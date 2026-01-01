ติดตั้ง 1Backend ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มแบบโฮสต์ตัวเองสำหรับสร้างแอปพลิเคชัน AI ด้วยไมโครเซอร์วิสและไมโครฟรอนต์เอนด์ที่ปรับขนาดได้
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ 1Backend
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย 1Backend
1Backend เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการส่งมอบแอปพลิเคชัน AI ในรูปแบบไมโครเซอร์วิสและไมโครฟรอนต์เอนด์ที่ประกอบกันได้ ทั้งหมดนี้มาจาก Control Plane ที่โฮสต์เองเพียงแห่งเดียว โดยรวมการจัดการผู้ใช้ สิทธิ์ ข้อมูลลับ การกำหนดค่า การกำหนดเส้นทาง ที่เก็บไฟล์ และบริการโมเดล AI ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ตรรกะของแอปพลิเคชัน แทนที่จะต้องเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกัน
การโฮสต์ 1Backend ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้พรอมต์ น้ำหนักโมเดล ข้อมูลลับ และข้อมูลลูกค้า อยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม บริการในตัวจะเปิดใช้งาน LLM และคอนเทนเนอร์ Stable Diffusion ในเครื่องตามความต้องการ ทำให้คุณมีแบ็กเอนด์ที่พร้อมใช้งานจริงสำหรับผลิตภัณฑ์ AI โดยไม่มีการผูกขาดผู้ให้บริการแบบต่อโทเค็น
ฟีเจอร์หลักของ 1Backend
AI ไมโครเซอร์วิส รันไทม์
เปิดใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ AI — รวมถึง LLM ภายในเครื่องและโมเดลรูปภาพ — โดยตรงจากแบ็กเอนด์ โดยไม่ต้องใช้ตัวจัดการภายนอก
เอกลักษณ์ส่วนตัวในตัว
บัญชีผู้ใช้ บทบาท สิทธิ์ องค์กร และคีย์ API มาพร้อมใช้งานทันที ดังนั้นบริการใหม่ทุกรายการจะได้รับสิทธิ์การยืนยันตัวตนโดยอัตโนมัติ
ความลับและการกำหนดค่า
การจัดเก็บข้อมูลลับที่เข้ารหัสและบริการกำหนดค่าต่อแอปช่วยให้คีย์ API และการตั้งค่าไม่อยู่ในโค้ดและการควบคุมเวอร์ชัน
Microfrontend โฮสติ้ง
ให้บริการส่วนหน้าหลายส่วนผ่านเลเยอร์การกำหนดเส้นทางเดียว ทำให้ทีมอิสระสามารถส่งมอบโมดูล UI ได้โดยไม่ต้องสร้างแอปทั้งหมดใหม่
Bootstrap แมนิเฟสต์
กำหนดเส้นทาง สิทธิ์ การกำหนดค่า และข้อมูลลับใน YAML manifests สำหรับการปรับใช้ Infrastructure-as-Code ที่ทำซ้ำได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ทำไมจึงเรียกใช้ 1Backend บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม