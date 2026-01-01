ติดตั้ง Apache Superset ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์ม Business Intelligence โอเพนซอร์สที่ทันสมัยสำหรับสร้างแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ สำรวจชุดข้อมูล และเรียกใช้การวิเคราะห์ SQL กับฐานข้อมูลกว่า 40 แห่ง
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Superset
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Superset
Apache Superset เป็นแพลตฟอร์ม Business Intelligence ระดับองค์กรที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทุกระดับเทคนิคสามารถเข้าถึงการสำรวจข้อมูลได้ นักวิเคราะห์จะได้รับอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการสร้างแผนภูมิและแดชบอร์ด ในขณะที่วิศวกรจะได้รับ SQL Lab ซึ่งเป็น SQL IDE ที่มีคุณสมบัติครบครัน พร้อมประวัติการสืบค้น การสืบค้นที่บันทึกไว้ และการส่งออกผลลัพธ์ Superset เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL และคลังข้อมูลกว่า 40 แห่งผ่าน SQLAlchemy ซึ่งมอบเลเยอร์การวิเคราะห์แบบรวมศูนย์ทั่วทั้งสแต็กข้อมูลทั้งหมดของคุณ
การโฮสต์ Superset บน VPS ของคุณเอง หมายถึงผู้ใช้ไม่จำกัด แหล่งข้อมูลไม่จำกัด และไม่มีการคิดค่าไลเซนส์ต่อผู้ใช้ ข้อมูลทางธุรกิจยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่ PostgreSQL และ Redis ซึ่งรวมอยู่ในเทมเพลตนี้ จะจัดการการจัดเก็บข้อมูลเมตาและการแคชการสืบค้นเพื่อประสิทธิภาพที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริง
ฟีเจอร์หลักของ Apache Superset
ไลบรารีการแสดงผลด้วยภาพที่สมบูรณ์
เลือกจากแผนภูมิหลายสิบประเภท — แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น แผนภาพกระจาย แผนที่ภูมิสารสนเทศ และอื่นๆ — เพื่อแสดงข้อมูลของคุณได้อย่างชัดเจน
SQL Lab IDE
เขียนและเรียกใช้คิวรี SQL พร้อมการเน้นไวยากรณ์ ประวัติคิวรี และการส่งออกผลลัพธ์ — เชื่อมโยงแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเข้ากับการทำงานข้อมูลขั้นสูง
ตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลกว่า 40 รายการ
เชื่อมต่อกับ PostgreSQL MySQL Snowflake BigQuery Redshift และอื่นๆ อีกมากมายผ่านเลเยอร์ตัวเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์ที่ใช้ SQLAlchemy
แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
สร้างแดชบอร์ดด้วยตัวกรองข้าม การนำทางแบบเจาะลึก และรายงานอีเมลตามกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
กำหนดสิทธิ์แบบละเอียดให้กับชุดข้อมูล แดชบอร์ด และแหล่งข้อมูล เพื่อให้แต่ละทีมเห็นเฉพาะสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Superset บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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