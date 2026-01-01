ติดตั้ง AnonUpload ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มแชร์ไฟล์แบบไม่ระบุตัวตนที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก โดยไม่ต้องมีฐานข้อมูล บัญชี หรือการติดตามใดๆ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ AnonUpload
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AnonUpload
AnonUpload เป็นแอปพลิเคชันแชร์ไฟล์ PHP ที่มีน้ำหนักเบา สร้างขึ้นบนหลักการเดียว: แชร์ไฟล์โดยไม่ทิ้งร่องรอย ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล ไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้ และไม่จัดเก็บข้อมูลเมตาที่สามารถระบุตัวตนของผู้ที่อัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ ชื่อไฟล์โดยตรงจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และฟีเจอร์การหน่วงเวลาดาวน์โหลดที่เป็นทางเลือกจะช่วยป้องกันการดึงข้อมูลอัตโนมัติก่อนที่ไฟล์จะไปถึงผู้รับที่ต้องการ
การโฮสต์ AnonUpload ด้วยตนเองหมายความว่าไฟล์ของคุณจะไม่ผ่านโครงสร้างพื้นฐานของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจอยู่ภายใต้คำขอการเฝ้าระวังหรือข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูล คุณสามารถควบคุมประเภทไฟล์ที่ยอมรับ ขนาดการอัปโหลด และผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซผู้ดูแลระบบได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาบริการแชร์ไฟล์แบบไม่ระบุตัวตนเชิงพาณิชย์ใดๆ ที่อาจบันทึกกิจกรรมได้ แม้จะอ้างว่ามีความเป็นส่วนตัวก็ตาม
ฟีเจอร์หลักของ AnonUpload
ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล
ไฟล์จะถูกจัดเก็บโดยตรงบนระบบไฟล์ โดยไม่ต้องตั้งค่าหรือบำรุงรักษาฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้การปรับใช้ง่ายขึ้น และกำจัดแหล่งที่มาของการรั่วไหลของข้อมูลที่พบบ่อย
ซ่อนชื่อไฟล์
ชื่อไฟล์ต้นฉบับจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ดังนั้นผู้ดาวน์โหลดจึงไม่สามารถอนุมานเนื้อหา แหล่งที่มา หรือข้อมูลระบุตัวตนของผู้ที่อัปโหลดได้จาก URL หรือรายการไดเรกทอรี
ความล่าช้าในการดาวน์โหลด
กำหนดระยะเวลารอก่อนที่ไฟล์จะดาวน์โหลดได้ เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมเก็บข้อมูลอัตโนมัติเก็บเกี่ยวไฟล์ที่อัปโหลดไปก่อนที่จะถึงมือผู้รับที่ต้องการ
ประเภทไฟล์ที่กำหนดค่าได้
กำหนดรายการนามสกุลไฟล์ที่อนุญาตที่แน่นอน และกำหนดขีดจำกัดขนาดการอัปโหลดสูงสุดได้ถึง 10 GB เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการแชร์เฉพาะของคุณ
ส่วนต่อประสานผู้ดูแลระบบ
จัดการการอัปโหลด ตรวจสอบการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ และปรับการตั้งค่าแอปพลิเคชันผ่านแผงผู้ดูแลระบบในตัว โดยไม่ต้องแตะบรรทัดคำสั่งของเซิร์ฟเวอร์
ทำไมจึงเรียกใช้ AnonUpload บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม