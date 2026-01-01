ติดตั้ง Damselfly ใน 1 คลิก
การจัดการรูปภาพบนเซิร์ฟเวอร์ พร้อมด้วยการจดจำใบหน้าบนอุปกรณ์ การตรวจจับวัตถุ และการค้นหาข้อมูลเมตาแบบเต็มข้อความ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Damselfly
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Damselfly
Damselfly เป็นแอปพลิเคชันจัดการรูปภาพบนเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับคลังขนาดใหญ่มาก โดยจะจัดทำดัชนีโฟลเดอร์รูปภาพระดับบนสุด สร้างภาพขนาดย่อในเบื้องหลัง และให้คุณค้นหาจากแท็กคีย์เวิร์ด IPTC ชื่อโฟลเดอร์ ข้อมูลเมตา EXIF ใบหน้า และวัตถุที่ตรวจพบผ่าน UI ของ Blazor WebAssembly ที่รวดเร็ว การจดจำใบหน้าและการตรวจจับวัตถุทำงานแบบโลคอลและออฟไลน์ โดยไม่มีการพึ่งพา SaaS
การโฮสต์ Damselfly บน VPS ของคุณเองจะช่วยเก็บข้อมูลเมตาของรูปภาพ เวกเตอร์ใบหน้า และโครงสร้างคลังไว้ในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม แทนที่จะเป็นบริการรูปภาพสาธารณะ แพลตฟอร์มนี้รองรับแคตตาล็อกรูปภาพมากกว่า 500,000 รายการพร้อมการค้นหาที่ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที รองรับบัญชีผู้ใช้หลายคนพร้อมสิทธิ์ตามบทบาท และจับคู่กับไคลเอนต์ Damselfly Desktop สำหรับเวิร์กโฟลว์การแก้ไขแบบซิงค์ไปยังแล็ปท็อป
ฟีเจอร์หลักของ Damselfly
การจดจำใบหน้าท้องถิ่น
ดำเนินการตรวจจับและจดจำใบหน้าทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ต้องพึ่งพา API ของบุคคลที่สาม จัดกลุ่มรูปภาพตามบุคคลที่รู้จักสำหรับเวิร์กโฟลว์การเรียกดูตามบุคคล
การตรวจจับวัตถุ
ระบุวัตถุ ฉาก และสีของรูปภาพในคลังของคุณ เพื่อให้การค้นหาคำว่า "สุนัข" หรือ "ชายหาด" แสดงรูปภาพที่ตรงกัน แม้จะไม่มีการแท็กด้วยตนเอง
การติดแท็กคีย์เวิร์ด IPTC
การอัปเดตคีย์เวิร์ด EXIF/IPTC ที่รวดเร็วและไม่ทำลายข้อมูลเดิมผ่าน ExifTool — ไฟล์ JPEG จะไม่ถูกเข้ารหัสใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแท็ก ซึ่งช่วยรักษาคุณภาพดั้งเดิมไว้
ค้นหาเมตาดาต้าแบบข้อความเต็ม
การค้นหาในเวลาไม่ถึงวินาทีในรูปภาพหลายแสนรูป โดยใช้แท็ก โฟลเดอร์ ชื่อไฟล์ กล้อง เลนส์ ช่วงวันที่ การวางแนว และอื่นๆ
การเลือกตะกร้า
บันทึกรูปภาพจากผลการค้นหาลงในตะกร้าถาวร จากนั้นดาวน์โหลด ส่งออกพร้อมลายน้ำ หรือซิงค์ไปยังเดสก์ท็อปด้วยไคลเอนต์ Damselfly
ทำไมจึงเรียกใช้ Damselfly บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม