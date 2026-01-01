Hostinger Ecommerce
ขายได้ทุกที่ จัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ คำสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง และช่องทางการขายของคุณในแดชบอร์ดเดียวที่ใช้งานง่าย
รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน
เรื่องราวจากธุรกิจเช่นเดียวกับของคุณ
เริ่มต้นการขายภายใน 3 นาที
ตั้งชื่อธุรกิจของคุณ
เปลี่ยนรูปภาพสินค้าให้กลายเป็นรายการสินค้า
เชื่อมต่อทุกช่องทางการขายของคุณ
ต่อยอดสู่ช่องทางการขายใหม่ๆ
แพลตฟอร์มเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ขายในที่ที่ลูกค้าช้อป
สร้างร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วย Horizons หรือ Website Builder หรือแชร์ลิงก์ด่วนและเริ่มขายได้ทันที
จัดการได้จากแดชบอร์ดเดียว
จัดการได้จากแดชบอร์ดเดียว บริหารจัดการธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลายแห่ง และเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
ชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0%
รับวิธีการชำระเงินกว่า 100 วิธี และเก็บรายได้ทั้งหมดที่คุณได้รับ Hostinger ไม่หักส่วนแบ่งจากยอดขายของคุณ
จัดส่งทันที
ส่งสินค้าดิจิทัลให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติหลังซื้อ
ขายในที่ที่ลูกค้าของคุณช้อป
ขายผ่านลิงก์ด่วน
ขายบนเว็บไซต์ของคุณ
ขายลงบนโซเชียลมีเดีย
ช่องทางการขายแบบกำหนดเอง
ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากที่ใด ก็มีแพ็กเกจสำหรับคุณ
รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน
ยกเลิกได้ตลอดเวลา
สนับสนุนตลอด 24/7
ประโยชน์ของ Starter:
ทุกอย่างใน Starter รวมถึง:
ทุกสิ่งใน Growth รวมถึง:
ประโยชน์ของ Starter:
ทุกอย่างใน Starter รวมถึง:
ทุกสิ่งใน Growth รวมถึง:
ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือ AI สำหรับ Ecommerce
รับความช่วยเหลือและดำเนินการได้ในไม่กี่วินาที
Kodee คือผู้ช่วย AI ของคุณตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้มันอัปเดตราคา จัดแฟลชเซล แก้ไข SEO และช่วยงานธุรกิจประจำวันได้ในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องใช้ทักษะด้านเทคนิค
แดชบอร์ดเดียวเพื่อขยายธุรกิจของคุณ
ค้นหาเจอออนไลน์
รู้ว่าอะไรกำลังขายดี
ดึงลูกค้ากลับมา
Haralabos Lukatos
บริษัทนี้มีฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายและยอดเยี่ยมในโหมดแก้ไขเว็บไซต์ นอกจากนี้ เมื่อเพิ่มร้านค้าออนไลน์ ขั้นตอนก็ง่ายและไม่ยุ่งยาก
Mitul
เซิร์ฟเวอร์เร็วอย่างไม่น่าเชื่อ - เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของฉันโหลดเสร็จใน 1.8 วินาทีอย่างสม่ำเสมอ hPanel ของพวกเขานั้นใช้งานง่ายและทำให้การจัดการเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น
ขายได้ทุกที่ พร้อมเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Hostinger อีคอมเมิร์ซ
Hostinger Ecommerce คืออะไร?
Hostinger Ecommerce คือแพลตฟอร์มจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่เน้นอีคอมเมิร์ซเป็นอันดับแรก ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมธุรกิจออนไลน์ทั้งหมดได้จากแดชบอร์ดเดียว
แตกต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไปที่เริ่มต้นด้วยเว็บไซต์ Hostinger Ecommerce เริ่มต้นด้วยธุรกิจของคุณ – คุณตั้งค่าสินค้า การชำระเงิน และการดำเนินงานก่อน จากนั้นจึงเลือกสถานที่และวิธีการขาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของคุณเอง โซเชียลมีเดีย แหล่งซื้อขาย หรือผ่านลิงก์ที่แชร์ได้ง่าย Hostinger Ecommerce ไม่ได้ผูกติดกับหน้าร้านเดียว ธุรกิจของคุณจึงสามารถเติบโตได้ทุกที่ที่ลูกค้าของคุณอยู่
Hostinger Ecommerce solution เหมาะกับใคร?
Hostinger Ecommerce สร้างขึ้นสำหรับผู้ขายในทุกระดับ – ตั้งแต่การขายครั้งแรกไปจนถึงการจัดการธุรกิจแบบหลายช่องทาง
- ผู้ขายมือใหม่ ต้องการขายของออนไลน์โดยไม่ต้องปวดหัวเรื่องเทคนิคหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่แพงใช่ไหม คุณจะสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
- ผู้ขายบนโซเชียล หากคุณกำลังขายผ่าน Instagram DMs WhatsApp หรือ TikTok Hostinger Ecommerce มอบการตั้งค่าร้านค้าที่เหมาะสมให้คุณ — ง่าย รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน
- ผู้ขายแบบหลายช่องทาง ขายอยู่หลายช่องทางอยู่แล้วและเบื่อกับการจัดการเครื่องมือแยกกันใช่ไหม Hostinger Ecommerce จะรวมสินค้า สินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียว
ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค ตั้งชื่อธุรกิจของคุณ เพิ่มสินค้าชิ้นแรก ตั้งค่าการชำระเงิน และเลือกวิธีที่คุณต้องการขาย – ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของคุณเอง ร้านค้าที่มีอยู่ หรือเพียงแค่ลิงก์ที่แชร์ได้ เครื่องมือเหล่านี้พร้อมช่วยจัดการงานหนัก คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจของคุณได้
ฉันต้องมีเว็บไซต์เพื่อเริ่มการขายหรือไม่?
ไม่ – และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ Hostinger Ecommerce แตกต่างออกไป คุณสามารถเริ่มขายได้ทันทีด้วยการสร้างลิงก์ผลิตภัณฑ์ด่วน – URL ที่เรียบง่ายและแชร์ได้ ซึ่งจะนำลูกค้าตรงไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ แชร์บน WhatsApp Instagram หรือช่องทางอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว เมื่อคุณพร้อมที่จะเพิ่มเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อช่องทางการขายเพิ่มเติม ตัวเลือกนั้นก็พร้อมเสมอ
ฉันจะสร้างเว็บไซต์ Ecommerce ด้วย Hostinger ได้อย่างไร?
คุณมีสามวิธีในการสร้างร้านค้าของคุณ – เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณที่สุด ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Ecommerce แบบลากและวาง เพียงแค่บรรยายธุรกิจของคุณให้ AI และรับเว็บไซต์สำเร็จรูปได้ในไม่กี่วินาที – จากนั้นปรับแต่งให้เป็นของคุณเองโดยการลากและวางองค์ประกอบต่างๆ เข้าที่
- สร้างร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วย Vibe code with Horizons สร้างร้านค้าของคุณผ่านการแชท บรรยายวิสัยทัศน์ของคุณ ปรับปรุงแก้ไขผ่านการสนทนา – AI จะสร้างทุกอย่างให้คุณ
- เทมเพลตเว็บไซต์ Ecommerce ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วใช่ไหม เลือกจากคลังเทมเพลต Ecommerce สำเร็จรูป – เลือกเทมเพลตที่เข้ากับแบรนด์ของคุณและปรับแต่งให้เป็นของคุณอย่างแท้จริง
ฉันสามารถใช้ Hostinger อีคอมเมิร์ซ ได้หรือไม่ หากฉันมีเว็บไซต์อยู่แล้ว?
ใช่ ลองนึกภาพ Hostinger Ecommerce เป็นเหมือนห้องครัวที่ขับเคลื่อนร้านอาหารของคุณ – โดยจะจัดการผลิตภัณฑ์ สินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อของคุณเบื้องหลัง ในขณะที่เว็บไซต์ของคุณเป็นเพียงหนึ่งในห้องอาหารที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เชื่อมต่อเว็บไซต์ที่มีอยู่ของคุณ – ไม่ว่าจะเป็นการสร้างด้วย Hostinger Website Builder Horizons vibe coding builder WordPress หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ – และทุกอย่างจะทำงานจากที่เดียวกัน คุณยังสามารถเพิ่มช่องทางการขายอื่น ๆ ควบคู่ไปกับเว็บไซต์เดิมของคุณได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
ฉันสามารถจัดการช่องทางการขายที่หลากหลายได้หรือไม่?
ใช่ครับ นี่คือหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ Hostinger Ecommerce ไม่ว่าคุณจะขายบนเว็บไซต์ TikTok Instagram หรือแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์อย่าง Etsy หรือ Amazon ก็ตาม ระบบจะช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลังแบบรวมศูนย์สำหรับร้านค้าทั้งหมดของคุณ ซึ่งหมายความว่าสินค้า สินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกจัดการจากแดชบอร์ดเดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือกังวลว่าสต็อกจะไม่ตรงกันอีกต่อไป
ฉันสามารถขายอะไรได้บ้างกับ Hostinger Ecommerce?
แทบทุกอย่าง สินค้าจริง สินค้าดิจิทัล (เช่น eBook เพลง หรือเทมเพลต) บริการที่ต้องจอง สินค้าแบบ Print-on-Demand และบริการแบบสมัครสมาชิก ไม่ว่ารูปแบบธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไร ก็มีแพ็กเกจที่สร้างมาเพื่อรองรับสิ่งนั้น
ยังไม่แน่ใจว่าจะขายอะไรดีใช่ไหม เราได้รวบรวมรายการ ไอเดียสินค้ามาแรง เพื่อช่วยให้คุณค้นพบช่องทางเฉพาะของคุณ
มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหรือไม่?
ไม่มีเลย คุณเก็บรายได้ 100% เต็ม Hostinger Ecommerce ไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะทำยอดขายได้ครั้งแรกหรือครั้งที่พัน รายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นของคุณโดยตรง
ลูกค้าของฉันสามารถใช้วิธีการชำระเงินแบบไหนได้บ้าง?
คุณสามารถรับ วิธีการชำระเงินมากกว่า 100 วิธี ทั่วโลก รวมถึง Stripe (Visa Mastercard Apple Pay และ Google Pay) PayPal RazorPay และ Alipay – ทั้งหมดนี้มาพร้อมประสบการณ์การชำระเงินที่ปลอดภัยและครบวงจร
การจัดส่งทำงานอย่างไร?
สำหรับสินค้าจริง คุณสามารถเชื่อมต่อ Shippo เพื่อทำให้กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ พิมพ์ฉลากได้ในไม่กี่วินาที เสนอการติดตามแบบเรียลไทม์ และจัดส่งกับผู้ให้บริการขนส่งกว่า 40 ราย รวมถึง DHL FedEx และ UPS สำหรับสินค้าแบบ Print-on-Demand Printful จะจัดการการผลิตและการจัดส่งโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการสั่งซื้อ