ติดตั้ง 9router ใน 1 คลิก
AI API การเลือกเส้นทางพร็อกซีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายโทเค็นและกระจายคำขอไปยังผู้ให้บริการ LLM กว่า 40 รายโดยอัตโนมัติ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ 9router
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย 9router
9router เป็นพร็อกซี AI API ที่โฮสต์ตัวเอง ซึ่งอยู่ระหว่างเครื่องมือเขียนโค้ด AI ของคุณกับผู้ให้บริการ LLM ใดๆ โดยจะเปิดเผยปลายทางที่เข้ากันได้กับ OpenAI เพื่อให้เครื่องมือต่างๆ เช่น Claude Code Cursor Cline และ Copilot สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องกำหนดค่าใหม่ RTK Token Saver จะบีบอัดเอาต์พุตเครื่องมือขนาดใหญ่ — เช่น git diffs grep results directory trees — ก่อนที่จะส่งไปยังโมเดล ซึ่งช่วยลดโทเค็นอินพุตได้ 20–40% ต่อคำขอ การกำหนดเส้นทางสำรองอัตโนมัติจะเรียงลำดับความสำคัญผ่านผู้ให้บริการแบบสมัครสมาชิก งบประมาณ และแบบฟรี เมื่อถึงขีดจำกัดโควตา
การโฮสต์ 9router ด้วยตัวเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้ข้อมูลรับรองผู้ให้บริการและกฎการกำหนดเส้นทางทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ คุณสามารถจัดการบัญชีผ่านเว็บแดชบอร์ด กำหนดงบประมาณโทเค็นต่อโมเดล และกระจายคำขอไปยังหลายบัญชีด้วยการจัดกำหนดการแบบ Round-robin — ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องแก้ไขการกำหนดค่าเครื่องมือ AI ของคุณ
ฟีเจอร์หลักของ 9router
การบีบอัดโทเค็น RTK
บีบอัดเอาต์พุตการเรียกใช้เครื่องมือ เช่น git diffs และโครงสร้างไดเรกทอรี ก่อนส่งไปยังโมเดล ซึ่งช่วยประหยัดอินพุตโทเค็นได้ 20–40% ต่อคำขอ
การกำหนดเส้นทางจากหลายผู้ให้บริการ
กำหนดเส้นทางคำขอไปยังผู้ให้บริการ LLM กว่า 40 ราย พร้อมการเปลี่ยนกลับอัตโนมัติจากแพ็กเกจแบบชำระเงินไปสู่แพ็กเกจฟรี เมื่อโควต้าการสมัครใช้งานหมดลง
การจัดตารางเวลาแบบราวด์โรบิน
กระจายคำขอไปยังหลายบัญชีต่อผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มการใช้งานโควตาให้สูงสุด ก่อนที่ขีดจำกัดรายเดือนจะถูกรีเซ็ต
API ที่เข้ากันได้กับ OpenAI
ปลายทางที่สามารถใช้แทนกันได้ทันทีที่ /v1 เพื่อให้เครื่องมือใดๆ ที่รองรับโปรโตคอล OpenAI สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องกำหนดค่าใหม่
โหมด Caveman
แทรกคำสั่งเอาต์พุตที่กระชับลงในคำสั่งขาออก เพื่อลดความยาวการตอบสนองของโมเดลได้สูงสุดถึง 65%
ทำไมจึงเรียกใช้ 9router บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม