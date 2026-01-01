ติดตั้ง Apache Druid ในคลิกเดียว
ฐานข้อมูลวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่ออกแบบมาเพื่อการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วบนข้อมูลแบบสตรีมมิ่งและข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตในปริมาณมาก
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Druid
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Druid
Apache Druid เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูงแบบเรียลไทม์ ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับคิวรี OLAP ที่ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที บนข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ เดิมพัฒนาที่ Metamarkets และปัจจุบันเป็นโปรเจกต์ระดับสูงสุดของ Apache Druid ขับเคลื่อนการวิเคราะห์ที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ การวัดและส่งข้อมูลทางไกลของเครือข่าย การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และแดชบอร์ด Clickstream ในบริษัทต่างๆ เช่น Netflix Confluent Airbnb Lyft และ Walmart
การโฮสต์ Druid บน VPS ของคุณเอง ทำให้คุณได้เอ็นจินคิวรีแบบคอลัมน์ ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการนำเข้าข้อมูลแบบสตรีมมิ่งจาก Kafka และ Kinesis การกรองข้อมูลอนุกรมเวลา และการรวมข้อมูลที่มีการทำงานพร้อมกันสูง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมคลาวด์ต่อคิวรีหรือการผูกขาดจากผู้จำหน่าย เว็บคอนโซลในตัวจัดการการสำรวจ SQL ข้อมูลจำเพาะการนำเข้า การจัดการแหล่งข้อมูล และสถานะคลัสเตอร์จากแท็บเบราว์เซอร์เดียว
ฟีเจอร์หลักของ Apache Druid
เว็บคอนโซลในตัว
UI บนเบราว์เซอร์สำหรับการสืบค้น SQL ข้อมูลจำเพาะการนำเข้า การจัดการแหล่งข้อมูล และการตรวจสอบสถานะคลัสเตอร์ โดยไม่ต้องใช้ไคลเอนต์แยกต่างหาก
การนำเข้าแบบเรียลไทม์
สตรีมเหตุการณ์จาก Kafka, Kinesis หรือ HTTP ไปยังแหล่งข้อมูลที่สามารถสอบถามได้ภายในไม่กี่วินาที พร้อมการรับประกันการส่งมอบแบบครั้งเดียวที่แน่นอน
สโตร์อนุกรมเวลาแบบคอลัมน์
ที่เก็บข้อมูลแบบคอลัมน์พร้อมดัชนีบิตแมปและการแบ่งพาร์ติชันตามเวลา ให้การกรองและการรวมข้อมูลที่ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาทีบนข้อมูลหลายพันล้านแถว
สถาปัตยกรรม Lambda
เลเยอร์การสืบค้นแบบรวมศูนย์เหนือแหล่งข้อมูลแบบสตรีมมิ่งและแบบแบตช์ ช่วยให้แดชบอร์ดสามารถผสานรวมเหตุการณ์แบบเรียลไทม์เข้ากับบริบททางประวัติศาสตร์ได้อย่างโปร่งใส
SQL และคิวรีเนทีฟ
มาตรฐาน ANSI SQL และ API การสืบค้นแบบเนทีฟที่ใช้ JSON ช่วยให้นักวิเคราะห์และแอปพลิเคชันเข้าถึงแหล่งข้อมูลเดียวกันได้อย่างยืดหยุ่น
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Druid บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม