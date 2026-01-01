Hostinger Ecommerce

ขายได้ทุกที่ จัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ คำสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง และช่องทางการขายของคุณในแดชบอร์ดเดียวที่ใช้งานง่าย

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เปลี่ยนรูปภาพสินค้าให้กลายเป็นรายการสินค้า

เปลี่ยนรูปภาพสินค้าให้กลายเป็นรายการสินค้า

อัปโหลดรูปภาพผลิตภัณฑ์ และ AI ช่วยเขียนคำอธิบาย แนะนำราคา และทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมขายได้เร็วขึ้น
เชื่อมต่อทุกช่องทางการขายของคุณ

เชื่อมต่อทุกช่องทางการขายของคุณ

รับชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของคุณ โซเชียลมีเดีย และลิงก์ด่วน โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ต่อยอดสู่ช่องทางการขายใหม่ๆ

ต่อยอดสู่ช่องทางการขายใหม่ๆ

เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงสินค้า คำสั่งซื้อ และการดำเนินงานเข้าด้วยกัน
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แพลตฟอร์มเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท

สินค้าดิจิทัล
สำหรับ Horizons

ขายในที่ที่ลูกค้าช้อป

สร้างร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วย Horizons หรือ Website Builder หรือแชร์ลิงก์ด่วนและเริ่มขายได้ทันที

ขายในที่ที่ลูกค้าช้อป

จัดการได้จากแดชบอร์ดเดียว

จัดการได้จากแดชบอร์ดเดียว บริหารจัดการธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลายแห่ง และเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

จัดการได้จากแดชบอร์ดเดียว

ชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0%

รับวิธีการชำระเงินกว่า 100 วิธี และเก็บรายได้ทั้งหมดที่คุณได้รับ Hostinger ไม่หักส่วนแบ่งจากยอดขายของคุณ

ชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0%

จัดส่งทันที

ส่งสินค้าดิจิทัลให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติหลังซื้อ

จัดส่งทันที
ขายในที่ที่ลูกค้าของคุณช้อป

ขายในที่ที่ลูกค้าของคุณช้อป

ขายผ่านลิงก์ด่วน

สร้างลิงก์ด่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ และแชร์ใน DM อีเมล แอปแชท หรือโพสต์โซเชียล

ขายบนเว็บไซต์ของคุณ

สร้างร้านค้าออนไลน์ที่มีแบรนด์ของคุณด้วย Horizons หรือ Website Builder เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นพบสินค้าของคุณและซื้อได้โดยตรง
เร็วๆ นี้

ขายลงบนโซเชียลมีเดีย

เชื่อมต่อกับ TikTok Shops Meta และแพลตฟอร์มโซเชียลอื่นๆ เมื่อมีการเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน

ช่องทางการขายแบบกำหนดเอง

สร้างหน้าร้านค้าที่กำหนดเอง เชื่อมต่อเครื่องมือโปรดของคุณ และขยายธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบเปิด

ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากที่ใด ก็มีแพ็กเกจสำหรับคุณ

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ส่วนลด 23%
Starter
สำหรับผู้ขายบนโซเชียลมีเดียที่ต้องการวิธีที่รวดเร็วและประหยัดเพื่อเริ่มรับออเดอร์
฿129
฿99 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 12 เดือนในราคา ฿1,188 (ราคาปกติ ฿1,548) ต่ออายุในราคา ฿99/เดือน
ขายผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 5 รายการ

ประโยชน์ของ Starter:

ขายสินค้าทางกายภาพ & ดิจิทัล
รับ 100+ วิธีการชำระเงินที่ปลอดภัย
จ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Hostinger 0%
สร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์และราคาแนะนำจากรูปภาพด้วย AI
สร้างลิงก์ชำระเงินด้วย Hostinger.store
รับการสนับสนุนจากแชทบอท Kodee
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 50%
Growth
สำหรับผู้ขายที่ต้องการสร้างธุรกิจที่มีแบรนด์ในร้านค้าและเว็บไซต์หลายแห่ง
฿519
฿259 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 12 เดือนในราคา ฿3,108 (ราคาปกติ ฿6,228) ต่ออายุในราคา ฿389/เดือน
ขายผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 300 รายการ
จัดการได้สูงสุด 3 ธุรกิจ
เชื่อมต่อได้สูงสุด 3 ช่องทางการขายต่อธุรกิจ

ทุกอย่างใน Starter รวมถึง:

ขายการสมัครสมาชิกด้วยหน้าร้านค้า Horizons
ขายสินค้าที่กำหนดเองด้วยการพิมพ์ตามสั่ง
โดเมนกำหนดเองฟรี 1 ปี
อีเมลธุรกิจแบรนด์
โฮสติ้งระดับพรีเมียม
300+ เทมเพลตที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ
AI สร้างหน้าร้าน
บัญชีลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อ
สินค้าคงคลังรวมศูนย์ทั่วทั้งร้านค้า
Kodee AI — จัดการร้านค้าของคุณด้วยการแชท
ส่วนลด 34%
Scale
สำหรับผู้ขายที่ดำเนินธุรกิจหลายแบรนด์และหลายร้านค้า ซึ่งมีความต้องการการเชื่อมต่อขั้นสูง
฿979
฿649 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 12 เดือนในราคา ฿7,788 (ราคาปกติ ฿11,748) ต่ออายุในราคา ฿819/เดือน
ขายผลิตภัณฑ์ได้ไม่จำกัดรายการ
จัดการ ไม่จำกัด ธุรกิจ
เชื่อมต่อ ไม่จำกัด ช่องทางการขาย

ทุกสิ่งใน Growth รวมถึง:

การเชื่อมต่อ API
เร็วๆ นี้
โฮสติ้งปรับขนาดได้
สนับสนุนหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ส่วนลด 23%
Starter
สำหรับผู้ขายบนโซเชียลมีเดียที่ต้องการวิธีที่รวดเร็วและประหยัดเพื่อเริ่มรับออเดอร์
฿129
฿99 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 12 เดือนในราคา ฿1,188 (ราคาปกติ ฿1,548) ต่ออายุในราคา ฿99/เดือน
ขายผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 5 รายการ

ประโยชน์ของ Starter:

ขายสินค้าทางกายภาพ & ดิจิทัล
รับ 100+ วิธีการชำระเงินที่ปลอดภัย
จ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Hostinger 0%
สร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์และราคาแนะนำจากรูปภาพด้วย AI
สร้างลิงก์ชำระเงินด้วย Hostinger.store
รับการสนับสนุนจากแชทบอท Kodee
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 50%
Growth
สำหรับผู้ขายที่ต้องการสร้างธุรกิจที่มีแบรนด์ในร้านค้าและเว็บไซต์หลายแห่ง
฿519
฿259 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 12 เดือนในราคา ฿3,108 (ราคาปกติ ฿6,228) ต่ออายุในราคา ฿389/เดือน
ขายผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 300 รายการ
จัดการได้สูงสุด 3 ธุรกิจ
เชื่อมต่อได้สูงสุด 3 ช่องทางการขายต่อธุรกิจ

ทุกอย่างใน Starter รวมถึง:

ขายการสมัครสมาชิกด้วยหน้าร้านค้า Horizons
ขายสินค้าที่กำหนดเองด้วยการพิมพ์ตามสั่ง
โดเมนกำหนดเองฟรี 1 ปี
อีเมลธุรกิจแบรนด์
โฮสติ้งระดับพรีเมียม
300+ เทมเพลตที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ
AI สร้างหน้าร้าน
บัญชีลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อ
สินค้าคงคลังรวมศูนย์ทั่วทั้งร้านค้า
Kodee AI — จัดการร้านค้าของคุณด้วยการแชท
ส่วนลด 34%
Scale
สำหรับผู้ขายที่ดำเนินธุรกิจหลายแบรนด์และหลายร้านค้า ซึ่งมีความต้องการการเชื่อมต่อขั้นสูง
฿979
฿649 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 12 เดือนในราคา ฿7,788 (ราคาปกติ ฿11,748) ต่ออายุในราคา ฿819/เดือน
ขายผลิตภัณฑ์ได้ไม่จำกัดรายการ
จัดการ ไม่จำกัด ธุรกิจ
เชื่อมต่อ ไม่จำกัด ช่องทางการขาย

ทุกสิ่งใน Growth รวมถึง:

การเชื่อมต่อ API
เร็วๆ นี้
โฮสติ้งปรับขนาดได้
สนับสนุนหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ดูคุณสมบัติทั้งหมด
ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือ AI สำหรับ Ecommerce

ประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือ AI ที่ช่วยให้คุณเขียน เพิ่มประสิทธิภาพ อัปเดต และปรับปรุงร้านค้าของคุณขณะที่คุณขาย

รับความช่วยเหลือและดำเนินการได้ในไม่กี่วินาที

Kodee คือผู้ช่วย AI ของคุณตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้มันอัปเดตราคา จัดแฟลชเซล แก้ไข SEO และช่วยงานธุรกิจประจำวันได้ในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องใช้ทักษะด้านเทคนิค

รับความช่วยเหลือและดำเนินการได้ในไม่กี่วินาที
ค้นหาเจอออนไลน์

แดชบอร์ดเดียวเพื่อขยายธุรกิจของคุณ

ค้นหาเจอออนไลน์

ใช้เครื่องมือ SEO ในตัวเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ

รู้ว่าอะไรกำลังขายดี

ติดตามยอดขาย คำสั่งซื้อ และมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยในที่เดียว

ดึงลูกค้ากลับมา

ใช้อีเมลการตลาดและ Meta Pixel เพื่อดึงดูดลูกค้ากลับมา กู้คืนตะกร้าสินค้าที่ถูกละทิ้ง และสร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญในอนาคต
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Haralabos Lukatos

Review provider

บริษัทนี้มีฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายและยอดเยี่ยมในโหมดแก้ไขเว็บไซต์ นอกจากนี้ เมื่อเพิ่มร้านค้าออนไลน์ ขั้นตอนก็ง่ายและไม่ยุ่งยาก

Mitul

Review provider

เซิร์ฟเวอร์เร็วอย่างไม่น่าเชื่อ - เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของฉันโหลดเสร็จใน 1.8 วินาทีอย่างสม่ำเสมอ hPanel ของพวกเขานั้นใช้งานง่ายและทำให้การจัดการเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น

Andrea King

Review provider

Hostinger เป็นแพลตฟอร์มออกแบบเว็บไซต์ที่หลากหลาย ใช้งานง่าย & คุณสามารถใช้ AI ในการออกแบบส่วนต่างๆ ของเลย์เอาต์หน้าเว็บของคุณ ฉันขอแนะนำ Hostinger อย่างยิ่งสำหรับการออกแบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหรือเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ

ขายได้ทุกที่ พร้อมเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน

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คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Hostinger อีคอมเมิร์ซ

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณกับ Hostinger

Hostinger Ecommerce คืออะไร?

Hostinger Ecommerce คือแพลตฟอร์มจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่เน้นอีคอมเมิร์ซเป็นอันดับแรก ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมธุรกิจออนไลน์ทั้งหมดได้จากแดชบอร์ดเดียว

แตกต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไปที่เริ่มต้นด้วยเว็บไซต์ Hostinger Ecommerce เริ่มต้นด้วยธุรกิจของคุณ – คุณตั้งค่าสินค้า การชำระเงิน และการดำเนินงานก่อน จากนั้นจึงเลือกสถานที่และวิธีการขาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของคุณเอง โซเชียลมีเดีย แหล่งซื้อขาย หรือผ่านลิงก์ที่แชร์ได้ง่าย Hostinger Ecommerce ไม่ได้ผูกติดกับหน้าร้านเดียว ธุรกิจของคุณจึงสามารถเติบโตได้ทุกที่ที่ลูกค้าของคุณอยู่

Hostinger Ecommerce solution เหมาะกับใคร?

Hostinger Ecommerce สร้างขึ้นสำหรับผู้ขายในทุกระดับ – ตั้งแต่การขายครั้งแรกไปจนถึงการจัดการธุรกิจแบบหลายช่องทาง

  • ผู้ขายมือใหม่ ต้องการขายของออนไลน์โดยไม่ต้องปวดหัวเรื่องเทคนิคหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่แพงใช่ไหม คุณจะสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
  • ผู้ขายบนโซเชียล หากคุณกำลังขายผ่าน Instagram DMs WhatsApp หรือ TikTok Hostinger Ecommerce มอบการตั้งค่าร้านค้าที่เหมาะสมให้คุณ — ง่าย รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน
  • ผู้ขายแบบหลายช่องทาง ขายอยู่หลายช่องทางอยู่แล้วและเบื่อกับการจัดการเครื่องมือแยกกันใช่ไหม Hostinger Ecommerce จะรวมสินค้า สินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียว

ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค ตั้งชื่อธุรกิจของคุณ เพิ่มสินค้าชิ้นแรก ตั้งค่าการชำระเงิน และเลือกวิธีที่คุณต้องการขาย – ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของคุณเอง ร้านค้าที่มีอยู่ หรือเพียงแค่ลิงก์ที่แชร์ได้ เครื่องมือเหล่านี้พร้อมช่วยจัดการงานหนัก คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจของคุณได้

ฉันต้องมีเว็บไซต์เพื่อเริ่มการขายหรือไม่?

ไม่ – และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ Hostinger Ecommerce แตกต่างออกไป คุณสามารถเริ่มขายได้ทันทีด้วยการสร้างลิงก์ผลิตภัณฑ์ด่วน – URL ที่เรียบง่ายและแชร์ได้ ซึ่งจะนำลูกค้าตรงไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ แชร์บน WhatsApp Instagram หรือช่องทางอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว เมื่อคุณพร้อมที่จะเพิ่มเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อช่องทางการขายเพิ่มเติม ตัวเลือกนั้นก็พร้อมเสมอ

ฉันจะสร้างเว็บไซต์ Ecommerce ด้วย Hostinger ได้อย่างไร?

คุณมีสามวิธีในการสร้างร้านค้าของคุณ – เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณที่สุด ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด

  • เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Ecommerce แบบลากและวาง เพียงแค่บรรยายธุรกิจของคุณให้ AI และรับเว็บไซต์สำเร็จรูปได้ในไม่กี่วินาที – จากนั้นปรับแต่งให้เป็นของคุณเองโดยการลากและวางองค์ประกอบต่างๆ เข้าที่
  • สร้างร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วย Vibe code with Horizons สร้างร้านค้าของคุณผ่านการแชท บรรยายวิสัยทัศน์ของคุณ ปรับปรุงแก้ไขผ่านการสนทนา – AI จะสร้างทุกอย่างให้คุณ
  • เทมเพลตเว็บไซต์ Ecommerce ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วใช่ไหม เลือกจากคลังเทมเพลต Ecommerce สำเร็จรูป – เลือกเทมเพลตที่เข้ากับแบรนด์ของคุณและปรับแต่งให้เป็นของคุณอย่างแท้จริง

ฉันสามารถใช้ Hostinger อีคอมเมิร์ซ ได้หรือไม่ หากฉันมีเว็บไซต์อยู่แล้ว?

ใช่ ลองนึกภาพ Hostinger Ecommerce เป็นเหมือนห้องครัวที่ขับเคลื่อนร้านอาหารของคุณ – โดยจะจัดการผลิตภัณฑ์ สินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อของคุณเบื้องหลัง ในขณะที่เว็บไซต์ของคุณเป็นเพียงหนึ่งในห้องอาหารที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เชื่อมต่อเว็บไซต์ที่มีอยู่ของคุณ – ไม่ว่าจะเป็นการสร้างด้วย Hostinger Website Builder Horizons vibe coding builder WordPress หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ – และทุกอย่างจะทำงานจากที่เดียวกัน คุณยังสามารถเพิ่มช่องทางการขายอื่น ๆ ควบคู่ไปกับเว็บไซต์เดิมของคุณได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ฉันสามารถจัดการช่องทางการขายที่หลากหลายได้หรือไม่?

ใช่ครับ นี่คือหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ Hostinger Ecommerce ไม่ว่าคุณจะขายบนเว็บไซต์ TikTok Instagram หรือแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์อย่าง Etsy หรือ Amazon ก็ตาม ระบบจะช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลังแบบรวมศูนย์สำหรับร้านค้าทั้งหมดของคุณ ซึ่งหมายความว่าสินค้า สินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกจัดการจากแดชบอร์ดเดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือกังวลว่าสต็อกจะไม่ตรงกันอีกต่อไป

ฉันสามารถขายอะไรได้บ้างกับ Hostinger Ecommerce?

แทบทุกอย่าง สินค้าจริง สินค้าดิจิทัล (เช่น eBook เพลง หรือเทมเพลต) บริการที่ต้องจอง สินค้าแบบ Print-on-Demand และบริการแบบสมัครสมาชิก ไม่ว่ารูปแบบธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไร ก็มีแพ็กเกจที่สร้างมาเพื่อรองรับสิ่งนั้น

ยังไม่แน่ใจว่าจะขายอะไรดีใช่ไหม เราได้รวบรวมรายการ ไอเดียสินค้ามาแรง เพื่อช่วยให้คุณค้นพบช่องทางเฉพาะของคุณ

มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหรือไม่?

ไม่มีเลย คุณเก็บรายได้ 100% เต็ม Hostinger Ecommerce ไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะทำยอดขายได้ครั้งแรกหรือครั้งที่พัน รายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นของคุณโดยตรง

ลูกค้าของฉันสามารถใช้วิธีการชำระเงินแบบไหนได้บ้าง?

คุณสามารถรับ วิธีการชำระเงินมากกว่า 100 วิธี ทั่วโลก รวมถึง Stripe (Visa Mastercard Apple Pay และ Google Pay) PayPal RazorPay และ Alipay – ทั้งหมดนี้มาพร้อมประสบการณ์การชำระเงินที่ปลอดภัยและครบวงจร

การจัดส่งทำงานอย่างไร?

สำหรับสินค้าจริง คุณสามารถเชื่อมต่อ Shippo เพื่อทำให้กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ พิมพ์ฉลากได้ในไม่กี่วินาที เสนอการติดตามแบบเรียลไทม์ และจัดส่งกับผู้ให้บริการขนส่งกว่า 40 ราย รวมถึง DHL FedEx และ UPS สำหรับสินค้าแบบ Print-on-Demand Printful จะจัดการการผลิตและการจัดส่งโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการสั่งซื้อ

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

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