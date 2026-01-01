ติดตั้ง Aptabase ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มวิเคราะห์โอเพนซอร์สที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ พร้อมการผสานรวม SDK ที่มีน้ำหนักเบา
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Aptabase
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Aptabase
Aptabase เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบโอเพนซอร์สที่เน้นความเป็นส่วนตัว สร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ ต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ติดตามการดูหน้าเว็บ Aptabase มุ่งเน้นการติดตามเหตุการณ์โดยใช้ SDK — นักพัฒนาสามารถติดตั้ง SDK น้ำหนักเบาสำหรับ Flutter React Native Swift Kotlin Electron Tauri และอื่นๆ ในแอปของตน เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่มีชื่อพร้อมคุณสมบัติเสริม ผลลัพธ์ที่ได้คือแดชบอร์ดที่มีข้อมูลเชิงลึกสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ทำอะไรในแอปพลิเคชันของคุณ โดยไม่มีการใช้คุกกี้ การทำ Fingerprinting หรือการติดตามข้ามเว็บไซต์
การโฮสต์ Aptabase ด้วยตนเองบน VPS จะเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ทำให้การปฏิบัติตาม GDPR เป็นเรื่องง่าย และช่วยลดค่าใช้จ่ายแบบคิดตามเหตุการณ์ที่ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์เรียกเก็บเมื่อมีการใช้งานเพิ่มขึ้น
ฟีเจอร์หลักของ Aptabase
การติดตามเหตุการณ์ SDK
ติดตั้งเครื่องมือในแอปของคุณด้วยการเรียกใช้ SDK เพียงครั้งเดียว เพื่อติดตามเหตุการณ์และคุณสมบัติที่กำหนดในทุกแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
ออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัว
ไม่มีคุกกี้ ไม่มีการเก็บลายนิ้วมือ และไม่มีการติดตามข้ามเว็บไซต์ — เป็นไปตามข้อกำหนด GDPR และกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน
หลายแพลตฟอร์ม SDKs
SDKs อย่างเป็นทางการสำหรับ Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri และอื่นๆ ครอบคลุมแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปหลักๆ ทุกแพลตฟอร์ม
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
ดูเหตุการณ์และกิจกรรมของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นจริงด้วยแดชบอร์ดที่สะอาดตาและเรียบง่าย ซึ่งแสดงข้อมูลสำคัญโดยไม่มีสิ่งรบกวน
เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์
ข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมด ยังคงอยู่ใน VPS ของคุณ — ไม่มีการผูกขาดจากผู้ให้บริการ ไม่มีการคิดราคาตามเหตุการณ์ และไม่มีแพลตฟอร์มบุคคลที่สามรับข้อมูลผู้ใช้ของคุณ
ทำไมจึงเรียกใช้ Aptabase บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม