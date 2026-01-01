ตัวจัดกำหนดการเวิร์กโฟลว์ที่ทันสมัยซึ่งใช้ DAG พร้อมส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บ สำหรับการจัดการ Cron Job และไปป์ไลน์งาน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Dagu
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Dagu
Dagu เป็นตัวจัดตารางเวลาเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สที่ทรงพลัง ซึ่งมาแทนที่ cron jobs แบบดั้งเดิมด้วยไปป์ไลน์ directed acyclic graph (DAG) ที่จัดการผ่านเว็บอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา กำหนดเวิร์กโฟลว์ในไฟล์ YAML อย่างง่าย โดยมีขั้นตอนที่สามารถรันคำสั่งเชลล์ Docker containers HTTP requests SQL queries และอื่นๆ ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับสายโซ่การพึ่งพา การลองใหม่ และตรรกะแบบมีเงื่อนไขในตัว
การโฮสต์ Dagu บน VPS ของคุณเอง ทำให้คุณได้ตัวจัดตารางเวลาแบบ single-binary โดยไม่มีการพึ่งพาฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบไฟล์ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ในขณะที่ web UI ให้การตรวจสอบการดำเนินการแบบเรียลไทม์ การดูบันทึก และการควบคุมการทริกเกอร์ด้วยตนเอง การปรับใช้ครั้งนี้รวมถึง authentication ในตัว และพื้นที่จัดเก็บถาวรสำหรับคำจำกัดความเวิร์กโฟลว์และประวัติการดำเนินการ
ฟีเจอร์หลักของ Dagu
ตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ DAG
กำหนดการพึ่งพากันของงานเป็นกราฟระบุทิศทางไม่มีวงวนในรูปแบบ YAML พร้อมการประมวลผลแบบขนาน การแตกแขนงตามเงื่อนไข และตรรกะการลองใหม่
ประเภทขั้นตอนในตัว
เรียกใช้คำสั่งเชลล์ คอนเทนเนอร์ Docker คำขอ HTTP คิวรี SQL คำสั่ง SSH และการดำเนินการ S3 เป็นประเภทขั้นตอนดั้งเดิม
การเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์
ดูความคืบหน้าการทำงานของเวิร์กโฟลว์แบบเรียลไทม์ผ่าน UI บนเว็บ พร้อมสถานะระดับขั้นตอน บันทึก และข้อมูลเวลา
การตั้งเวลา Cron
กำหนดเวลาเวิร์กโฟลว์ด้วยนิพจน์ cron และจัดการงานตามกำหนดเวลาทั้งหมดจากแดชบอร์ดเดียว
การผสานรวมตัวแทน AI
รันเอเจนต์เขียนโค้ด AI เช่น Claude Code Codex และ Copilot เป็นขั้นตอนการทำงานพร้อมการรองรับ harness ในตัว
ทำไมจึงเรียกใช้ Dagu บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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