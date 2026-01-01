ติดตั้ง Chroma ใน 1 คลิก
ฐานข้อมูลเวกเตอร์โอเพนซอร์สสำหรับแอปพลิเคชั่น AI การค้นหาเชิงความหมาย และไปป์ไลน์การสร้างข้อความโดยใช้ข้อมูลอ้างอิง
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Chroma
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Chroma
Chroma เป็นฐานข้อมูลการฝังตัวแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชั่น AI ที่ต้องการจัดเก็บ จัดทำดัชนี และสอบถามเวกเตอร์ฝังตัวที่มีมิติสูง โดยผสานรวมเข้ากับ LangChain, LlamaIndex และ OpenAI SDK ได้อย่างลงตัว ทำให้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่มความสามารถในการค้นหาเชิงความหมายและการสร้างข้อความโดยใช้ข้อมูลอ้างอิง (RAG) ให้กับแอปพลิเคชั่นใดๆ โดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเวกเตอร์แบบกำหนดเอง
การโฮสต์ Chroma ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้การฝังตัว ข้อมูลเอกสาร และรูปแบบการสอบถามของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ โดยไม่มีการคิดราคาต่อการสอบถาม และมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งทรัพยากรเมื่อคอลเลกชันของคุณขยายตัว
ฟีเจอร์หลักของ Chroma
RAG Pipeline พร้อม
ออกแบบมาเพื่อเป็นเลเยอร์การดึงข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน LLM เพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงการตอบสนองของโมเดลจากเอกสารของคุณเองได้ โดยใช้ความพยายามในการผสานรวมน้อยที่สุด
การผสานรวมเฟรมเวิร์ก
รองรับแบบเนทีฟสำหรับ LangChain LlamaIndex และ OpenAI SDK หมายความว่าโค้ด AI ที่มีอยู่ของคุณเชื่อมต่อกับ Chroma ได้ด้วยการกำหนดค่าเพียงไม่กี่บรรทัด
การกรอง Metadata
รวมการค้นหาความคล้ายคลึงของเวกเตอร์เข้ากับตัวกรองข้อมูลเมตาที่มีโครงสร้าง เพื่อจำกัดผลลัพธ์ตามวันที่ หมวดหมู่ หรือคุณสมบัติที่กำหนดเองใดๆ โดยไม่ต้องประมวลผลภายหลัง
เมตริกวัดระยะทางหลายแบบ
เลือกโคไซน์ ซิมิลาริตี้ L2 ดิสแทนซ์ หรือ อินเนอร์ โปรดักต์ต่อคอลเลกชัน เพื่อให้ตรงกับเมตริกที่โมเดล Embedding ของคุณได้รับการฝึกฝนมา เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ
พื้นที่จัดเก็บถาวร
เอ็มเบดดิ้งและดัชนียังคงทำงานได้แม้มีการรีสตาร์ทและอัปเดต ทำให้ฐานความรู้ของคุณยังคงสมบูรณ์โดยไม่ต้องนำเอกสารกลับเข้าสู่ระบบใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปรับใช้แต่ละครั้ง
ทำไมจึงเรียกใช้ Chroma บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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