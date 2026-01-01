ติดตั้ง Checkmate ใน 1 คลิก
โอเพนซอร์ส แพลตฟอร์มตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ สำหรับติดตาม Uptime ประสิทธิภาพ และสถานะโครงสร้างพื้นฐานแบบเรียลไทม์
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ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Checkmate
Checkmate เป็นแอปพลิเคชั่นตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์แบบโอเพนซอร์สที่ติดตาม Uptime ประสิทธิภาพและสถานะทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์และบริการของคุณจากแดชบอร์ดบนเว็บเพียงแห่งเดียว มีการตรวจสอบสถานะที่กำหนดค่าได้ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์แนวโน้มย้อนหลัง การผสานรวม Google PageSpeed Insights และการตรวจสอบคอนเทนเนอร์ Docker — ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องพึ่งพาบริการตรวจสอบ SaaS แบบชำระเงิน
การปรับใช้ Checkmate บน VPS โดยเฉพาะทำให้โครงสร้างพื้นฐานการตรวจสอบของคุณเป็นอิสระจากระบบที่ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้การหยุดทำงานเพียงครั้งเดียวทำให้ทั้งแอปพลิเคชั่นของคุณและความสามารถในการตรวจจับหยุดชะงัก
ฟีเจอร์หลักของ Checkmate
การตรวจสอบ Uptime แบบเรียลไทม์
ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และบริการของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณทราบทันทีเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ไม่ใช่หลังจากที่ผู้ใช้เริ่มบ่น
การแจ้งเตือนหยุดทำงานทางอีเมล
ส่งการแจ้งเตือนทันทีเมื่อบริการหยุดทำงานและเมื่อบริการกลับมาทำงานได้ตามปกติ ทำให้ทีมของคุณรับทราบข้อมูลโดยไม่ต้องตรวจสอบแดชบอร์ดด้วยตนเอง
PageSpeed การผสานรวม
ดึงข้อมูลเมตริก Google PageSpeed Insights พร้อมกับข้อมูล Uptime เพื่อให้คุณสามารถติดตามทั้งความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพที่ผู้ใช้เห็นได้ในที่เดียว
การติดตาม Docker คอนเทนเนอร์
ตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ทำงานในคอนเทนเนอร์ผ่านการเข้าถึง Docker socket ทำให้มองเห็นสุขภาพทั้งในระดับโฮสต์และระดับคอนเทนเนอร์ได้พร้อมกัน
การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต
จัดเก็บประวัติ Uptime ตลอดช่วงเวลา เพื่อให้คุณสามารถระบุการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ วัดผลการปฏิบัติตาม SLA และพิสูจน์ความคุ้มค่าของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทำไมจึงเรียกใช้ Checkmate บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม