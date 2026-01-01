ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ AureusERP

ติดตั้ง AureusERP ใน 1 คลิก

แพลตฟอร์ม ERP แบบโอเพนซอร์สสำหรับ SMEs ที่ครอบคลุมด้านการเงิน HR สินค้าคงคลัง การขาย และ CRM ในระบบเดียวที่รวมกัน

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง AureusERP ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ AureusERP

นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AureusERP

AureusERP เป็นแพลตฟอร์มการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) แบบโอเพนซอร์สที่ทันสมัย สร้างขึ้นบน Laravel 11 และ FilamentPHP 3 แพลตฟอร์มนี้รวบรวมการเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการสินค้าคงคลัง การขาย และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่เชื่อมโยงกัน ช่วยลดความจำเป็นในการใช้สเปรดชีตที่แยกส่วนและเครื่องมือต่าง ๆ

การโฮสต์ AureusERP ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ทำให้ข้อมูลธุรกิจของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้หรือการผูกขาดจากผู้จำหน่าย ด้วยจำนวนดาวบน GitHub กว่า 10,000 ดวง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกวัน แพลตฟอร์มนี้จึงเป็นทางเลือกโอเพนซอร์สที่น่าเชื่อถือสำหรับชุดซอฟต์แวร์ ERP แบบชำระเงิน เช่น Odoo หรือ SAP Business One

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ AureusERP

โมดูลการเงินแบบบูรณาการ

จัดการบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ สมุดรายวัน ใบแจ้งหนี้และรายงานทางการเงินจากแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพียงแห่งเดียว

ฝ่ายบุคคลและเงินเดือน

ติดตามพนักงาน สัญญา การเข้างาน และคำขอลา โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือฝ่ายบุคคลที่แยกต่างหาก

การจัดการสินค้าคงคลัง

ตรวจสอบระดับสต็อก คลังสินค้า ใบสั่งซื้อ และการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันสินค้าขาดสต็อกและสินค้าล้นสต็อก

CRM และ ไปป์ไลน์การขาย

จัดการลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจ และบัญชีลูกค้าผ่านมุมมองแบบไปป์ไลน์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการคำสั่งซื้อ

FilamentPHP ผู้ดูแลระบบ UI

อินเทอร์เฟซผู้ดูแลระบบที่สะอาดและรวดเร็ว สร้างขึ้นบน FilamentPHP 3 ทำให้ทุกโมดูลมีรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สอดคล้องกัน โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม

ทำไมจึงเรียกใช้ AureusERP บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

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