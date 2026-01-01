ติดตั้ง CommaFeed ในคลิกเดียว
เครื่องอ่าน RSS ส่วนตัวที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Google Reader พร้อมแป้นพิมพ์ลัด แอปมือถือ และเค้าโครงสามบานหน้าต่างที่สะอาดตา
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ CommaFeed
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย CommaFeed
CommaFeed เป็นโปรแกรมอ่าน RSS ส่วนตัวที่รวดเร็วและมีน้ำหนักเบา ซึ่งจำลองมาจาก Google Reader UI ดั้งเดิมโดยเฉพาะ — ด้วยเลย์เอาต์สามบานหน้าต่าง ทางลัดคีย์บอร์ด การทำเครื่องหมายฟีดทันที การนำเข้า/ส่งออก OPML และเน้นความเร็วมากกว่าฟีเจอร์ที่มากเกินไป เขียนด้วย Java/Quarkus ทำงานเป็นไบนารีแบบสแตนด์อโลนเดียว และจัดเก็บทุกอย่างในฐานข้อมูล H2 แบบฝัง ดังนั้นการปรับใช้ทั้งหมดจึงเป็นคอนเทนเนอร์เดียวบวกกับหนึ่งวอลุ่ม
การโฮสต์ CommaFeed ด้วยตนเองบน VPS ของคุณจะช่วยให้การสมัครสมาชิก สถานะการอ่าน และบทความที่ติดดาวของคุณอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุมได้ แทนที่จะส่งมอบให้กับโปรแกรมอ่านฟีด SaaS แอป Android และ iOS ดั้งเดิมเชื่อมต่อโดยตรงกับอินสแตนซ์ของคุณผ่าน API OPML ช่วยให้คุณย้ายระหว่างโปรแกรมอ่านฟีดได้อย่างอิสระ และตัวกำหนดเวลาในตัวจะรีเฟรชฟีดในพื้นหลังโดยไม่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานภายนอก
ฟีเจอร์หลักของ CommaFeed
Google Reader UI
เลย์เอาต์สามบานหน้าต่าง พร้อมรายการฟีด รายการรายการ และมุมมองการอ่าน — พร้อมปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดแบบเต็มรูปแบบ (j/k/v/m) สำหรับการนำทางที่รวดเร็ว ที่ผู้ใช้ RSS ที่ใช้งานมานานสามารถจดจำได้ทันที
OPML นำเข้า/ส่งออก
ย้ายการสมัครรับข้อมูลของคุณเข้าและออกผ่าน OPML มาตรฐาน เพื่อให้คุณยังคงเป็นเจ้าของพฤติกรรมการอ่านของคุณ และสามารถเปลี่ยนโปรแกรมอ่านได้ตลอดเวลา
แอปมือถือเนทีฟ
แอปพลิเคชันคู่หู Android และ iOS ฟรีเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่คุณโฮสต์เองผ่าน API เพื่อการอ่านได้ทุกที่โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สาม
ฐานข้อมูล H2 แบบฝังตัว
H2 database แบบไฟล์เดียวไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลแยกต่างหาก — สำรองข้อมูลของคุณโดยการคัดลอกโฟลเดอร์เดียว กู้คืนโดยการนำกลับมาวางไว้
รีเฟรชฟีดพื้นหลัง
ตัวจัดตารางเวลาในตัวจะรีเฟรชฟีดนับพันรายการในเบื้องหลัง โดยมีช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนได้ ไม่ต้องใช้ Celery หรือ worker ภายนอก
ทำไมจึงเรียกใช้ CommaFeed บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม