ติดตั้ง Ackee ใน 1 คลิก
ระบบวิเคราะห์เว็บไซต์ที่โฮสต์เองและเน้นความเป็นส่วนตัว ซึ่งติดตามผู้เยี่ยมชมโดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Ackee
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Ackee
Ackee เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบโอเพนซอร์สที่ใช้ Node.js ซึ่งทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองทั้งหมด แพลตฟอร์มนี้ใช้กระบวนการไม่ระบุตัวตนแบบหลายขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ออกจากข้อมูลผู้เยี่ยมชม ในขณะที่ยังคงให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ ผู้แนะนำ ระยะเวลาเซสชัน และประเภทอุปกรณ์
ต่างจากบริการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิมที่จัดเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมของคุณบนโครงสร้างพื้นฐานของบุคคลที่สาม Ackee ให้คุณเป็นเจ้าของข้อมูลการเข้าชมของคุณได้อย่างสมบูรณ์ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและ GraphQL API แบบรวมศูนย์ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบเว็บไซต์หลายแห่งและรวมข้อมูลการวิเคราะห์เข้ากับแดชบอร์ดที่กำหนดเองหรือไปป์ไลน์การรายงาน โดยไม่ต้องมีแบนเนอร์คุกกี้หรือปัญหา GDPR
ฟีเจอร์หลักของ Ackee
การออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว
การทำให้ข้อมูลเป็นนิรนามแบบหลายขั้นตอนจะลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ก่อนจัดเก็บ เพื่อให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถช่วยลดความจำเป็นในการใช้แบนเนอร์คุกกี้ หรือทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบง่ายขึ้น ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจและคอนฟิกูเรชัน
ไม่จำกัดโดเมน
ตรวจสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้มากเท่าที่คุณต้องการจากแดชบอร์ดเดียว โดยไม่มีการกำหนดราคาต่อเว็บไซต์หรือข้อจำกัดตามปริมาณการใช้งาน
GraphQL API
GraphQL API แบบรวมศูนย์ช่วยให้คุณดึงข้อมูลวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมไปยังแดชบอร์ดที่กำหนดเอง รายงาน หรือเครื่องมือของบุคคลที่สาม โดยไม่ต้องผูกติดกับ UI ในตัว
สคริปต์ติดตามขนาดเล็ก
โค้ดติดตามมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพบนหน้าเว็บของคุณน้อยที่สุด ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการถูกลดคะแนนความเร็วหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับไลบรารีวิเคราะห์เชิงพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
การติดตามเหตุการณ์แบบกำหนดเอง
ติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากการดูหน้าเว็บ เพื่อให้คุณเห็นการแปลง การคลิกปุ่ม และการกระทำที่มีความหมายอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของคุณ
ทำไมจึงเรียกใช้ Ackee บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม