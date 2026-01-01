ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache Druid

ติดตั้ง Apache Druid ในคลิกเดียว

ฐานข้อมูลวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่ออกแบบมาเพื่อการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วบนข้อมูลแบบสตรีมมิ่งและข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตในปริมาณมาก

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache Druid ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Druid

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Druid

Apache Druid เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูงแบบเรียลไทม์ ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับคิวรี OLAP ที่ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที บนข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ เดิมพัฒนาที่ Metamarkets และปัจจุบันเป็นโปรเจกต์ระดับสูงสุดของ Apache Druid ขับเคลื่อนการวิเคราะห์ที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ การวัดและส่งข้อมูลทางไกลของเครือข่าย การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และแดชบอร์ด Clickstream ในบริษัทต่างๆ เช่น Netflix Confluent Airbnb Lyft และ Walmart

การโฮสต์ Druid บน VPS ของคุณเอง ทำให้คุณได้เอ็นจินคิวรีแบบคอลัมน์ ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการนำเข้าข้อมูลแบบสตรีมมิ่งจาก Kafka และ Kinesis การกรองข้อมูลอนุกรมเวลา และการรวมข้อมูลที่มีการทำงานพร้อมกันสูง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมคลาวด์ต่อคิวรีหรือการผูกขาดจากผู้จำหน่าย เว็บคอนโซลในตัวจัดการการสำรวจ SQL ข้อมูลจำเพาะการนำเข้า การจัดการแหล่งข้อมูล และสถานะคลัสเตอร์จากแท็บเบราว์เซอร์เดียว

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache Druid

เว็บคอนโซลในตัว

UI บนเบราว์เซอร์สำหรับการสืบค้น SQL ข้อมูลจำเพาะการนำเข้า การจัดการแหล่งข้อมูล และการตรวจสอบสถานะคลัสเตอร์ โดยไม่ต้องใช้ไคลเอนต์แยกต่างหาก

การนำเข้าแบบเรียลไทม์

สตรีมเหตุการณ์จาก Kafka, Kinesis หรือ HTTP ไปยังแหล่งข้อมูลที่สามารถสอบถามได้ภายในไม่กี่วินาที พร้อมการรับประกันการส่งมอบแบบครั้งเดียวที่แน่นอน

สโตร์อนุกรมเวลาแบบคอลัมน์

ที่เก็บข้อมูลแบบคอลัมน์พร้อมดัชนีบิตแมปและการแบ่งพาร์ติชันตามเวลา ให้การกรองและการรวมข้อมูลที่ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาทีบนข้อมูลหลายพันล้านแถว

สถาปัตยกรรม Lambda

เลเยอร์การสืบค้นแบบรวมศูนย์เหนือแหล่งข้อมูลแบบสตรีมมิ่งและแบบแบตช์ ช่วยให้แดชบอร์ดสามารถผสานรวมเหตุการณ์แบบเรียลไทม์เข้ากับบริบททางประวัติศาสตร์ได้อย่างโปร่งใส

SQL และคิวรีเนทีฟ

มาตรฐาน ANSI SQL และ API การสืบค้นแบบเนทีฟที่ใช้ JSON ช่วยให้นักวิเคราะห์และแอปพลิเคชันเข้าถึงแหล่งข้อมูลเดียวกันได้อย่างยืดหยุ่น

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Druid บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
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ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

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