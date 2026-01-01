ติดตั้ง Apache Tika ในคลิกเดียว
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เนื้อหาโอเพนซอร์สที่ตรวจจับและดึงเมตาดาต้าและข้อความจากไฟล์มากกว่าหนึ่งพันประเภท
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Tika
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Tika
Apache Tika เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการตรวจจับและวิเคราะห์เนื้อหาที่นำเสนอ REST API เพียงหนึ่งเดียวสำหรับการแยกข้อความ ข้อมูลเมตา และโครงสร้างจากรูปแบบไฟล์มากกว่าหนึ่งพันรูปแบบ รวมถึง PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ และไฟล์เก็บถาวร แทนที่จะต้องรวมไลบรารีตัวแยกวิเคราะห์หลายสิบรายการสำหรับแต่ละรูปแบบ แอปพลิเคชันจะส่งไบต์ดิบไปยัง Tika Server และรับเอาต์พุตที่ทำให้เป็นมาตรฐาน
การโฮสต์ Tika Server บน VPS ของคุณเองช่วยให้เนื้อหาเอกสารยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม ซึ่งสำคัญสำหรับสัญญาที่เป็นความลับ บันทึกภายใน และข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุม พร้อมทั้งขจัดค่าธรรมเนียมต่อเอกสารและข้อจำกัดอัตราที่เรียกเก็บโดย API การแยกข้อมูลที่โฮสต์ไว้ อิมเมจเต็มมาพร้อมกับ Tesseract OCR และ GDAL ทำให้ PDF ที่สแกนและไฟล์รูปภาพสามารถค้นหาได้ทันทีที่ใช้งาน
ฟีเจอร์หลักของ Apache Tika
กว่าพันรูปแบบ
วิเคราะห์ PDF Office OpenDocument EPUB HTML RTF MBOX รูปภาพ เสียง วิดีโอ และรูปแบบไฟล์เก็บถาวรอีกมากมาย ผ่านอินเทอร์เฟซ REST ที่สอดคล้องกันเพียงหนึ่งเดียว
OCR ในตัว
อิมเมจแบบเต็มมาพร้อมกับ Tesseract และชุดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน ทำให้ไฟล์ PDF ที่สแกนและไฟล์รูปภาพสามารถสร้างข้อความที่ค้นหาได้โดยไม่ต้องใช้บริการเพิ่มเติม
เซิร์ฟเวอร์ REST API
ปลายทางสำหรับการแยกข้อความ เมตาดาต้า การตรวจจับภาษา และการระบุประเภท MIME ช่วยให้แบ็กเอนด์ใดๆ สามารถรวมการประมวลผลเอกสารเข้าด้วยกันด้วย HTTP POST แบบง่ายๆ
การตรวจจับภาษา
ตรวจจับภาษาของข้อความที่แยกออกมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้การจัดทำดัชนีการค้นหา การแปล และไปป์ไลน์การกำหนดเส้นทางในขั้นตอนต่อไปสามารถทำงานได้ โดยไม่ต้องรวมไลบรารีเพิ่มเติม
ไปป์ไลน์พร้อม
ทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการแยกข้อมูลสำหรับแพลตฟอร์มการค้นหา การนำเข้า RAG เวิร์กโฟลว์ e-discovery และระบบการเก็บรักษาดิจิทัลที่ต้องการข้อความที่ทำให้เป็นมาตรฐานจากเอกสารที่หลากหลาย
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Tika บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
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