ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache DevLake

ติดตั้ง Apache DevLake ใน 1 คลิก

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือสำหรับนักพัฒนามากกว่า 60 รายการ เพื่อคำนวณเมตริก DORA และแสดงภาพประสิทธิภาพของทีมวิศวกรรม

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache DevLake ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache DevLake

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache DevLake

Apache DevLake เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแบบโอเพนซอร์สที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือติดตามปัญหา โฮสต์ซอร์สโค้ด ไปป์ไลน์ CI/CD และเครื่องมือจัดการเหตุการณ์ต่างๆ เข้าไว้ใน Data Lake แบบรวมศูนย์ ทีมต่างๆ เชื่อมต่อ GitHub GitLab Jira Jenkins PagerDuty และแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อคำนวณ DORA metrics โดยอัตโนมัติ — ความถี่ในการปรับใช้ ระยะเวลารอคอยสำหรับการเปลี่ยนแปลง อัตราความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลง และเวลาเฉลี่ยในการกู้คืน — ควบคู่ไปกับแดชบอร์ด Grafana ที่แสดงภาพประสิทธิภาพของทีมเมื่อเวลาผ่านไป

การโฮสต์ DevLake ด้วยตนเองช่วยให้ข้อมูล telemetry ทางวิศวกรรมและข้อมูลรับรองการผสานรวมทั้งหมดอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม API token และการเชื่อมต่อ OAuth ทุกรายการจะถูกเข้ารหัสเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยใช้คีย์ที่คุณเป็นเจ้าของ และเมตริกทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ — ไม่มีข้อมูลใดออกจากสภาพแวดล้อมของคุณไปยังบริการวิเคราะห์ของบุคคลที่สาม

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache DevLake

DORA เมตริก

คำนวณความถี่ในการปรับใช้ ระยะเวลานำสำหรับการเปลี่ยนแปลง อัตราความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง และเวลาเฉลี่ยในการกู้คืนจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ — ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

แดชบอร์ดสำเร็จรูป

แดชบอร์ด Grafana ที่มาพร้อมใช้งาน แสดงภาพเมตริก DORA เวลาวงจร PR อายุของบั๊ก และสถานะความสมบูรณ์ของ Deployment Pipeline โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าใดๆ หลังจากการตั้งค่า

60+ ปลั๊กอินแหล่งข้อมูล

ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube และอื่นๆ อีกมากมาย รวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรมทั้งหมดไว้ในที่เดียว

กำหนดเอง SQL เมตริก

เรียกใช้ข้อมูลจาก data lake ที่ถูกทำให้เป็นมาตรฐานด้วย SQL ทั่วไป เพื่อกำหนดเมตริก ตัวกรอง และแดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับแต่ละทีม นอกเหนือจากมุมมอง DORA ที่มีมาให้

การเก็บข้อมูลประจำตัวแบบเข้ารหัส

โทเค็น API และคีย์ OAuth ทั้งหมดถูกเข้ารหัสเมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยใช้คีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งจัดเก็บไว้โดยเฉพาะในฐานข้อมูล MySQL ที่คุณโฮสต์เอง

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache DevLake บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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