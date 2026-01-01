ติดตั้ง BunkerM ใน 1 คลิก
Eclipse Mosquitto MQTT broker แบบครบวงจร พร้อมเว็บแดชบอร์ด การจัดการ ACL และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ BunkerM
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย BunkerM
BunkerM รวม Eclipse Mosquitto พร้อมแดชบอร์ดการจัดการเต็มรูปแบบไว้ในคอนเทนเนอร์เดียว คุณจึงได้รับ MQTT broker ที่พร้อมใช้งานจริงโดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์คอนฟิกด้วยตนเอง หรือติดตั้ง UI แยกต่างหาก เว็บอินเทอร์เฟซที่มาพร้อมกันนี้จัดการความปลอดภัยแบบไดนามิก ACLs ของไคลเอนต์และบทบาท การสำรวจหัวข้อแบบเรียลไทม์ และประวัติข้อความพร้อมการเล่นซ้ำ — ทั้งหมดนี้สนับสนุนโดย SQLite store ภายในเครื่องที่บันทึกทุกข้อความที่เผยแพร่
การโฮสต์ BunkerM ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้ข้อมูล Telemetry ของอุปกรณ์ กฎ ACL และข้อความย้อนหลังอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม พร้อมไคลเอนต์ไม่จำกัดและไม่มีค่าธรรมเนียมต่อข้อความ อิมเมจนี้รวมตัวตรวจจับความผิดปกติทางสถิติ และเอนจินอัตโนมัติภายในเครื่องสำหรับการเผยแพร่แบบ cron-based และตัวเฝ้าระวังแบบ condition-based ทั้งหมดนี้ทำงานอยู่ภายในคอนเทนเนอร์โดยไม่มีการพึ่งพาคลาวด์
ฟีเจอร์หลักของ BunkerM
Mosquitto พร้อม web UI
มาพร้อมกับ Eclipse Mosquitto และแดชบอร์ดการจัดการแบบเต็มรูปแบบในคอนเทนเนอร์เดียว พร้อมรองรับ MQTT 3.1.1 และ MQTT 5 ที่พร้อมใช้งานทันที
ตัวแก้ไข ACL แบบพลวัต
สร้างไคลเอนต์ บทบาท และกลุ่มด้วยกฎการเผยแพร่และสมัครสมาชิกที่ละเอียดจากเบราว์เซอร์ พร้อมการส่งออกและนำเข้า JSON สำหรับการสำรองข้อมูล
MQTT explorer
เรียกดูโครงสร้างหัวข้อแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบเพย์โหลดที่เก็บไว้พร้อมข้อมูลเมตา QoS และเผยแพร่ข้อความได้โดยตรงจากแดชบอร์ด
ประวัติข้อความและการเล่นซ้ำ
ทุกข้อความที่เผยแพร่จะถูกบันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูล SQLite ภายในเครื่อง พร้อมตัวกรองหัวข้อ การค้นหาข้อความแบบอิสระ และการเล่นซ้ำได้ในคลิกเดียว
การตรวจจับความผิดปกติอัจฉริยะ
ระบบสถิติในพื้นที่จะคอยตรวจสอบอัตราการเผยแพร่และค่าพื้นฐานของหัวข้อต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ เช่น การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว การเบี่ยงเบน หรือการหยุดนิ่งที่ไม่คาดคิด
ทำไมจึงเรียกใช้ BunkerM บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม