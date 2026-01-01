ติดตั้ง dashdot ใน 1 คลิก
แดชบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่เรียบง่าย แสดงผลสถิติ CPU, RAM, พื้นที่เก็บข้อมูล และเครือข่ายแบบเรียลไทม์ ด้วยดีไซน์แบบ glassmorphic ที่ทันสมัย
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ dashdot
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย dashdot
dashdot เป็นแดชบอร์ดเซิร์ฟเวอร์โอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบา สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่โฮสต์ด้วยตนเองที่ต้องการมุมมองที่สวยงามและรวดเร็วของข้อมูลสำคัญของ VPS แตกต่างจากระบบมอนิเตอร์แบบเต็มรูปแบบที่ต้องใช้ฐานข้อมูล เอเจนต์ และการกำหนดค่าที่ซับซ้อน dashdot ทำงานเป็นคอนเทนเนอร์เดียว — เพียงแค่ติดตั้ง คุณก็จะเห็นโหลด CPU การใช้งาน RAM ความจุพื้นที่จัดเก็บ และปริมาณงานเครือข่ายปรากฏขึ้นทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
อินเทอร์เฟซแบบ glassmorphic ได้รับการออกแบบมาให้ปักหมุดไว้ในแท็บเบราว์เซอร์หรือแสดงบนหน้าจอติดผนัง เนื่องจากอ่านเมตริกของระบบโดยตรงจากโฮสต์ ทุกอย่างจึงยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง — ไม่มีการวัดและส่งข้อมูลทางไกลภายนอก ไม่ต้องใช้บัญชี ไม่มีการส่งข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
ฟีเจอร์หลักของ dashdot
เมตริกของระบบแบบเรียลไทม์
โหลด CPU การใช้งาน RAM ความจุพื้นที่จัดเก็บ และปริมาณงานเครือข่ายจะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณเห็นสถานะปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็วเสมอ
การปรับใช้แบบไม่ต้องตั้งค่า
ไม่มีฐานข้อมูล ไม่มีเอเจนต์ ไม่มีวิซาร์ดการตั้งค่า — เพียงคอนเทนเนอร์เดียวก็เริ่มทำงานได้ และสถิติเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะปรากฏขึ้นทันที โดยไม่ต้องกำหนดค่าด้วยตนเอง
การตรวจสอบอุณหภูมิซีพียู
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิฮาร์ดแวร์จะอ่านค่าโดยตรงจากโฮสต์ ช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาความร้อน ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การออกแบบกลาสมอร์ฟิก
UI แบบ Frosted-Glass ถูกสร้างมาให้ปักหมุดไว้ในแท็บเบราว์เซอร์ หรือแสดงบนจอภาพเฉพาะ เพื่อเป็นบอร์ดแสดงสถานะเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์
กินพื้นที่น้อย
dashdot ใช้ CPU และ RAM ของตัวเองน้อยมาก ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการมอนิเตอร์จึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพยากรที่กำลังวัดอยู่
ทำไมจึงเรียกใช้ dashdot บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม