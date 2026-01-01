ติดตั้ง AList ใน 1 คลิก
เซิร์ฟเวอร์รายการไฟล์ที่โฮสต์เองและ WebDAV ที่รวมผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์หลายสิบรายไว้ในอินเทอร์เฟซเว็บเดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ AList
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AList
AList เป็นโปรแกรมแสดงรายการไฟล์แบบโอเพนซอร์สที่รวมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องและคลาวด์ไดรฟ์เข้าไว้ด้วยกันภายใต้อินเทอร์เฟซเว็บเดียว รองรับแบ็กเอนด์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า 30 รายการ — รวมถึง OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV และผู้ให้บริการในภูมิภาคจำนวนมาก — ช่วยให้คุณสามารถเรียกดู ดูตัวอย่าง และดาวน์โหลดไฟล์จากทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับแอปหรือลงชื่อเข้าใช้ซ้ำๆ
การโฮสต์ AList ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้ข้อมูลรับรองการจัดเก็บข้อมูลและนโยบายการเข้าถึงอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ ในขณะที่เปิดเผยไฟล์ของคุณผ่าน UI เว็บที่รวดเร็วและ WebDAV endpoint ที่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์ เป็นวิธีที่ใช้งานได้จริงในการรวมบัญชีคลาวด์และไดรฟ์ที่กระจัดกระจายเข้าไว้ด้วยกันในเกตเวย์ส่วนตัวเดียว
ฟีเจอร์หลักของ AList
มัลติสตอเรจแบ็กเอนด์
เมานต์ผู้ให้บริการกว่า 30 ราย — ดิสก์ภายในเครื่อง OneDrive Google Drive S3 FTP SFTP WebDAV และอื่นๆ — รวมเข้าไว้ในโครงสร้างไฟล์แบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว
WebDAV เซิร์ฟเวอร์
เปิดให้เข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อทั้งหมดในรูปแบบ WebDAV endpoint แบบอ่าน/เขียนเดียว ซึ่งสามารถเมานต์ได้อย่างสมบูรณ์บน macOS, Windows และไคลเอนต์มือถือ
ตัวอย่างในเบราว์เซอร์
สตรีมและดูตัวอย่างรูปภาพ วิดีโอ เสียง ไฟล์ PDF เอกสาร Office และโค้ด โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ก่อน
การแชร์ระดับละเอียด
สร้างลิงก์สำหรับแชร์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน พร้อมตัวเลือกกำหนดวันหมดอายุ เพื่อให้ผู้รับภายนอกเห็นได้เฉพาะไฟล์ที่คุณเลือก
ดาวน์โหลดออฟไลน์
ผสานรวมกับ aria2 หรือ qBittorrent เพื่อดึงไฟล์จาก URL และ torrent โดยตรงไปยังแบ็กเอนด์พื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่
ทำไมจึงเรียกใช้ AList บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม