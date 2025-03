โดเมนฟรีที่มีให้ลงทะเบียนที่ Hostinger ได้แก่: .xyz, .com, .online, .link, .shop, .live, .digital, .tech, .space, .website, .email, .fun, .click, .site, .uno, .in, .host, .store, .press, .me, .help

สามารถใช้นามสกุลโดเมนเหล่านี้ได้กับธุรกิจใดๆ ก็ได้ เนื่องจากล้วนมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการอย่างมาก ดังนั้นรีบคว้าโดเมนของคุณไว้ในขณะที่ยังมีให้ใช้