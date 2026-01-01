ติดตั้ง Alexandrie ใน 1 คลิก
ฐานความรู้ที่โฮสต์เอง พร้อมด้วย Markdown ที่มีความสามารถเพิ่มเติม การค้นหาแบบเต็มข้อความ และสิทธิ์การอนุญาตแบบละเอียดสำหรับแต่ละเอกสาร
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Alexandrie
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Alexandrie
Alexandrie เป็นแพลตฟอร์มฐานความรู้และเอกสารที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ได้เอง สร้างด้วย Go และ Nuxt 4 มีตัวแก้ไข Markdown ที่ครบครัน พร้อมด้วยนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ KaTeX, กล่องข้อความเน้นสี และศูนย์คำสั่งสำหรับการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบในเอกสารทั้งหมดของคุณ ระบบการอนุญาตแบบห้าระดับต่อเอกสารช่วยให้คุณสามารถเก็บโน้ตบางส่วนไว้เป็นส่วนตัว แชร์ส่วนอื่น ๆ กับทีมของคุณ และเผยแพร่หน้าที่เลือกไว้สู่สาธารณะได้ ทั้งหมดนี้ทำได้จากการติดตั้งเพียงครั้งเดียว
การโฮสต์ Alexandrie ด้วยตนเองช่วยให้เอกสาร บันทึก และไฟล์ที่อัปโหลดของคุณอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม ที่เก็บข้อมูลอ็อบเจกต์ที่รองรับ S3 ในตัวจะจัดการการอัปโหลดไฟล์โดยไม่ต้องใช้บริการภายนอก และการสำรองและกู้คืนด้วยคลิกเดียวช่วยให้คุณสามารถปกป้องฐานความรู้ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องส่งออกฐานข้อมูลด้วยตนเอง
ฟีเจอร์หลักของ Alexandrie
ตัวแก้ไข Markdown ขั้นสูง
เขียนด้วยนิพจน์คณิตศาสตร์ KaTeX คอนเทนเนอร์คำอธิบายสี และการฝังเนื้อหาที่หลากหลาย โดยใช้ตัวแก้ไข CodeMirror 6 ที่ออกแบบมาสำหรับเอกสารที่มีโครงสร้าง
สิทธิ์ห้าระดับ
กำหนดระดับการเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับแต่ละเอกสาร — ตั้งแต่ส่วนตัวทั้งหมดไปจนถึงอ่านได้โดยสาธารณะ — เพื่อให้การติดตั้งเดียวกันนี้สามารถใช้สำหรับบันทึกส่วนตัว วิกิของทีม และเอกสารสาธารณะได้พร้อมกัน
การค้นหาคำสั่งแบบเต็มข้อความ
ศูนย์บัญชาการที่ขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ดจะค้นหาเอกสารทั้งหมดของคุณได้ทันที ทำให้ฐานความรู้ขนาดใหญ่สามารถนำทางได้โดยไม่ต้องเรียกดูโฟลเดอร์ด้วยตนเอง
ที่เก็บไฟล์ในตัว
ระบบจัดเก็บอ็อบเจกต์ที่เข้ากันได้กับ S3 แบบรวม จัดการการอัปโหลดไฟล์และไฟล์แนบสื่อ โดยไม่ต้องใช้บริการจัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือบัญชี CDN
SSO และ OIDC เข้าสู่ระบบ
ยืนยันตัวตนด้วย Google, GitHub, Microsoft หรือ Discord ผ่าน OIDC ช่วยลดความจำเป็นในการจัดการบัญชีผู้ใช้แยกกันสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคน
ทำไมจึงเรียกใช้ Alexandrie บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม