ติดตั้ง ArchiveBox ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มเก็บถาวรอินเทอร์เน็ตแบบโฮสต์เองที่เก็บรักษาหน้าเว็บ วิดีโอ และเอกสารในหลายรูปแบบเพื่อการเข้าถึงอย่างถาวร
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ArchiveBox
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ArchiveBox
ArchiveBox เป็นแพลตฟอร์มเก็บถาวรเว็บแบบโอเพนซอร์สที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองชั้นนำ ที่บันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ HTML PDF สกรีนช็อต ไฟล์ WARC และสื่อที่ดึงออกมา เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหายังคงเข้าถึงได้นานหลังจากแหล่งที่มาเดิมหายไป ด้วยจำนวนดาวบน GitHub กว่า 18,000 ดวง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 ทำให้เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้แทนการพึ่งพา Internet Archive สำหรับเนื้อหาที่สำคัญต่องานของคุณ
การติดตั้ง ArchiveBox บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ช่วยให้คุณมีอำนาจควบคุมข้อมูลที่เก็บถาวรได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานด้านกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และวารสารศาสตร์ ที่ต้องคำนึงถึงการเก็บรักษาหลักฐาน คุณสามารถควบคุมนโยบายการเก็บรักษา กลยุทธ์การสำรองข้อมูล และสิทธิ์การเข้าถึง ในขณะที่เครื่องมือค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ Sonic ที่รวมมาด้วย ทำให้การค้นหาเนื้อหาในคลังข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ฟีเจอร์หลักของ ArchiveBox
การเก็บถาวรหลายรูปแบบ
บันทึกแต่ละหน้าพร้อมกันในรูปแบบ HTML PDF สกรีนช็อต WARC และสื่อที่แยกออกมา เพื่อให้เนื้อหาได้รับการเก็บรักษาไว้ในหลายรูปแบบที่เป็นอิสระต่อกัน แม้ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะไม่สามารถอ่านได้ในอนาคต
ค้นหาแบบเต็มข้อความ
ค้นหาคำหรือวลีใดๆ ทั่วทั้งคลังข้อมูลของคุณได้ทันที โดยใช้เครื่องมือค้นหา Sonic ที่ผสานรวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเรียกดูโฟลเดอร์ด้วยตนเอง หรือพึ่งพาการจับคู่ชื่อไฟล์ที่ไม่แม่นยำ
การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ
ตั้งค่าการเก็บถาวรรายวันของฟีด RSS รายการบุ๊กมาร์ก และชุดรวม URL เพื่อให้เนื้อหาสำคัญถูกเก็บรักษาไว้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเรียกใช้งานด้วยตนเองสำหรับแต่ละรายการใหม่
การรองรับการนำเข้าที่ครอบคลุม
นำเข้าโดยตรงจากบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ Pocket Pinboard Instapaper และบริการอื่นๆ ทำให้ง่ายต่อการย้ายรายการอ่านที่มีอยู่ไปยังคลังถาวรของคุณ
JavaScript การเรนเดอร์
เก็บถาวรหน้าเว็บที่แสดงผลแบบไดนามิกและแอปพลิเคชันหน้าเดียว โดยใช้สภาพแวดล้อมเบราว์เซอร์ NoVNC ที่มาพร้อม ซึ่งสามารถจับภาพเนื้อหาที่เครื่องมือดึงข้อมูล HTML ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้เลย
ทำไมจึงเรียกใช้ ArchiveBox บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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