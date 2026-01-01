ติดตั้ง Activepieces ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สและโนโค้ด พร้อมการผสานรวมกว่า 200 รายการ และรองรับ AI agent ในตัว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Activepieces
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Activepieces
Activepieces เป็นแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่ใช้งานได้ฟรี ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปของคุณและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ผ่านตัวสร้างแบบลากและวางด้วยภาพ โดยไม่ต้องใช้โค้ด ด้วยการผสานรวมกว่า 200 รายการที่ครอบคลุมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการสื่อสาร ฐานข้อมูล และบริการ AI จึงเป็นทางเลือกแบบโฮสต์ด้วยตนเองสำหรับ Zapier และ Make
สิ่งที่ทำให้ Activepieces แตกต่างคือการออกแบบที่เน้น AI เป็นอันดับแรก: คุณสามารถสร้างเอเจนต์อัจฉริยะที่ใช้ LLM เพื่อให้เหตุผลและดำเนินการ เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่เข้ากันได้กับ MCP และเรียกใช้ขั้นตอน JavaScript หรือ Python แบบกำหนดเอง เมื่อโค้ดไม่เพียงพอ เนื่องจากทุกอย่างทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง คีย์ API ข้อมูลลูกค้า และตรรกะทางธุรกิจของคุณจึงไม่เคยออกจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ—และไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้งานต่อภารกิจ ไม่ว่าจะเรียกใช้ระบบอัตโนมัติจำนวนเท่าใดก็ตาม
ฟีเจอร์หลักของ Activepieces
ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยภาพ
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้ทุกคนสร้างระบบอัตโนมัติแบบหลายขั้นตอนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ลดเวลาจากแนวคิดไปสู่การทำงานของเวิร์กโฟลว์ให้เหลือเพียงไม่กี่นาที
การเชื่อมต่อกว่า 200 รายการ
เชื่อมต่อ Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion และอีกหลายร้อยรายการที่พร้อมใช้งานทันที ครอบคลุมเครื่องมือที่ทีมส่วนใหญ่ใช้งานอยู่แล้ว
การสนับสนุนจากตัวแทน AI
สร้างเอเจนต์ที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อให้เหตุผล ค้นหา และดำเนินการ ซึ่งเหนือกว่าระบบอัตโนมัติที่อิงตามกฎ เพื่อจัดการงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ
ขั้นตอนรหัสที่กำหนดเอง
สามารถใช้ JavaScript หรือ Python ในโฟลว์ใดก็ได้ สำหรับตรรกะที่เหนือกว่า no-code ทำให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเต็มที่ โดยไม่ต้องละทิ้งเครื่องมือสร้างแบบภาพ
ไม่มีการคิดค่าบริการตามการใช้งาน
การโฮสต์ด้วยตนเองหมายถึงการรันเวิร์กโฟลว์ได้ไม่จำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้ Activepieces คุ้มค่าสำหรับไปป์ไลน์ระบบอัตโนมัติที่มีปริมาณมาก ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงบนแพลตฟอร์มคลาวด์
ทำไมจึงเรียกใช้ Activepieces บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม