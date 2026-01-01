ติดตั้ง Apache DevLake ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือสำหรับนักพัฒนามากกว่า 60 รายการ เพื่อคำนวณเมตริก DORA และแสดงภาพประสิทธิภาพของทีมวิศวกรรม
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache DevLake
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache DevLake
Apache DevLake เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแบบโอเพนซอร์สที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือติดตามปัญหา โฮสต์ซอร์สโค้ด ไปป์ไลน์ CI/CD และเครื่องมือจัดการเหตุการณ์ต่างๆ เข้าไว้ใน Data Lake แบบรวมศูนย์ ทีมต่างๆ เชื่อมต่อ GitHub GitLab Jira Jenkins PagerDuty และแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อคำนวณ DORA metrics โดยอัตโนมัติ — ความถี่ในการปรับใช้ ระยะเวลารอคอยสำหรับการเปลี่ยนแปลง อัตราความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลง และเวลาเฉลี่ยในการกู้คืน — ควบคู่ไปกับแดชบอร์ด Grafana ที่แสดงภาพประสิทธิภาพของทีมเมื่อเวลาผ่านไป
การโฮสต์ DevLake ด้วยตนเองช่วยให้ข้อมูล telemetry ทางวิศวกรรมและข้อมูลรับรองการผสานรวมทั้งหมดอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม API token และการเชื่อมต่อ OAuth ทุกรายการจะถูกเข้ารหัสเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยใช้คีย์ที่คุณเป็นเจ้าของ และเมตริกทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ — ไม่มีข้อมูลใดออกจากสภาพแวดล้อมของคุณไปยังบริการวิเคราะห์ของบุคคลที่สาม
ฟีเจอร์หลักของ Apache DevLake
DORA เมตริก
คำนวณความถี่ในการปรับใช้ ระยะเวลานำสำหรับการเปลี่ยนแปลง อัตราความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง และเวลาเฉลี่ยในการกู้คืนจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ — ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
แดชบอร์ดสำเร็จรูป
แดชบอร์ด Grafana ที่มาพร้อมใช้งาน แสดงภาพเมตริก DORA เวลาวงจร PR อายุของบั๊ก และสถานะความสมบูรณ์ของ Deployment Pipeline โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าใดๆ หลังจากการตั้งค่า
60+ ปลั๊กอินแหล่งข้อมูล
ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube และอื่นๆ อีกมากมาย รวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
กำหนดเอง SQL เมตริก
เรียกใช้ข้อมูลจาก data lake ที่ถูกทำให้เป็นมาตรฐานด้วย SQL ทั่วไป เพื่อกำหนดเมตริก ตัวกรอง และแดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับแต่ละทีม นอกเหนือจากมุมมอง DORA ที่มีมาให้
การเก็บข้อมูลประจำตัวแบบเข้ารหัส
โทเค็น API และคีย์ OAuth ทั้งหมดถูกเข้ารหัสเมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยใช้คีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งจัดเก็บไว้โดยเฉพาะในฐานข้อมูล MySQL ที่คุณโฮสต์เอง
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache DevLake บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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