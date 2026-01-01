ติดตั้ง BugSink ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มติดตามข้อผิดพลาดที่โฮสต์เอง สำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน พร้อมการควบคุมข้อมูลการดีบักที่ละเอียดอ่อนได้อย่างสมบูรณ์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ BugSink
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย BugSink
BugSink เป็นแพลตฟอร์มการติดตามข้อผิดพลาดที่โฮสต์ด้วยตนเอง ที่จับภาพ จัดกลุ่ม และแสดงข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันในบริการของคุณแบบเรียลไทม์ สร้างขึ้นด้วย Django และ Python โดยจะให้สแต็กเทรซ บริบทข้อผิดพลาด และการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนที่ทีมพัฒนาต้องการเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว — โดยไม่ต้องส่งข้อมูลการดีบักที่ละเอียดอ่อนไปยังบริการของบุคคลที่สาม
การโฮสต์ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยขจัดราคาตามปริมาณข้อผิดพลาด ขจัดข้อกังวลเรื่องถิ่นที่อยู่ของข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม และช่วยให้คุณผสานรวมการติดตามข้อผิดพลาดเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของคุณได้โดยตรง การปรับใช้นี้จับคู่ BugSink กับ MySQL สำหรับการจัดเก็บข้อผิดพลาดที่ทนทาน และสร้างผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นครั้งแรก
ฟีเจอร์หลักของ BugSink
การจัดกลุ่มข้อผิดพลาดอัตโนมัติ
ลบรายการซ้ำและจัดกลุ่มข้อยกเว้นที่คล้ายกัน เพื่อให้ทีมของคุณเห็นปัญหาที่สามารถดำเนินการได้เพียงรายการเดียว แทนที่จะเป็นแจ้งเตือนที่เหมือนกันนับพันรายการที่ท่วมแดชบอร์ด
รายละเอียด Stack Traces
บันทึก Full stack trace พร้อมบริบทของซอร์สโค้ดและสถานะของตัวแปร ณ เวลาที่เกิดข้อผิดพลาดแต่ละครั้ง ช่วยให้นักพัฒนามีทุกสิ่งที่จำเป็นในการจำลองและแก้ไขข้อบกพร่อง
การสนับสนุน SDK หลายภาษา
ผสานรวมกับ SDK ยอดนิยมในภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถรวบรวมข้อผิดพลาดจากบริการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
การแจ้งเตือนจะทำงานทันทีที่ตรวจพบข้อผิดพลาดประเภทใหม่ ทำให้ทีมสามารถตอบสนองได้ก่อนที่ปัญหาจะทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้จำนวนมากขึ้น
อธิปไตยข้อมูลอย่างสมบูรณ์
ข้อมูลข้อผิดพลาด Stack Trace และบริบทของผู้ใช้ทั้งหมดจะยังคงอยู่ใน VPS ของคุณ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหลุดออกจากโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
ทำไมจึงเรียกใช้ BugSink บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม