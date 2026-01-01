ติดตั้ง AFFiNE ใน 1 คลิก
พื้นที่ทำงานโอเพนซอร์สแบบครบวงจรที่รวมเอกสาร ไวท์บอร์ด และฐานข้อมูล พร้อมผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ AFFiNE
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AFFiNE
AFFiNE เป็น "KnowledgeOS" แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยขจัดอุปสรรคระหว่างการจัดทำเอกสาร การทำงานร่วมกันด้วยภาพ และการจัดระเบียบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเขียนเอกสารที่มีโครงสร้าง ร่างภาพบนไวท์บอร์ดที่ไม่มีที่สิ้นสุด และดูแลฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบ ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแยกกันสำหรับแต่ละงาน
สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่เน้นความเป็นส่วนตัวและทำงานแบบ local-first, AFFiNE ช่วยให้ความรู้ของคุณอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม การช่วยเหลือด้วย AI ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด ช่วยในการเขียน การวาด และการวางแผนในทุกประเภทเนื้อหา การติดตั้งใช้งานนี้ประกอบด้วย PostgreSQL พร้อมส่วนขยาย pgvector สำหรับการค้นหาขั้นสูง, Redis สำหรับฟีเจอร์แบบเรียลไทม์ และการย้ายฐานข้อมูลอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตที่เชื่อถือได้
ฟีเจอร์หลักของ AFFiNE
พื้นที่ทำงานแบบรวม
รวมเอกสาร ไวท์บอร์ด และฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างการเขียน การร่าง และการจัดระเบียบข้อมูล โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชันแยกกัน
ไวท์บอร์ดแคนวาสไร้ขีดจำกัด
ไวท์บอร์ดอิสระพร้อมเครื่องมือวาดภาพ สร้างไดอะแกรม และโพสต์อิท ช่วยให้ทีมมีพื้นที่ภาพสำหรับการระดมสมองและงานออกแบบควบคู่ไปกับเอกสารที่มีโครงสร้าง
ความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
AI ถูกรวมเข้ากับเนื้อหาทุกประเภท เพื่อช่วยในการเขียน การสรุป และการสร้างเนื้อหา ลดภาระในการผลิตองค์ความรู้คุณภาพสูง
ฐานข้อมูลเชิงโครงสร้าง
จัดระเบียบข้อมูลในมุมมองฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ พร้อมความสามารถในการกรองและสอบถามข้อมูล แทนที่ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสเปรดชีตแยกต่างหากภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
การซิงโครไนซ์ที่ปราศจากข้อขัดแย้งช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารและไวท์บอร์ดได้พร้อมกัน โดยการเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลทันทีบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด
ทำไมจึงเรียกใช้ AFFiNE บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม