ติดตั้ง Dataline ใน 1 คลิก
เครื่องมือแชท SQL ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณคิวรีและแสดงภาพฐานข้อมูลใดก็ได้โดยใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Dataline
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Dataline
Dataline เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบโอเพนซอร์สที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ซึ่งแปลภาษาธรรมชาติให้เป็นคำสั่ง SQL ช่วยให้คุณสำรวจฐานข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด SQL แม้แต่บรรทัดเดียว เชื่อมต่อกับไฟล์ PostgreSQL MySQL Snowflake SQLite CSV หรือ Excel และถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษธรรมดา เพื่อรับผลลัพธ์ทันทีและการแสดงภาพข้อมูลอัตโนมัติ
แตกต่างจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ การโฮสต์ Dataline ด้วยตนเองบน VPS ของคุณเอง ช่วยให้ข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อนอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ ไม่มีข้อจำกัดการใช้งาน ไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ และไม่มีการผูกขาดจากผู้ให้บริการ — เพียงแค่อินเทอร์เฟซการสืบค้นอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับ LLM API key ที่คุณต้องการ
ฟีเจอร์หลักของ Dataline
คำถามภาษาธรรมชาติ
พิมพ์คำถามเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา และ Dataline จะสร้าง SQL ประมวลผล และส่งคืนผลลัพธ์ที่จัดรูปแบบแล้วภายในไม่กี่วินาที
รองรับหลายฐานข้อมูล
เชื่อมต่อกับ PostgreSQL MySQL Snowflake SQLite CSV Excel และอื่นๆ จากอินเทอร์เฟซเดียว โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
การสร้างแผนภูมิอัตโนมัติ
ขอแผนภูมิในพรอมต์ของคุณ และ Dataline จะแสดงภาพข้อมูลโดยตรงจากผลลัพธ์การสืบค้น
สถาปัตยกรรมที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมข้อมูลทางธุรกิจที่ละเอียดอ่อนได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ประวัติการค้นหา
บันทึกและกลับมาดูการค้นหาและผลลัพธ์ที่ผ่านมาได้ใหม่ โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่งซ้ำ เพื่อสร้างคลังข้อมูลวิเคราะห์ส่วนตัวของคุณเมื่อเวลาผ่านไป
ทำไมจึงเรียกใช้ Dataline บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม