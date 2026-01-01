ติดตั้ง Bazarr ในคลิกเดียว
แอปพลิเคชันคู่หูสำหรับจัดการคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับ Sonarr และ Radarr ที่ดาวน์โหลดและอัปเกรดคำบรรยายในคลังมีเดียของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bazarr
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bazarr
Bazarr เป็นแอปพลิเคชันคู่หูสำหรับ Sonarr และ Radarr ที่ทำให้เวิร์กโฟลว์คำบรรยายทั้งหมดสำหรับคลังสื่อของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยจะตรวจสอบคลังของคุณเพื่อหาเนื้อหาใหม่ และค้นหา ดาวน์โหลด และจัดระเบียบคำบรรยายในภาษาที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติจากผู้ให้บริการกว่า 20 ราย รวมถึง OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed และ Podnapisi เมื่อมีคำบรรยายเวอร์ชันที่ดีกว่าออกมา Bazarr จะอัปเกรดให้โดยอัตโนมัติ — ไม่จำเป็นต้องค้นหาด้วยตนเอง
การรัน Bazarr บน VPS โดยเฉพาะจะช่วยให้มี Uptime ที่สม่ำเสมอและ IP address สาธารณะที่เชื่อถือได้ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงผู้ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง — เครือข่ายภายในบ้านที่มี IP แบบไดนามิกอาจถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการคำบรรยายเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อรวมกับเครื่องมือซิงโครไนซ์คำบรรยายที่แก้ไขความคลาดเคลื่อนของเวลาและการรองรับแทร็ก SDH สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน Bazarr จะมอบการครอบคลุมคำบรรยายที่สมบูรณ์สำหรับสื่อทุกชิ้นในคลังของคุณ
ฟีเจอร์หลักของ Bazarr
การผสานรวม Sonarr และ Radarr
Bazarr เชื่อมต่อโดยตรงกับการตั้งค่า arr ที่มีอยู่ของคุณ และดึงคำบรรยายโดยอัตโนมัติสำหรับภาพยนตร์หรือตอนต่างๆ เมื่อมีการเพิ่มลงในคลังของคุณ
20+ ผู้ให้บริการซับไตเติล
ค้นหา OpenSubtitles Subscene Addic7ed Podnapisi และอีกมากมายพร้อมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุดในการค้นหาคำบรรยายที่ถูกต้องในภาษาของคุณ
การปรับปรุงคุณภาพอัตโนมัติ
เมื่อมีซับไตเติลเวอร์ชันที่ดีกว่าสำหรับเนื้อหาที่มีอยู่ในคลังของคุณ Bazarr จะแทนที่ไฟล์ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการดำเนินการด้วยตนเอง
การซิงค์คำบรรยาย
เครื่องมือซิงค์ในตัวจะปรับเวลาของคำบรรยายให้ตรงกับแทร็กเสียง ซึ่งช่วยแก้ไขสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้คำบรรยายไม่ตรง แม้จะดาวน์โหลดมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก็ตาม
การสนับสนุนผู้พิการทางการได้ยิน
เลือกใช้แทร็ก SDH หรือ CC เพื่อการเข้าถึง — Bazarr สามารถจัดลำดับความสำคัญของคำบรรยายสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินจากผู้ให้บริการทั้งหมดสำหรับทุกรายการในคลังของคุณ
ทำไมจึงเรียกใช้ Bazarr บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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