ติดตั้ง Crucix ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มข่าวกรอง OSINT ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลทั่วโลกแบบเรียลไทม์ 27 แหล่ง ไว้ในแดชบอร์ด 3 มิติแบบรวมศูนย์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Crucix
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Crucix
Crucix เป็นแพลตฟอร์ม OSINT (Open Source Intelligence) ที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ 27 แหล่ง — รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียม NASA FIRMS การติดตาม AIS ทางทะเล ข้อมูลความขัดแย้ง ACLED ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ FRED และฟีดความรู้สึกทางสังคม — เข้าสู่แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพียงหนึ่งเดียว ที่มีลูกโลก 3 มิติที่ขับเคลื่อนด้วย WebGL ข้อมูลจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติทุก 15 นาที ทำให้คุณรับรู้สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
แพลตฟอร์มนี้ส่งการแจ้งเตือนหลายระดับ (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) ผ่าน Telegram และ Discord แนวคิดการซื้อขายที่สร้างโดย LLM และคำสั่งบอทแบบสองทางสำหรับการสรุปข้อมูลตามต้องการ การโฮสต์ Crucix ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ จะเก็บคีย์ API และคลังข้อมูลข่าวกรองทั้งหมดไว้บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง รับประกันการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และให้คุณควบคุมการเก็บรักษาและการเข้าถึงได้อย่างเต็มที่
ฟีเจอร์หลักของ Crucix
27 แหล่งข้อมูล OSINT
รวบรวมข้อมูลดาวเทียม การเดินเรือ การบิน ความขัดแย้ง เศรษฐกิจ และข้อมูลความรู้สึกทางสังคมควบคู่กันไป พร้อมการลดระดับประสิทธิภาพอย่างนุ่มนวลเมื่อแหล่งข้อมูลใดแหล่งหนึ่งไม่พร้อมใช้งาน
การแสดงภาพลูกโลก 3D
ลูกโลกที่ขับเคลื่อนด้วย WebGL จะแสดงเหตุการณ์ต่างๆ ซ้อนทับกันตามภูมิศาสตร์ ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ระบบแจ้งเตือนหลายระดับ
ส่งการแจ้งเตือนแบบ FLASH, PRIORITY และ ROUTINE ผ่าน Telegram และ Discord เพื่อให้การพัฒนาที่สำคัญส่งถึงคุณทันที
การวิเคราะห์ปัญญาของ LLM
ผสานรวมกับ Anthropic Claude OpenAI Google Gemini และผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เพื่อสร้างแนวคิดการซื้อขายและสรุปสัญญาณอัจฉริยะจากข้อมูลที่รวบรวม
คำสั่งบอทสองทาง
ร้องขอการตรวจสอบสถานะแบบออนดีมานด์ เรียกใช้การสแกนด้วยตนเอง และรับข้อมูลสรุปโดยตรงผ่านคำสั่งบอท Telegram หรือ Discord
ทำไมจึงเรียกใช้ Crucix บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม