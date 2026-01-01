ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache Tika

ติดตั้ง Apache Tika ในคลิกเดียว

ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เนื้อหาโอเพนซอร์สที่ตรวจจับและดึงเมตาดาต้าและข้อความจากไฟล์มากกว่าหนึ่งพันประเภท

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache Tika ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Tika

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Tika

Apache Tika เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการตรวจจับและวิเคราะห์เนื้อหาที่นำเสนอ REST API เพียงหนึ่งเดียวสำหรับการแยกข้อความ ข้อมูลเมตา และโครงสร้างจากรูปแบบไฟล์มากกว่าหนึ่งพันรูปแบบ รวมถึง PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ และไฟล์เก็บถาวร แทนที่จะต้องรวมไลบรารีตัวแยกวิเคราะห์หลายสิบรายการสำหรับแต่ละรูปแบบ แอปพลิเคชันจะส่งไบต์ดิบไปยัง Tika Server และรับเอาต์พุตที่ทำให้เป็นมาตรฐาน

การโฮสต์ Tika Server บน VPS ของคุณเองช่วยให้เนื้อหาเอกสารยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม ซึ่งสำคัญสำหรับสัญญาที่เป็นความลับ บันทึกภายใน และข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุม พร้อมทั้งขจัดค่าธรรมเนียมต่อเอกสารและข้อจำกัดอัตราที่เรียกเก็บโดย API การแยกข้อมูลที่โฮสต์ไว้ อิมเมจเต็มมาพร้อมกับ Tesseract OCR และ GDAL ทำให้ PDF ที่สแกนและไฟล์รูปภาพสามารถค้นหาได้ทันทีที่ใช้งาน

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache Tika

กว่าพันรูปแบบ

วิเคราะห์ PDF Office OpenDocument EPUB HTML RTF MBOX รูปภาพ เสียง วิดีโอ และรูปแบบไฟล์เก็บถาวรอีกมากมาย ผ่านอินเทอร์เฟซ REST ที่สอดคล้องกันเพียงหนึ่งเดียว

OCR ในตัว

อิมเมจแบบเต็มมาพร้อมกับ Tesseract และชุดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน ทำให้ไฟล์ PDF ที่สแกนและไฟล์รูปภาพสามารถสร้างข้อความที่ค้นหาได้โดยไม่ต้องใช้บริการเพิ่มเติม

เซิร์ฟเวอร์ REST API

ปลายทางสำหรับการแยกข้อความ เมตาดาต้า การตรวจจับภาษา และการระบุประเภท MIME ช่วยให้แบ็กเอนด์ใดๆ สามารถรวมการประมวลผลเอกสารเข้าด้วยกันด้วย HTTP POST แบบง่ายๆ

การตรวจจับภาษา

ตรวจจับภาษาของข้อความที่แยกออกมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้การจัดทำดัชนีการค้นหา การแปล และไปป์ไลน์การกำหนดเส้นทางในขั้นตอนต่อไปสามารถทำงานได้ โดยไม่ต้องรวมไลบรารีเพิ่มเติม

ไปป์ไลน์พร้อม

ทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการแยกข้อมูลสำหรับแพลตฟอร์มการค้นหา การนำเข้า RAG เวิร์กโฟลว์ e-discovery และระบบการเก็บรักษาดิจิทัลที่ต้องการข้อความที่ทำให้เป็นมาตรฐานจากเอกสารที่หลากหลาย

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Tika บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

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