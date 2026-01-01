ติดตั้ง Atlas CMMS ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มการจัดการการบำรุงรักษาแบบโอเพนซอร์สสำหรับใบสั่งงาน สินทรัพย์ และการจัดตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระดับองค์กร
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Atlas CMMS
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Atlas CMMS
Atlas CMMS เป็นระบบจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Maintenance Management System) ที่ติดตั้งเอง สร้างขึ้นสำหรับทีมงานในด้านอาคารสถานที่ การผลิต การดูแลสุขภาพ การบริการ และสาธารณูปโภค โดยจะรวมศูนย์ใบสั่งงาน ตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน บันทึกอุปกรณ์ รายการอะไหล่ และคำขอบริการ เพื่อให้ช่างเทคนิคและผู้จัดการสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน แทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีต บันทึกกระดาษ และอีเมลหลายฉบับ
การติดตั้งเองบน VPS ของคุณเอง ช่วยให้ข้อมูลสินทรัพย์ที่ละเอียดอ่อน บันทึกช่างเทคนิค และประวัติการบำรุงรักษาอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้และไม่มีการผูกขาดจากผู้จำหน่าย Spring Boot เป็นตัวขับเคลื่อนส่วนหลังบ้าน React ขับเคลื่อนเว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานร่วมกันช่วยให้ช่างเทคนิคภาคสนามทำงานแบบออฟไลน์และซิงค์ข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อใหม่ได้
ฟีเจอร์หลักของ Atlas CMMS
การจัดการคำสั่งงาน
สร้าง มอบหมาย และติดตามใบสั่งงาน พร้อมลำดับความสำคัญ บันทึกเวลา ไฟล์แนบ และประวัติทั้งหมด สำหรับทุกงานและช่างเทคนิค
การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
กำหนดเวลาการตรวจสอบซ้ำๆ และสร้างใบสั่งงานอัตโนมัติจากทริกเกอร์ที่อิงตามการอ่านค่ามิเตอร์ ช่วงเวลา หรือเหตุการณ์ของสินทรัพย์
การติดตามสินทรัพย์และสินค้าคงคลัง
จัดทำรายการอุปกรณ์พร้อมเมตริกเวลาหยุดทำงาน ค่าบำรุงรักษา และสินค้าคงคลังอะไหล่พร้อมการแจ้งเตือนสต็อก รวมถึงคำสั่งซื้ออัตโนมัติ
แอปมือถือภาคสนาม
แอปพลิเคชัน iOS และ Android แบบเนทีฟ ช่วยให้ช่างเทคนิคสแกนคิวอาร์โค้ด บันทึกเวลา ถ่ายภาพ และดำเนินการตามใบสั่งงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยตรง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์และการรายงาน
แดชบอร์ดในตัวครอบคลุมการปฏิบัติตามใบสั่งงาน ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ แนวโน้มการหยุดทำงาน การใช้แรงงาน และการวิเคราะห์ต้นทุน
ทำไมจึงเรียกใช้ Atlas CMMS บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม