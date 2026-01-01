ติดตั้ง Apache Zeppelin ในคลิกเดียว
สมุดบันทึกบนเว็บสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโต้ตอบด้วย Spark SQL Scala Python และ R ในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Zeppelin
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Zeppelin
Apache Zeppelin เป็นเว็บโน้ตบุ๊กโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโต้ตอบขนาดใหญ่บนเอนจินอย่าง Apache Spark, Flink และ Hive แตกต่างจากโน้ตบุ๊กภาษาเดียว Zeppelin ใช้สถาปัตยกรรมอินเทอร์พรีเตอร์แบบพลักอินที่ช่วยให้โน้ตเดียวสามารถผสมผสานพารากราฟ Scala, SQL, Python, R และเชลล์เข้ากับข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ โดยมีผลลัพธ์ส่งผ่านระหว่างภาษาต่างๆ ผ่านรูปแบบตารางในตัว
การโฮสติ้ง Zeppelin ด้วยตนเองบน VPS ช่วยให้โน้ตบุ๊ก การเชื่อมต่อชุดข้อมูล และข้อมูลรับรองอินเทอร์พรีเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณเอง ขจัดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้ของบริการโน้ตบุ๊กที่มีการจัดการ และให้คุณควบคุมการกำหนดค่า Spark, หน่วยความจำ JVM และการจัดการการพึ่งพาได้อย่างเต็มที่
ฟีเจอร์หลักของ Apache Zeppelin
ย่อหน้าหลายภาษา
ผสมผสาน Scala SQL Python R Markdown และเชลล์ ภายในโน้ตเดียว โดยใช้ตัวแปลภาษาของ Zeppelin พร้อมผลลัพธ์ที่แชร์กันระหว่างภาษาต่างๆ
การผสานรวม Spark แบบเนทีฟ
เชื่อมต่อกับ Apache Spark ได้ทันที สำหรับการประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย การเรียนรู้ของเครื่อง และปริมาณงานสตรีมมิ่ง โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
การแสดงภาพข้อมูลในตัว
เปลี่ยนผลลัพธ์ SQL หรือ DataFrame ใดๆ ให้เป็นแผนภูมิแท่ง เส้น วงกลม กระจาย หรือ Pivot โดยไม่ต้องเขียนโค้ดสร้างกราฟเลย และอินพุตฟอร์มแบบไดนามิก
ระบบนิเวศอินเทอร์พรีเตอร์
คิวรีฐานข้อมูล JDBC Flink Hive Cassandra Elasticsearch และระบบอื่นๆ อีกมากมายผ่านอินเทอร์พรีเตอร์แบบพลักอินที่กำหนดค่าตามแต่ละโน้ต
โน้ตบุ๊กแบบทำงานร่วมกัน
แชร์บันทึกสดผ่าน URL ฝังลงในแดชบอร์ด และกำหนดเวลาด้วย cron runner ในตัวสำหรับการรายงานอัตโนมัติ
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Zeppelin บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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