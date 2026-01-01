ติดตั้ง Bagisto ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Laravel แบบโอเพนซอร์ส สำหรับสร้างร้านค้าออนไลน์ พร้อมรองรับหลายสกุลเงิน หลายภาษา และการเชื่อมต่อเกตเวย์การชำระเงิน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bagisto
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bagisto
Bagisto เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นบนเฟรมเวิร์ก Laravel PHP มอบรากฐานที่สมบูรณ์แบบให้ผู้ค้าสามารถดำเนินธุรกิจร้านค้าออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือการแบ่งปันรายได้ มาพร้อมกับหน้าร้านสำหรับลูกค้า แผงควบคุมผู้ดูแลระบบที่ครอบคลุม การจัดการแคตตาล็อกสินค้า การประมวลผลคำสั่งซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง และขั้นตอนการชำระเงินที่รองรับสกุลเงินและหลายภาษาได้ทันที
การโฮสต์ Bagisto ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ หมายความว่าบันทึกการทำธุรกรรม ข้อมูลลูกค้า และแคตตาล็อกสินค้าของร้านค้าของคุณจะอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บข้อมูลในประเทศ หรือผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมต่อธุรกรรมและข้อจำกัดของแพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการ SaaS
ฟีเจอร์หลักของ Bagisto
รองรับหลายสกุลเงิน
รับชำระเงินได้ทุกสกุลเงิน และแสดงราคาในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า พร้อมการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดค่าได้
หน้าร้านค้าหลายภาษา
ให้บริการลูกค้าทั่วโลกในภาษาที่พวกเขาต้องการ ด้วยการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในตัวสำหรับหน้าผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการชำระเงิน และอีเมลธุรกรรม
แค็ตตาล็อกสินค้าที่ยืดหยุ่น
จัดการสินค้าแบบง่าย กำหนดค่าได้ จัดกลุ่มได้ และดาวน์โหลดได้ พร้อมตัวเลือกสินค้า คุณสมบัติที่กำหนดเอง และกฎการกำหนดราคาแบบไดนามิก
การผสานรวมช่องทางการชำระเงิน
เชื่อมต่อ Stripe, PayPal และเกตเวย์ยอดนิยมอื่นๆ พร้อมใช้งานได้ทันที ด้วยระบบปลั๊กอินเพื่อเพิ่มวิธีการชำระเงินที่กำหนดเอง
REST และ GraphQL APIs
การครอบคลุม API อย่างเต็มรูปแบบช่วยให้คุณสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์แบบ Headless แอปพลิเคชันมือถือ หรือผสานรวมข้อมูลคำสั่งซื้อและสินค้าเข้ากับระบบ ERP และบริการจัดการคำสั่งซื้อ
ทำไมจึงเรียกใช้ Bagisto บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม