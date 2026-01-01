ติดตั้ง ByteStash ในคลิกเดียว.
ตัวจัดการ Code Snippet ที่โฮสต์เอง พร้อมการเน้นไวยากรณ์ การค้นหาข้อความแบบเต็ม และ SSO เสริม สำหรับนักพัฒนาและทีม
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ByteStash
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ByteStash
ByteStash เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่โฮสต์ด้วยตนเอง สำหรับจัดเก็บ จัดระเบียบ และแชร์โค้ดสั้นๆ ในไลบรารีเดียวที่ค้นหาได้ รองรับภาษาโปรแกรมหลายสิบภาษา พร้อมการเน้นไวยากรณ์แบบเต็มรูปแบบ ให้คุณกรองตามภาษาหรือคีย์เวิร์ด ปักหมุดรายการโปรดเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว และแชร์โค้ดสั้นๆ ต่อสาธารณะโดยไม่ต้องให้ผู้รับมีบัญชี
แตกต่างจากเครื่องมือโค้ดสั้นๆ บนคลาวด์ ByteStash ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเองทั้งหมด ด้วยฐานข้อมูล SQLite ที่มีน้ำหนักเบา — ไม่ต้องใช้บริการภายนอก มาพร้อมกับ REST API เต็มรูปแบบ พร้อมเอกสารประกอบ Swagger และการผสานรวม OpenID Connect ที่เป็นทางเลือก ทำให้เหมาะสำหรับนักพัฒนาเดี่ยวและทีมที่ใช้การจัดการข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์
ฟีเจอร์หลักของ ByteStash
การเน้นไวยากรณ์
รองรับภาษาโปรแกรมมิ่งหลายสิบภาษา เพื่อให้โค้ดแต่ละส่วนแสดงผลด้วยการเน้นไวยากรณ์ที่ถูกต้องและอ่านง่าย
การค้นหาแบบเต็มข้อความ
ค้นหาและกรองไลบรารีสคริปต์ทั้งหมดของคุณตามภาษา คีย์เวิร์ด หรือแท็ก เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำในไม่กี่วินาที
การแชร์สาธารณะ
แชร์สนิปเพ็ตแต่ละรายการหรือคอลเลกชันผ่านลิงก์สาธารณะ — ผู้รับไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อดู
การเข้าถึง REST API
Full CRUD API พร้อมเอกสารประกอบ Swagger ในตัว ช่วยให้คุณสามารถรวมการดึงข้อมูลโค้ดเข้ากับสคริปต์ เอดิเตอร์ หรือ CI pipelines
การผสานรวม SSO
เชื่อมต่อผู้ให้บริการ OpenID Connect ใดก็ได้ เพื่อเปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวสำหรับทีมที่ใช้การจัดการข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์อยู่แล้ว
ทำไมจึงเรียกใช้ ByteStash บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม