ติดตั้ง CitrineOS ใน 1 คลิก
โอเพนซอร์ส OCPP 2.0.1 ระบบจัดการสถานีชาร์จสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้า
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สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย CitrineOS
CitrineOS เป็นระบบจัดการสถานีชาร์จ (CSMS) แบบโอเพนซอร์สของ LF Energy ที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรโตคอล OCPP 2.0.1 และรองรับ OCPP 1.6 เวอร์ชันก่อนหน้า เซิร์ฟเวอร์จะส่งต่อข้อความ WebSocket จากเครื่องชาร์จ EV จัดเก็บธุรกรรมและการกำหนดค่าใน PostgreSQL ด้วย PostGIS และเปิดเผย REST และ GraphQL API ผ่านเลเยอร์ Hasura สำหรับการผสานรวมของผู้ให้บริการ
การโฮสติ้ง CitrineOS บน VPS ของคุณเอง ช่วยให้คุณควบคุมข้อมูล telemetry ของสถานี การอนุญาตของผู้ขับขี่ และประวัติการทำธุรกรรมได้เอง แทนที่จะอยู่บนคลาวด์ของผู้จำหน่าย คอนโซล Hasura GraphQL ช่วยให้คุณสามารถสอบถามและจัดการข้อมูลสถานีชาร์จได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ ในขณะที่พอร์ต OCPP WebSocket ยังคงเปิดอยู่เพื่อให้เครื่องชาร์จเชื่อมต่อ
ฟีเจอร์หลักของ CitrineOS
OCPP 2.0.1 เนทีฟ
รองรับ Open Charge Point Protocol ล่าสุด พร้อมแกนหลักที่ได้รับการรับรองและโปรไฟล์ความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงความเข้ากันได้แบบย้อนหลังสำหรับสถานี OCPP 1.6
คอนโซลข้อมูล GraphQL
Hasura สร้าง GraphQL API แบบพิมพ์และคอนโซลโดยอัตโนมัติบนสคีมา CitrineOS ซึ่งช่วยให้สามารถสอบถามข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเซสชัน ค่ามิเตอร์ และสถานะสถานีได้
เราเตอร์ข้อความแบบโมดูลาร์
ระบบโมดูลที่ขับเคลื่อนด้วย Decorator ส่งข้อความ OCPP ผ่าน RabbitMQ เพื่อให้โมดูลการอนุญาต ธุรกรรม และการรายงานสามารถปรับขนาดได้อย่างอิสระจากเลเยอร์ WebSocket.
การเข้าถึงข้อมูล GraphQL
Hasura สร้าง GraphQL API แบบมีประเภทโดยอัตโนมัติบนสคีมา PostgreSQL ของ CitrineOS ซึ่งเปิดเผยการสมัครสมาชิกแบบเรียลไทม์สำหรับเซสชัน ค่ามิเตอร์ และสถานะสถานี
พื้นที่จัดเก็บที่เข้ากันได้กับ S3
อินสแตนซ์ MinIO ในตัวจัดเก็บอิมเมจเฟิร์มแวร์ บันทึกสถานี และชุดใบรับรองผ่าน S3 API มาตรฐาน พร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้ AWS S3 หรือ GCS ในภายหลัง
ทำไมจึงเรียกใช้ CitrineOS บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
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