ติดตั้ง AureusERP ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์ม ERP แบบโอเพนซอร์สสำหรับ SMEs ที่ครอบคลุมด้านการเงิน HR สินค้าคงคลัง การขาย และ CRM ในระบบเดียวที่รวมกัน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ AureusERP
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AureusERP
AureusERP เป็นแพลตฟอร์มการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) แบบโอเพนซอร์สที่ทันสมัย สร้างขึ้นบน Laravel 11 และ FilamentPHP 3 แพลตฟอร์มนี้รวบรวมการเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการสินค้าคงคลัง การขาย และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่เชื่อมโยงกัน ช่วยลดความจำเป็นในการใช้สเปรดชีตที่แยกส่วนและเครื่องมือต่าง ๆ
การโฮสต์ AureusERP ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ทำให้ข้อมูลธุรกิจของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้หรือการผูกขาดจากผู้จำหน่าย ด้วยจำนวนดาวบน GitHub กว่า 10,000 ดวง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกวัน แพลตฟอร์มนี้จึงเป็นทางเลือกโอเพนซอร์สที่น่าเชื่อถือสำหรับชุดซอฟต์แวร์ ERP แบบชำระเงิน เช่น Odoo หรือ SAP Business One
ฟีเจอร์หลักของ AureusERP
โมดูลการเงินแบบบูรณาการ
จัดการบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ สมุดรายวัน ใบแจ้งหนี้และรายงานทางการเงินจากแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพียงแห่งเดียว
ฝ่ายบุคคลและเงินเดือน
ติดตามพนักงาน สัญญา การเข้างาน และคำขอลา โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือฝ่ายบุคคลที่แยกต่างหาก
การจัดการสินค้าคงคลัง
ตรวจสอบระดับสต็อก คลังสินค้า ใบสั่งซื้อ และการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันสินค้าขาดสต็อกและสินค้าล้นสต็อก
CRM และ ไปป์ไลน์การขาย
จัดการลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจ และบัญชีลูกค้าผ่านมุมมองแบบไปป์ไลน์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการคำสั่งซื้อ
FilamentPHP ผู้ดูแลระบบ UI
อินเทอร์เฟซผู้ดูแลระบบที่สะอาดและรวดเร็ว สร้างขึ้นบน FilamentPHP 3 ทำให้ทุกโมดูลมีรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สอดคล้องกัน โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม
ทำไมจึงเรียกใช้ AureusERP บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม