรมความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นโปรแกรมที่แยกต่างหากจากโปรแกรมพันธมิตรมาตรฐานของ Hostinger โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการศึกษาและสถาบันการศึกษา โดยมีประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่แตกต่างกัน การสนับสนุนเฉพาะ และทรัพยากรที่ปรับให้เหมาะกับผู้สร้างเนื้อหาด้านการศึกษา
หากคุณมีบัญชีพันธมิตรมาตรฐานอยู่แล้วและเชื่อว่าคุณเหมาะสมกับโปรแกรมนี้ คุณสามารถสมัครแยกต่างหากได้
ฉันจะสมัครเป็นหุ้นส่วนได้อย่างไร?
การเริ่มต้นนั้นง่ายมาก ขั้นแรก กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเป็นพันธมิตรในหน้านี้ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที จากนั้นทีมงานของเราจะตรวจสอบใบสมัครของคุณและติดต่อกลับเพื่อแจ้งขั้นตอนต่อไป เมื่อได้รับการอนุมัติ คุณจะสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดพันธมิตร สื่อส่งเสริมการขาย และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มโปรโมต Hostinger ในเนื้อหาของคุณ
ฉันส่งใบสมัครแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?
ทีมงานฝ่ายพันธมิตรของเราจะตรวจสอบใบสมัครของคุณอย่างละเอียด โดยปกติภายในไม่กี่วันทำการ หากโปรไฟล์ของคุณตรงตามเกณฑ์ เราจะติดต่อคุณทางอีเมลพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติและขั้นตอนต่อไปในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร