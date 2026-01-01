ติดตั้ง Adminer ใน 1 คลิก
เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติครบครัน รองรับ MySQL, PostgreSQL, SQLite และอีก 8 ระบบ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Adminer
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Adminer
Adminer เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล PHP แบบไฟล์เดียว ที่มอบความสามารถในการดูแลระบบที่ครอบคลุมในระบบฐานข้อมูลกว่า 11 ระบบ ได้แก่ MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB และอื่นๆ ผ่านอินเทอร์เฟซเว็บแบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกที่เบากว่า phpMyAdmin ไม่ต้องมีการติดตั้งที่ซับซ้อน และพร้อมใช้งานได้ทันทีหลังจากการปรับใช้
แม้จะมีขนาดเล็ก Adminer ก็ครอบคลุมการดำเนินการฐานข้อมูลทั้งหมด: การเรียกดูและแก้ไขระเบียน การเรียกใช้คิวรี SQL พร้อมการเน้นไวยากรณ์ การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ การนำเข้าและส่งออกข้อมูล และการดูความสัมพันธ์ของ Schema การออกแบบที่สะอาดตาทำให้มีประโยชน์เท่าเทียมกันสำหรับการดีบักอย่างรวดเร็วระหว่างการพัฒนา และการดูแลระบบตามปกติในสภาพแวดล้อมการผลิต
ฟีเจอร์หลักของ Adminer
ระบบฐานข้อมูลมากกว่า 11 ระบบ
จัดการ MySQL PostgreSQL SQLite MS SQL Oracle MongoDB และอื่นๆ ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูแลเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับฐานข้อมูลแต่ละประเภท
การปรับใช้ทันที
บรรจุเป็นไฟล์ PHP ไฟล์เดียวโดยไม่มีการพึ่งพานอกเหนือจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ Adminer สามารถเข้าถึงได้ทันทีหลังจากเปิดใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการกำหนดค่าเพิ่มเติม
ตัวแก้ไขคิวรี SQL
ดำเนินการคิวรี SQL แบบกำหนดเองพร้อมการเน้นไวยากรณ์และผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อผิดพลาดของคิวรี หรือดำเนินการย้ายข้อมูลแบบครั้งเดียว
นำเข้าและส่งออก
นำเข้าและส่งออกข้อมูลในรูปแบบ SQL และ CSV สำหรับการสำรองข้อมูล การย้ายข้อมูล และการแชร์ข้อมูลกับเครื่องมือภายนอก หรือสมาชิกในทีม
การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์
สร้าง แก้ไข และลบผู้ใช้ฐานข้อมูลและสิทธิ์ของพวกเขาได้โดยตรงจาก UI บนเว็บ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าถึงผ่านคอมมานด์ไลน์ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการเข้าถึงตามปกติ
ทำไมจึงเรียกใช้ Adminer บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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