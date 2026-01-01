ได้รับความไว้วางใจจากนักการศึกษามากกว่า 500 คน

เปลี่ยนความเชี่ยวชาญของคุณให้เป็นรายได้ด้วย Hostinger

เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาของ Hostinger และรับค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน ในขณะที่นักเรียนของคุณสร้างโปรเจ็กต์จริงด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

เชื่อมโยงนักเรียนของคุณเข้ากับเครื่องมือที่พวกเขาต้องการ

เนื่องจากธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นักเรียนจึงต้องการบริการโฮสติ้งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ และคุณสามารถเป็นสะพานเชื่อมที่น่าเชื่อถือได้ แนะนำ Hostinger อย่างเป็นธรรมชาติในหลักสูตรเทคโนโลยี การออกแบบ การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการของคุณ
เชื่อมโยงนักเรียนของคุณเข้ากับเครื่องมือที่พวกเขาต้องการ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใคร

ผู้สร้างหลักสูตรและชุมชน

คุณเผยแพร่เนื้อหาทางการศึกษาออนไลน์ผ่านหลักสูตรหรือชุมชนแบบเสียค่าใช้จ่าย

สถาบันต่างๆ

คุณบริหารมหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนเขียนโปรแกรม หลักสูตรเร่งรัด หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์

ผู้สอนทักษะดิจิทัล

คุณสอนการพัฒนาเว็บไซต์ เครื่องมือ AI การตลาด ระบบอัตโนมัติ การทำงานอิสระ หรือการเป็นผู้ประกอบการ

เสียงที่น่าเชื่อถือ

ผู้ติดตาม 1,000 หรือ 1 ล้านคน ไม่สำคัญหรอก การมีส่วนร่วมสำคัญกว่าการเข้าถึงเสมอ
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใคร

เหตุผลที่นักการศึกษาเลือก Hostinger

รุ่นที่แปลงสูง

ความร่วมมือทางการศึกษาให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าความร่วมมือประเภทอื่นๆ

รายได้ตามผลงาน

ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง 60% — ยิ่งขายได้มาก ยิ่งได้เงินมาก

เครื่องมือที่นักเรียนใช้จริง

ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้มือใหม่สามารถเปิดธุรกิจได้ภายในไม่กี่นาที

เริ่มต้นและขยายขนาดได้ง่าย

แหล่งข้อมูลสำหรับการเริ่มต้นใช้งานและสื่อส่งเสริมการขายที่พร้อมใช้งาน ทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว
ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

เข้าร่วมโปรแกรมได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

1. ยื่นใบสมัครของคุณ

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเนื้อหาของคุณ

2. ได้รับการอนุมัติ

เราจะตรวจสอบโปรไฟล์ของคุณและติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด คุณภาพของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือของผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีนักเรียน 500 หรือ 5,000 คน คุณก็สามารถสมัครได้

3. การตั้งค่าบัญชีพันธมิตร

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เราจะสร้างบัญชีพันธมิตรเฉพาะสำหรับคุณ คุณจะได้รับลิงก์ติดตามเฉพาะ รหัสคูปองพิเศษสำหรับนักเรียนของคุณ และเข้าถึงแดชบอร์ดค่าคอมมิชชั่นแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบทุกอย่างได้ในที่เดียว

4. โปรโมตและสร้างรายได้

เริ่มถ่ายทอดสดได้ทันทีด้วยสื่อพร้อมใช้งาน พร้อมการสนับสนุนการสร้างเนื้อหาโดยเฉพาะจากทีมงานของเรา
อัลลัน ทอร์ควาโต

ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับ Hostinger ในวันนี้ Hostinger ไม่เพียงแต่เป็นกลไกหลักของบริษัทของผมเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งที่มาของความสะดวกสบายและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนของผมด้วย

อัลลัน ทอร์ควาโต

ผู้ประกอบการดิจิทัลและนักการศึกษาด้านธุรกิจออนไลน์

นาตาชา ปูเอนเต้

นักเรียนส่วนใหญ่ของฉันไม่เคยสร้างเว็บไซต์มาก่อนในชีวิต แต่ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ของ Hostinger พวกเขาจึงสามารถเปิดตัวเว็บไซต์แรกของตนเองได้สำเร็จและรู้สึกตื่นเต้นมาก

นาตาชา ปูเอนเต้

ผู้สร้างคอนเทนต์และผู้ให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

สร้างรายได้ไปพร้อมกับการเรียนรู้ของนักเรียน

สมัครเลยตอนนี้
สร้างรายได้ไปพร้อมกับการเรียนรู้ของนักเรียน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางการศึกษา

โครงการ Hostinger Educational Partnership Program คืออะไร?

โปรแกรม Hostinger Educational Partnership เป็นโปรแกรมความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการศึกษา ผู้สร้างหลักสูตร และสถาบันการศึกษา โปรแกรมนี้สร้างขึ้นจากแนวคิดง่ายๆ คือ นักเรียนของคุณต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการสร้างโปรเจกต์จริงทางออนไลน์ และคุณจะได้รับรางวัลสำหรับการเชื่อมต่อพวกเขากับหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม โปรแกรมนี้สร้างขึ้นเพื่อเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ใครบ้างที่สามารถเป็นหุ้นส่วนได้?

โปรแกรมนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายของคุณคือผู้เรียนที่สนใจในหัวข้อต่อไปนี้: การพัฒนาเว็บไซต์หรือการเขียนโปรแกรม, เครื่องมือ AI และระบบอัตโนมัติ, การตลาดดิจิทัล, การเขียนโค้ดแบบ Vibe, การทำงานอิสระและการเป็นผู้ประกอบการ หรือการสร้างรายได้ออนไลน์

คุณไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามจำนวนมาก การมีส่วนร่วมสำคัญกว่าการเข้าถึง - ชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 1,000 คน สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าผู้ชมแบบ passively 1 ล้านคน หากคำแนะนำของคุณมีน้ำหนัก เราอยากร่วมงานกับคุณ

โปรแกรมนี้ประกอบด้วยความร่วมมือประเภทใดบ้าง?

โปรแกรมความร่วมมือด้านการศึกษาครอบคลุมความร่วมมือหลักสองประเภท ได้แก่ หลักสูตรที่นำโดยอินฟลูเอนเซอร์และนักการศึกษา (B2C) — สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล ผู้สอน และอินฟลูเอนเซอร์ที่สอนผ่านหลักสูตรออนไลน์ ชุมชน หรือช่องทางเนื้อหา และโปรแกรมที่นำโดยสถาบัน (B2B) — สำหรับมหาวิทยาลัย บริษัทเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนสอนเขียนโปรแกรม และแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิงที่ต้องการผสาน Hostinger เข้ากับหลักสูตรอย่างเป็นทางการหรือแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียน

ไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์รายบุคคลที่มีผู้ติดตาม 1,000 คน หรือสถาบันที่ให้บริการนักเรียนหลายพันคน ก็มีที่สำหรับคุณในโปรแกรมนี้

นักเรียนของฉันจะได้รับประโยชน์อะไรจากโปรแกรมนี้บ้าง?

นักเรียนของคุณจะได้รับเครื่องมือล้ำสมัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างเว็บไซต์ เปิดธุรกิจ และทำให้โครงการต่างๆ เป็นจริงได้ แม้จะไม่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคมาก่อนก็ตาม แพลตฟอร์มของ Hostinger ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถเปลี่ยนจากไอเดียไปสู่เว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงในเวลาเพียงไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายเดือน

ด้วยการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มืออาชีพใช้จริง นักเรียนของคุณจะได้รับความได้เปรียบที่แท้จริงและใช้งานได้จริง พวกเขาไม่ได้แค่ทำแบบฝึกหัด แต่พวกเขากำลังสร้างสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง นั่นเป็นการยกระดับที่มีความหมายสำหรับหลักสูตรการตลาดดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์ การเป็นผู้ประกอบการ หรือหลักสูตรที่เน้น AI

นักเรียนของฉันจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Hostinger อะไรบ้าง?

Hostinger นำเสนอระบบนิเวศของเครื่องมือที่ครบวงจร เหมาะสำหรับผู้เรียนในทุกระดับ ตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์แรกไปจนถึงการใช้งานเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของคุณ นักเรียนอาจได้ทำงานกับเว็บโฮสติ้งและโฮสติ้ง WordPress เพื่อสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกทุกประเภท; เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเขียนโค้ด; Hostinger Horizons เครื่องมือสร้างแอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้นักเรียนสร้างและใช้งานเว็บแอปได้โดยเพียงแค่บอกสิ่งที่ต้องการ; โฮสติ้ง VPS สำหรับโครงการขั้นสูงและสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเอง; โฮสติ้ง Node.js สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ JavaScript; n8n ที่โฮสต์เองสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ เหมาะสำหรับหลักสูตรที่เน้นการทำงานอัตโนมัติและ AI; OpenClaw แบบคลิกเดียวสำหรับการใช้งานแอปยอดนิยมอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง; และการจดทะเบียนโดเมนและอีเมล Hostinger เพื่อสร้างตัวตนออนไลน์อย่างมืออาชีพตั้งแต่วันแรก

ไม่ว่าหลักสูตรของคุณจะครอบคลุมอะไร ก็มีผลิตภัณฑ์ของ Hostinger ที่เข้ากับเส้นทางการเรียนรู้ได้อย่างลงตัว

ฉันจะได้รับสื่อประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนอะไรบ้าง?

As an educational partner, you get a full toolkit to help you promote Hostinger effectively from day one. This includes ready-made banners and creatives you can drop straight into your course or content; product briefs with clear overviews of Hostinger products so you can speak about them confidently; funnel know-how and best-performing strategies based on what's working across our top partners; guidance on product integrations so Hostinger fits naturally into your lessons and modules; a performance tracking dashboard with real-time visibility into your referrals, conversions, and commissions; and a dedicated partner manager — a real person in your corner to support your growth and help you get the most out of the partnership.

ฉันมีบัญชีพันธมิตรของ Hostinger อยู่แล้ว บัญชีนี้ต่างจากของเดิมหรือไม่?

ใช่แล้ว — โปรแกรมความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นโปรแกรมที่แยกต่างหากจากโปรแกรมพันธมิตรมาตรฐานของ Hostinger โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการศึกษาและสถาบันการศึกษา โดยมีประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่แตกต่างกัน การสนับสนุนเฉพาะ และทรัพยากรที่ปรับให้เหมาะกับผู้สร้างเนื้อหาด้านการศึกษา

หากคุณมีบัญชีพันธมิตรมาตรฐานอยู่แล้วและเชื่อว่าคุณเหมาะสมกับโปรแกรมนี้ คุณสามารถสมัครแยกต่างหากได้

ฉันจะสมัครเป็นหุ้นส่วนได้อย่างไร?

การเริ่มต้นนั้นง่ายมาก ขั้นแรก กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเป็นพันธมิตรในหน้านี้ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที จากนั้นทีมงานของเราจะตรวจสอบใบสมัครของคุณและติดต่อกลับเพื่อแจ้งขั้นตอนต่อไป เมื่อได้รับการอนุมัติ คุณจะสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดพันธมิตร สื่อส่งเสริมการขาย และทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มโปรโมต Hostinger ในเนื้อหาของคุณ

ฉันส่งใบสมัครแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?

ทีมงานฝ่ายพันธมิตรของเราจะตรวจสอบใบสมัครของคุณอย่างละเอียด โดยปกติภายในไม่กี่วันทำการ หากโปรไฟล์ของคุณตรงตามเกณฑ์ เราจะติดต่อคุณทางอีเมลพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติและขั้นตอนต่อไปในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับไซต์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อยอมรับ คุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การปรับแต่ง และการวิเคราะห์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ ของเรา