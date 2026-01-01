ติดตั้ง Anki Sync Server Enhanced ได้ในคลิกเดียว
เซิร์ฟเวอร์ซิงค์ Anki แบบโฮสต์ตัวเองที่รองรับบัญชีผู้ใช้หลายคน มีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ และแดชบอร์ดบนเว็บในตัว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Anki Sync Server Enhanced
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced เป็น Docker image ที่พร้อมใช้งานจริง ซึ่งโฮสต์โปรโตคอลการซิงค์ Anki อย่างเป็นทางการบน VPS ของคุณเอง ช่วยให้คุณซิงค์ชุดแฟลชการ์ดข้ามอุปกรณ์เดสก์ท็อป AnkiDroid และ AnkiMobile ได้โดยไม่ต้องพึ่งพา AnkiWeb สร้างขึ้นจากซอร์สโค้ด Anki อย่างเป็นทางการและติดตามทุกการอัปเดตจากต้นทางโดยอัตโนมัติ
การโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้การ์ดทุกใบ ประวัติการทบทวน และไฟล์มีเดียอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ รองรับผู้ใช้หลายคน การสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลาพร้อมตัวเลือกการอัปโหลด S3 เมตริก Prometheus fail2ban การจำกัดอัตรา และแดชบอร์ดสถานะ มาในคอนเทนเนอร์เดียว — ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูลแยกต่างหากหรือบริการภายนอก
ฟีเจอร์หลักของ Anki Sync Server Enhanced
การซิงค์ผู้ใช้หลายคน
โฮสต์ผู้เรียนอิสระได้สูงสุด 99 คนบน VPS เดียว โดยแต่ละคนมีข้อมูลประจำตัวของตนเองและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แยกต่างหาก
สำรองข้อมูลอัตโนมัติ
ไฟล์เก็บถาวรรายวันของคอลเลกชันทั้งหมด พร้อมการเก็บรักษาที่กำหนดค่าได้ และอัปโหลดไปยัง S3 MinIO หรือ Garage (เลือกได้) สำหรับสำเนาสำรองภายนอก
แดชบอร์ดในตัว
เว็บอินเทอร์เฟซแสดงสถานะเซิร์ฟเวอร์ ขนาดข้อมูลต่อผู้ใช้ เวลาซิงค์ครั้งล่าสุด ประวัติการสำรองข้อมูล และบันทึกแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว
Prometheus metrics
เปิดเผยการดำเนินการซิงค์ อัตราความสำเร็จในการยืนยันตัวตน ปริมาณข้อมูล และ Uptime สำหรับแดชบอร์ด Grafana และไปป์ไลน์การแจ้งเตือน
ความปลอดภัยที่เข้มงวด
การผสานรวม Fail2ban การจำกัดอัตราคำขอ และการรองรับรหัสผ่านแบบแฮช ปกป้องปลายทางของคุณจากการโจมตีแบบ Brute-force
ทำไมจึงเรียกใช้ Anki Sync Server Enhanced บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม