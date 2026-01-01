ติดตั้ง Apache Hop ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มการจัดระเบียบข้อมูลเชิงภาพแบบโอเพนซอร์ส สำหรับการออกแบบไปป์ไลน์และเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานได้ทุกที่
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Hop
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) เป็นโครงการโอเพนซอร์สสำหรับการผสานรวมและจัดการข้อมูลที่พัฒนาและสำเร็จการศึกษาจาก Apache Software Foundation ในฐานะผู้สืบทอดที่ทันสมัยของ Pentaho Data Integration (Kettle) ช่วยให้วิศวกรข้อมูลสามารถออกแบบไปป์ไลน์และเวิร์กโฟลว์ด้วยภาพ ซึ่งเคลื่อนย้ายและแปลงข้อมูลข้ามไฟล์ ฐานข้อมูล คิวข้อความ คลังข้อมูลบนคลาวด์ และ API ของ SaaS โดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่กำหนดเอง
เทมเพลตนี้ปรับใช้ Hop Web ซึ่งเป็น Hop GUI เวอร์ชันที่ทำงานบนเบราว์เซอร์และรันบน Apache Tomcat การโฮสต์ Hop ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้สตริงการเชื่อมต่อ ข้อมูลรับรอง และชุดข้อมูลกลางทั้งหมดอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ ต่อไปป์ไลน์ หรือต่อปริมาณแถว ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับแพลตฟอร์ม ETL เชิงพาณิชย์
ฟีเจอร์หลักของ Apache Hop
ตัวออกแบบไปป์ไลน์แบบภาพ
เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง พร้อมการแปลงและดำเนินการกว่า 200 รายการ ครอบคลุมไฟล์ ฐานข้อมูล API คิวข้อความ และการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล — ไม่จำเป็นต้องใช้ Java หรือ Python ในการสร้างไปป์ไลน์การผลิต
GUI บนเบราว์เซอร์
ประสบการณ์ Hop GUI แบบเดียวกับไคลเอนต์เดสก์ท็อป ที่ส่งมอบผ่าน Tomcat เพื่อให้ทีมสามารถออกแบบไปป์ไลน์จากเบราว์เซอร์ใดก็ได้ โดยไม่ต้องติดตั้ง Java บนเครื่อง
การทำงานแบบไม่จำเพาะเอนจิน
ออกแบบครั้งเดียวและรันไปป์ไลน์บน Hop engine ดั้งเดิม Apache Spark Apache Flink หรือ Google Cloud Dataflow ผ่านนามธรรมของ Apache Beam runner
เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วยเมทาดาต้า
นำการเชื่อมต่อกลับมาใช้ใหม่ การกำหนดค่าการรัน เทมเพลตไปป์ไลน์ และการทดสอบหน่วย ในฐานะออบเจกต์เมตาดาตาชั้นหนึ่งที่ถูกตรวจสอบเข้าสู่ Git ควบคู่ไปกับการกำหนดไปป์ไลน์
Data lineage ในตัว
ทุกการแปลงข้อมูลจะบันทึกข้อมูลนำเข้า ข้อมูลส่งออก และการแมปฟิลด์ เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถตรวจสอบย้อนกลับคอลัมน์ไปยังไฟล์ต้นฉบับหรือตารางในเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Hop บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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