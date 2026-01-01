ติดตั้ง AllTube ใน 1 คลิก
อินเทอร์เฟซบนเว็บสำหรับดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกกว่า 1,000 แห่ง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ AllTube
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AllTube
AllTube Download เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่โฮสต์เอง ซึ่งรวม youtube-dl เข้ากับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายบนเบราว์เซอร์ ทำให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดหรือสตรีมวิดีโอจากแพลตฟอร์มโฮสติ้งกว่าพันแห่ง โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่อง แตกต่างจากส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่อาจใช้งานไม่ได้เมื่อแพลตฟอร์มมีการอัปเดต AllTube ทำงานแบบรวมศูนย์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ดังนั้นอุปกรณ์ทุกเครื่องในเครือข่ายของคุณจึงสามารถใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์ใดก็ได้
การโฮสต์ AllTube ด้วยตนเองช่วยให้กิจกรรมการดาวน์โหลดของคุณเป็นส่วนตัว หลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลของบริการดาวน์โหลดจากบุคคลที่สาม และให้คุณควบคุมรูปแบบที่รองรับ ระดับคุณภาพ และการกำหนดค่าเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ คุณยังสามารถกำหนดเวลาการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม และเข้าถึงข้อมูลเมตาของวิดีโอด้วยโปรแกรมผ่าน JSON API ในตัว
ฟีเจอร์หลักของ AllTube
รองรับ 1000+ แพลตฟอร์ม
ดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube Vimeo และโฮสติ้งอื่นๆ อีกหลายร้อยแห่ง โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบรวมเดียวกัน โดยไม่ต้องตั้งค่าแยกแต่ละแพลตฟอร์ม
การแปลงรูปแบบ
แปลงวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วเป็นรูปแบบและระดับคุณภาพที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมบนอุปกรณ์ของคุณ
สตรีมมิ่งในเบราว์เซอร์
ดูตัวอย่างวิดีโอได้โดยตรงในเว็บอินเทอร์เฟซก่อนดาวน์โหลด เพื่อให้คุณสามารถยืนยันคุณภาพและเนื้อหาก่อนที่จะใช้พื้นที่จัดเก็บ
Lossless Remuxing
เปลี่ยนรูปแบบคอนเทนเนอร์โดยไม่ต้องเข้ารหัสใหม่ รักษาคุณภาพวิดีโอและเสียงต้นฉบับ ในขณะที่ทำให้ไฟล์เข้ากันได้กับเครื่องเล่นของคุณ
การเข้าถึง JSON API
ดึงข้อมูลเมตาของวิดีโอโดยละเอียดและดาวน์โหลดอัตโนมัติด้วยโปรแกรม ช่วยให้เวิร์กโฟลว์การเก็บถาวรตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ทำไมจึงเรียกใช้ AllTube บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม