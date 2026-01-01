ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ ArchiveBox

ติดตั้ง ArchiveBox ใน 1 คลิก

แพลตฟอร์มเก็บถาวรอินเทอร์เน็ตแบบโฮสต์เองที่เก็บรักษาหน้าเว็บ วิดีโอ และเอกสารในหลายรูปแบบเพื่อการเข้าถึงอย่างถาวร

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง ArchiveBox ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ArchiveBox

นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ArchiveBox

ArchiveBox เป็นแพลตฟอร์มเก็บถาวรเว็บแบบโอเพนซอร์สที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองชั้นนำ ที่บันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ HTML PDF สกรีนช็อต ไฟล์ WARC และสื่อที่ดึงออกมา เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหายังคงเข้าถึงได้นานหลังจากแหล่งที่มาเดิมหายไป ด้วยจำนวนดาวบน GitHub กว่า 18,000 ดวง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 ทำให้เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้แทนการพึ่งพา Internet Archive สำหรับเนื้อหาที่สำคัญต่องานของคุณ

การติดตั้ง ArchiveBox บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ช่วยให้คุณมีอำนาจควบคุมข้อมูลที่เก็บถาวรได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานด้านกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และวารสารศาสตร์ ที่ต้องคำนึงถึงการเก็บรักษาหลักฐาน คุณสามารถควบคุมนโยบายการเก็บรักษา กลยุทธ์การสำรองข้อมูล และสิทธิ์การเข้าถึง ในขณะที่เครื่องมือค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ Sonic ที่รวมมาด้วย ทำให้การค้นหาเนื้อหาในคลังข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ ArchiveBox

การเก็บถาวรหลายรูปแบบ

บันทึกแต่ละหน้าพร้อมกันในรูปแบบ HTML PDF สกรีนช็อต WARC และสื่อที่แยกออกมา เพื่อให้เนื้อหาได้รับการเก็บรักษาไว้ในหลายรูปแบบที่เป็นอิสระต่อกัน แม้ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะไม่สามารถอ่านได้ในอนาคต

ค้นหาแบบเต็มข้อความ

ค้นหาคำหรือวลีใดๆ ทั่วทั้งคลังข้อมูลของคุณได้ทันที โดยใช้เครื่องมือค้นหา Sonic ที่ผสานรวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเรียกดูโฟลเดอร์ด้วยตนเอง หรือพึ่งพาการจับคู่ชื่อไฟล์ที่ไม่แม่นยำ

การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ

ตั้งค่าการเก็บถาวรรายวันของฟีด RSS รายการบุ๊กมาร์ก และชุดรวม URL เพื่อให้เนื้อหาสำคัญถูกเก็บรักษาไว้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเรียกใช้งานด้วยตนเองสำหรับแต่ละรายการใหม่

การรองรับการนำเข้าที่ครอบคลุม

นำเข้าโดยตรงจากบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ Pocket Pinboard Instapaper และบริการอื่นๆ ทำให้ง่ายต่อการย้ายรายการอ่านที่มีอยู่ไปยังคลังถาวรของคุณ

JavaScript การเรนเดอร์

เก็บถาวรหน้าเว็บที่แสดงผลแบบไดนามิกและแอปพลิเคชันหน้าเดียว โดยใช้สภาพแวดล้อมเบราว์เซอร์ NoVNC ที่มาพร้อม ซึ่งสามารถจับภาพเนื้อหาที่เครื่องมือดึงข้อมูล HTML ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้เลย

ทำไมจึงเรียกใช้ ArchiveBox บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
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Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

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