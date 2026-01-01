เปิดตัวก่อนเวลา

ขยายธุรกิจของคุณด้วยเอเจนต์ AI

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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ตัวแทน AI ของเรา

เครื่องมือ AI ให้ช่องแชทว่างเปล่าแก่คุณ และคาดหวังให้คุณหาวิธีว่าจะถามอะไร จะถามอย่างไร และจะทำอะไรต่อไป

เอเจนต์ของเรามาพร้อมทักษะที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ แต่ละคนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้ว่าต้องทำอะไรและจะช่วยเหลือได้อย่างไร ทีมเอเจนต์ AI ของ 7 คนที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตตั้งแต่วันแรก

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

สามขั้นตอนเท่านั้น

01

เลือกความท้าทายของคุณ

ต้องการ SEO ที่ดีขึ้น? แพ็กเกจบทความ? หน้ากฎหมาย? เลือกตัวช่วยที่เหมาะสม
02

พูดคุยกับตัวแทนของคุณ

บอกพวกเขาเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ พวกเขาจะถามคำถามที่ถูกต้องและลงมือทำงาน
03

รับผลลัพธ์ที่แท้จริง

กลยุทธ์ โพสต์บล็อก การตรวจสอบ แคมเปญอีเมล พร้อมให้คัดลอก วาง และใช้งาน
เริ่มต้น

สร้างมาเพื่อเจ้าของธุรกิจ ไม่ใช่วิศวกร

สร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์ Hostinger ของคุณ

ตัวแทนของคุณถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว: เว็บไซต์ของคุณ โดเมนของคุณ ธุรกิจของคุณ

ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค

หากคุณสามารถสนทนาได้ คุณก็สามารถใช้ตัวแทนได้ ไม่ต้องจำคำสั่ง ไม่ต้องมีการตั้งค่า

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ใช่ผู้รู้ทั่วไป

ตัวแทนแต่ละคนได้รับการฝึกฝนมาเพื่องานเดียว คุณจะได้รับความช่วยเหลือระดับผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่ผู้ช่วยทั่วไปที่พยายามทำทุกอย่าง

ข้อมูลของคุณยังคงเป็นของคุณ

การสนทนาเป็นส่วนตัว เราไม่นำข้อมูลของคุณไปใช้ในการฝึกฝน หรือแบ่งปันกับบุคคลที่สาม

เข้าร่วมกับลูกค้าที่พึงพอใจกว่าหลายล้านราย

Hostinger คือที่ที่คุณจะได้พบทุกสิ่งที่คุณต้องการ เนื่องจากมีเครื่องมือทุกอย่างที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

ฉันใช้ Hostinger มาสักพักแล้ว มีประสบการณ์ที่ดีมาก ขั้นตอนการตั้งค่าก็ง่ายสุดๆ แม้แต่คนที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคนิคก็ทำได้สบายๆ

Dm Rawat

Dm Rawat

สะดวก เชื่อถือได้ และได้รับการดูแลอย่างดี พร้อมทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาแบบสดๆ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่ง

Amir Benslama

Amir Benslama

ทีมตัวแทน AI ของคุณพร้อมแล้ว คุณพร้อมหรือยัง?

ไปกันเลย
ทีมตัวแทน AI ของคุณพร้อมแล้ว คุณพร้อมหรือยัง?

คำถามที่พบบ่อย

Hostinger Agents คืออะไร?

Hostinger Agents เป็นแอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มอบทีมตัวแทนผู้เชี่ยวชาญให้คุณ — แต่ละคนสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลด้านธุรกิจเฉพาะทาง เช่น กลยุทธ์ การเขียน SEO การตลาด กฎหมาย การสื่อสารกับลูกค้า และการขาย แทนที่จะเป็นแชทบอททั่วไปเพียงตัวเดียว คุณจะได้รับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณสามารถพูดคุยด้วยได้ตลอดเวลา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค

Hostinger Agents เหมาะกับใคร?

ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการคนเดียว ผู้ที่หารายได้เสริม และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง หากคุณเคยปรารถนาที่จะมีนักวางกลยุทธ์ นักเขียน นักการตลาด หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษา นั่นคือสิ่งที่ Hostinger Agents มอบให้คุณอย่างแท้จริง

สิ่งนี้แตกต่างจาก ChatGPT อย่างไร?

แตกต่างจากแชทบอท AI ทั่วไป Hostinger Agent แต่ละตัวได้รับการฝึกฝนมาพร้อมกับความเชี่ยวชาญเชิงลึกในโดเมนธุรกิจเฉพาะ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างคำสั่งที่สมบูรณ์แบบ — เพียงแค่เลือกเอเจนต์และทักษะ แล้วมันจะนำทางคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์จากตรงนั้น

Skills คืออะไร และทำงานอย่างไร?

ทักษะคือเทมเพลตงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายในเอเจนต์แต่ละตัว แทนที่จะต้องคิดว่าจะถามอะไร คุณสามารถเลือกทักษะ และเอเจนต์จะแนะนำคุณให้บรรลุผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเขียนบล็อกโพสต์ การวิจัยคีย์เวิร์ด หรือการสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว ทักษะเหล่านี้เร็วกว่า มีโครงสร้างที่ดีกว่า และให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเริ่มต้นจากการสนทนาเปล่าๆ

ฉันจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่เปิดแอปหรือไม่?

ไม่ครับ เอเจนต์แต่ละรายจะเก็บการสนทนาเดียวที่ต่อเนื่องกับคุณ — ไม่มีเซสชั่นที่หมดอายุ ไม่ต้องจัดการประวัติ คุณปิดแอปแล้วกลับมาใหม่ภายหลัง เอเจนต์ก็จะดำเนินการต่อจากจุดที่คุณค้างไว้ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องอธิบายบริบททางธุรกิจของคุณซ้ำทุกครั้ง

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

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