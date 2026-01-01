ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Aptabase

ติดตั้ง Aptabase ใน 1 คลิก

แพลตฟอร์มวิเคราะห์โอเพนซอร์สที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ พร้อมการผสานรวม SDK ที่มีน้ำหนักเบา

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Aptabase ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Aptabase

นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Aptabase

Aptabase เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบโอเพนซอร์สที่เน้นความเป็นส่วนตัว สร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ ต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ติดตามการดูหน้าเว็บ Aptabase มุ่งเน้นการติดตามเหตุการณ์โดยใช้ SDK — นักพัฒนาสามารถติดตั้ง SDK น้ำหนักเบาสำหรับ Flutter React Native Swift Kotlin Electron Tauri และอื่นๆ ในแอปของตน เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่มีชื่อพร้อมคุณสมบัติเสริม ผลลัพธ์ที่ได้คือแดชบอร์ดที่มีข้อมูลเชิงลึกสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ทำอะไรในแอปพลิเคชันของคุณ โดยไม่มีการใช้คุกกี้ การทำ Fingerprinting หรือการติดตามข้ามเว็บไซต์

การโฮสต์ Aptabase ด้วยตนเองบน VPS จะเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ทำให้การปฏิบัติตาม GDPR เป็นเรื่องง่าย และช่วยลดค่าใช้จ่ายแบบคิดตามเหตุการณ์ที่ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์เรียกเก็บเมื่อมีการใช้งานเพิ่มขึ้น

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Aptabase

การติดตามเหตุการณ์ SDK

ติดตั้งเครื่องมือในแอปของคุณด้วยการเรียกใช้ SDK เพียงครั้งเดียว เพื่อติดตามเหตุการณ์และคุณสมบัติที่กำหนดในทุกแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน

ออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัว

ไม่มีคุกกี้ ไม่มีการเก็บลายนิ้วมือ และไม่มีการติดตามข้ามเว็บไซต์ — เป็นไปตามข้อกำหนด GDPR และกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน

หลายแพลตฟอร์ม SDKs

SDKs อย่างเป็นทางการสำหรับ Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri และอื่นๆ ครอบคลุมแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปหลักๆ ทุกแพลตฟอร์ม

แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์

ดูเหตุการณ์และกิจกรรมของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นจริงด้วยแดชบอร์ดที่สะอาดตาและเรียบง่าย ซึ่งแสดงข้อมูลสำคัญโดยไม่มีสิ่งรบกวน

เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์

ข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมด ยังคงอยู่ใน VPS ของคุณ — ไม่มีการผูกขาดจากผู้ให้บริการ ไม่มีการคิดราคาตามเหตุการณ์ และไม่มีแพลตฟอร์มบุคคลที่สามรับข้อมูลผู้ใช้ของคุณ

ทำไมจึงเรียกใช้ Aptabase บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

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