ติดตั้ง Bionic GPT ใน 1 คลิก
ทางเลือก ChatGPT ที่โฮสต์เองภายในองค์กร พร้อมฟังก์ชันแชทสำหรับทีม ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย RAG และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทสำหรับองค์กร
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bionic GPT
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bionic GPT
Bionic GPT เป็นโอเพนซอร์สที่ติดตั้งภายในองค์กรเพื่อใช้แทน ChatGPT ซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการ AI สร้างสรรค์ ในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัด สร้างขึ้นจากแกนหลัก Rust ประสิทธิภาพสูง โดยจับคู่อินเทอร์เฟซสไตล์ ChatGPT ที่คุ้นเคยเข้ากับฟีเจอร์ระดับองค์กร เช่น พื้นที่ทำงานสำหรับทีม การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท บันทึกการตรวจสอบ และไปป์ไลน์ Retrieval-Augmented Generation (RAG) แบบ Agentic สำหรับรูปแบบเอกสารใดๆ
การโฮสต์ Bionic GPT ด้วยตนเองบน VPS ของคุณจะช่วยให้พรอมต์ ประวัติการแชท การฝังข้อมูล และเอกสารที่อัปโหลดทั้งหมดอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้หรือการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อกับโมเดลที่เข้ากันได้กับ OpenAI ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นอินสแตนซ์ Ollama ภายในเครื่องหรือผู้ให้บริการระยะไกล และรวม PostgreSQL พร้อม pgvector สำหรับการค้นหาเชิงความหมาย รวมถึงเอนจิน RAG โดยเฉพาะสำหรับการนำเข้าเอกสารและการสร้างการฝังข้อมูล
ฟีเจอร์หลักของ Bionic GPT
ประสบการณ์แชทที่คุ้นเคย
อินเทอร์เฟซสไตล์ ChatGPT ที่สวยงาม พร้อมประวัติการแชทและการปรับแต่งธีมได้เต็มรูปแบบ ช่วยให้ทีมสามารถนำเครื่องมือไปใช้ได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมใหม่ ในขณะที่ UI ที่สร้างด้วย Rust ซึ่งทำงานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างฉับไว
ผู้ช่วย RAG เอเจนติก
สร้างผู้ช่วยที่อ้างอิงจากเอกสารของคุณเอง — PDF, HTML, CSV, PPTX และอื่นๆ อีกมากมาย — ด้วยการแบ่งส่วนข้อมูล (chunking) การฝังข้อมูล (embeddings) และพรอมต์ระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่กำหนดค่าผ่าน UI บนเว็บ
ทีมและ RBAC
จัดระเบียบผู้ใช้ให้อยู่ในพื้นที่ทำงานของทีมที่แยกจากกัน ควบคุมการเข้าถึงฟีเจอร์ผ่านบทบาทจาก SSO ของคุณ และบังคับใช้ขีดจำกัดการใช้โทเค็นต่อบทบาท เพื่อแบ่งปันความจุของโมเดลอย่างเป็นธรรม
นำ LLM ใดก็ได้มา
เชื่อมต่อกับโมเดลในเครื่องผ่าน Ollama หรือผู้ให้บริการระยะไกลโดยใช้ API ที่เข้ากันได้กับ OpenAI และให้ผู้ใช้สลับระหว่างโมเดลได้โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา
ออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัว
เอกสาร การฝังข้อมูล และประวัติการแชท ยังคงอยู่ใน VPS ของคุณ พร้อมด้วยความปลอดภัยระดับแถวของ Postgres และคอนเทนเนอร์ที่สร้างขึ้นเองแบบเรียบง่าย ที่ให้การป้องกันเชิงลึก
ทำไมจึงเรียกใช้ Bionic GPT บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม