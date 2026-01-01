ติดตั้ง Alerta ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มจัดการการแจ้งเตือนแบบโอเพนซอร์สที่รวบรวมการแจ้งเตือนการตรวจสอบจากทุกแหล่งเข้าไว้ในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Alerta
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Alerta
Alerta เป็นแพลตฟอร์มจัดการและรวมการแจ้งเตือนแบบโอเพนซอร์ส ที่รวบรวมการแจ้งเตือนจาก Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch และเครื่องมือตรวจสอบอื่นๆ อีกมากมาย ไว้ในเว็บคอนโซลแบบเรียลไทม์เพียงหนึ่งเดียว ด้วยการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงการแจ้งเตือนที่เข้ามา Alerta ช่วยลดปัญหาการแจ้งเตือนที่มากเกินไป และช่วยให้ทีมที่เข้าเวรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นจริงและอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
การโฮสต์ Alerta ด้วยตนเองบน VPS ช่วยให้ทีมปฏิบัติการของคุณควบคุมโครงสร้างพื้นฐานการแจ้งเตือน นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล และการยืนยันตัวตนได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องส่งข้อมูลการตรวจสอบไปยังบริการของบุคคลที่สาม ฟังก์ชัน multi-tenancy ในตัวหมายความว่า Alerta หนึ่งอินสแตนซ์สามารถให้บริการหลายทีมหรือสภาพแวดล้อมของลูกค้าได้พร้อมกัน
ฟีเจอร์หลักของ Alerta
การนำเข้าข้อมูลจากหลายแหล่ง
รับการแจ้งเตือนจาก Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch และอื่นๆ ผ่าน REST API เพียงตัวเดียว โดยไม่ต้องกำหนดค่าการตั้งค่าระบบตรวจสอบของคุณใหม่
การลดความซ้ำซ้อนของการแจ้งเตือน
ลบรายการซ้ำและเชื่อมโยงการแจ้งเตือนที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้วิศวกรที่เข้าเวรเห็นรายการที่ดำเนินการได้เพียงรายการเดียว แทนที่จะเป็นการแจ้งเตือนที่เหมือนกันหลายร้อยรายการ
ช่วงเวลาการซ่อมบำรุง
กำหนดช่วงเวลา Blackout ตามบริการ สภาพแวดล้อม หรือแท็ก เพื่อระงับการแจ้งเตือนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการบำรุงรักษาตามแผน โดยไม่ต้องปิดใช้งานมอนิเตอร์
มัลติเทนแนนซี่
ให้บริการหลายทีมหรือสภาพแวดล้อมของลูกค้าจากอินสแตนซ์ Alerta เดียว โดยใช้มุมมองลูกค้าและคีย์ API แบบกำหนดขอบเขต
การยืนยันตัวตนที่ยืดหยุ่น
ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Basic Auth LDAP GitHub GitLab Google Keycloak SAML2 หรือ Azure AD — ไม่ต้องใช้ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของบุคคลที่สาม
ทำไมจึงเรียกใช้ Alerta บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม