ติดตั้ง Apache HertzBeat ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มการสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์ ไร้เอเจนต์ โอเพนซอร์ส สำหรับตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และบริการคลาวด์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache HertzBeat
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache HertzBeat
Apache HertzBeat เป็นแพลตฟอร์มการสังเกตการณ์แบบไร้เอเจนต์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล มิดเดิลแวร์ บริการคลาวด์ และปลายทาง HTTP และ JMX แบบกำหนดเองผ่านเทมเพลตโปรโตคอลที่กำหนดค่าได้ แทนที่จะติดตั้งตัวรวบรวมบนเป้าหมายทุกรายการ จะทำการสำรวจปลายทางผ่าน SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP และโปรโตคอลอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นจะแสดงผลแดชบอร์ด การแจ้งเตือน และหน้าสถานะจากอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์เดียว
การโฮสต์ HertzBeat บน VPS ของคุณเองช่วยให้ข้อมูลการตรวจสอบ กฎการแจ้งเตือน และข้อมูลประจำตัวเป้าหมายอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม โดยไม่มีการคิดราคาต่อเมตริกหรือการผูกขาดจากผู้จำหน่าย ชุดรวม PostgreSQL และ VictoriaMetrics จัดเก็บการกำหนดค่าและเมตริกอนุกรมเวลาไว้ในเครื่อง ทำให้การปรับใช้เป็นแบบสแตนด์อโลนอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันแรก
ฟีเจอร์หลักของ Apache HertzBeat
การมอนิเตอร์แบบไร้เอเจนต์
สํารวจเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และ API ผ่าน SSH SNMP JDBC JMX และ HTTP โดยไม่ต้องติดตั้งตัวรวบรวมบนเครื่องเป้าหมายทุกเครื่อง
การแจ้งเตือนตามเกณฑ์
กำหนดกฎการแจ้งเตือนด้วยเกณฑ์ที่อิงตามนิพจน์ และส่งการแจ้งเตือนไปยังอีเมล Slack Discord Telegram webhooks และผู้ให้บริการ SMS
หน้าสถานะสาธารณะ
เผยแพร่หน้าสถานะสำหรับลูกค้าที่รายงาน Uptime และเหตุการณ์สำหรับบริการที่เลือกตรวจสอบ โดยไม่ต้องเปิดเผยแดชบอร์ดภายใน
กำหนดเอง protocols
เพิ่มประเภทการตรวจสอบใหม่โดยการเขียนเทมเพลตแอปพลิเคชัน YAML เพื่อให้สามารถสังเกตระบบเฉพาะทางได้โดยไม่ต้องรอการผสานรวมจากผู้จำหน่าย
ที่เก็บอนุกรมเวลาแบบรวม
มาพร้อมกับ VictoriaMetrics สำหรับการจัดเก็บเมตริกในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และ PostgreSQL สำหรับการกำหนดค่า ช่วยลดความจำเป็นในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลภายนอก
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache HertzBeat บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม