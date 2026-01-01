ติดตั้ง Backrest ใน 1 คลิก
ส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บสำหรับ restic ที่ช่วยให้การสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลา การเรียกดู และการกู้คืนสามารถเข้าถึงได้จากเบราว์เซอร์ใดก็ได้
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Backrest
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Backrest
Backrest เป็นเว็บอินเทอร์เฟซที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับ restic ซึ่งเป็นโปรแกรมสำรองข้อมูลที่รวดเร็วและปลอดภัย มันรวมการลดความซ้ำซ้อนและการเข้ารหัสอันทรงพลังของ restic เข้าไว้ใน UI บนเบราว์เซอร์ที่สะอาดตา ช่วยให้คุณสร้างแพ็กเกจสำรองข้อมูล กำหนดเวลาด้วย cron และกู้คืนไฟล์แต่ละไฟล์ได้โดยไม่ต้องใช้บรรทัดคำสั่งเลย
เนื่องจาก Backrest จัดเก็บสแนปช็อตผ่าน restic การสำรองข้อมูลจึงถูกเข้ารหัสเมื่อไม่ได้ใช้งาน และรองรับแบ็กเอนด์พื้นที่เก็บข้อมูลมากมาย เช่น ดิสก์ภายใน, ที่เก็บข้อมูลอ็อบเจกต์ที่เข้ากันได้กับ S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP และอื่นๆ การโฮสต์ Backrest ด้วยตนเองช่วยให้การกำหนดค่าการสำรองข้อมูลและข้อมูลประจำตัวของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือการผูกขาดจากผู้จำหน่าย
ฟีเจอร์หลักของ Backrest
แพ็กเกจสำรองข้อมูลที่กำหนดเวลาแล้ว
กำหนดตารางเวลาแบบ cron สำหรับแต่ละพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อให้การสำรองข้อมูลทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
การกู้คืนผ่านเบราว์เซอร์
เรียกดูเนื้อหาของสแนปช็อตและกู้คืนไฟล์หรือไดเรกทอรีแต่ละรายการได้โดยตรงจาก UI บนเว็บ
พื้นที่จัดเก็บหลายแบ็กเอนด์
จัดเก็บข้อมูลสำรองบนดิสก์ภายในเครื่อง S3 Backblaze B2 Google Cloud Storage Azure Blob SFTP และอื่นๆ ผ่าน restic backends แบบเนทีฟ
การเข้ารหัสแบบ end-to-end
สแนปช็อตทั้งหมดถูกเข้ารหัสโดย restic ก่อนออกจากโฮสต์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลยังคงเป็นส่วนตัวบนแบ็กเอนด์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลใดๆ
การขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนและการบีบอัด
การแบ่งส่วนข้อมูลตามเนื้อหาของ Restic ช่วยลดข้อมูลซ้ำซ้อนในสแนปช็อตต่างๆ ซึ่งช่วยลดการใช้พื้นที่จัดเก็บลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป
ทำไมจึงเรียกใช้ Backrest บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม