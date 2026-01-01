ติดตั้ง Cloudreve ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มคลาวด์สตอเรจแบบโฮสต์ตัวเอง พร้อมการแชร์ไฟล์ การแสดงตัวอย่างออนไลน์ และการรองรับผู้ใช้หลายคน ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างเต็มที่
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Cloudreve
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Cloudreve
Cloudreve เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์สตอเรจแบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งมีดาวบน GitHub มากกว่า 27,000 ดวง สร้างขึ้นเพื่อให้บุคคลและทีมมีคลาวด์ไดรฟ์ส่วนตัวที่พวกเขาสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ มอบประสบการณ์ที่สวยงามสไตล์ Google Drive — การอัปโหลดแบบลากและวาง ลิงก์ที่แชร์ได้ การแสดงตัวอย่างสื่อออนไลน์ และการผสานรวม WebDAV บนเดสก์ท็อป — ในขณะที่จัดเก็บทุกไฟล์บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณเป็นเจ้าของ
แตกต่างจากบริการคลาวด์สตอเรจเชิงพาณิชย์ Cloudreve ไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ ไม่มีการสแกนไฟล์ และไม่มีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลเกินความจุของดิสก์ VPS ของคุณ รองรับแบ็กเอนด์พื้นที่เก็บข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงดิสก์ภายใน บริการที่เข้ากันได้กับ S3 OneDrive และ Google Drive ช่วยให้คุณรวมพื้นที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างกันภายใต้จุดเข้าถึงเดียว การปรับใช้ครั้งนี้จับคู่ Cloudreve กับ PostgreSQL และ Redis เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเมตาที่เชื่อถือได้และการเรียกดูไฟล์ที่รวดเร็ว
ฟีเจอร์หลักของ Cloudreve
แบ็กเอนด์สตอเรจหลายตัว
เชื่อมต่อดิสก์ภายในเครื่อง S3-compatible buckets OneDrive หรือ Google Drive และจัดการพื้นที่จัดเก็บทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซเดียว
การแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัย
สร้างลิงก์สำหรับแชร์พร้อมตัวเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน วันหมดอายุ และจำกัดการดาวน์โหลด เพื่อควบคุมว่าใครเข้าถึงอะไรได้บ้าง
ตัวอย่างสื่อออนไลน์
ดูตัวอย่างรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง เอกสาร และไฟล์โค้ดได้โดยตรงในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องดาวน์โหลด
การเข้าถึงเดสก์ท็อปด้วย WebDAV
ติดตั้ง Cloudreve เป็นไดรฟ์เครือข่ายบน Windows macOS หรือ Linux เพื่อการรวมระบบไฟล์แบบเนทีฟโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
ผู้ใช้หลายคนพร้อมโควตา
สร้างบัญชีผู้ใช้พร้อมโควตาพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและระดับสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับครอบครัว ทีม หรือลูกค้า
ทำไมจึงเรียกใช้ Cloudreve บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม